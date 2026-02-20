Myös ikäluokan kirkkaimman kärjen takana kilpaileville nuorille hevosille on pyritty rakentamaan kehittävä kilpailupolku sekä suomenhevosten että lämminveristen sarjoissa.
Myös ikäluokan kirkkaimman kärjen takana kilpaileville nuorille hevosille on pyritty rakentamaan kehittävä kilpailupolku sekä suomenhevosten että lämminveristen sarjoissa.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Kymmenen kysymystä ja vastausta nuorten hevosten kilpailuttamisesta

Mitä nuoren ravurin kilpailupolusta on hyvä tietää, Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen?
Julkaistu
Loading content, please wait...
Arto Hytönen
ikäluokkakilpailut
nuoret hevoset
Ikäluokat
ajankohta

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi