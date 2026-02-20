Kymmenen kysymystä ja vastausta nuorten hevosten kilpailuttamisesta

Nuorten hevosten – etenkin Suomessa syntyneiden – kilpailupolku on tärkeässä osassa varsan kehittymisessä ravihevoseksi ja myös kotimaisen kasvatuksen edistämisessä. HU selvitti vuodenvaihteessa (HU 31.12.2025), että keskimäärin parhaimmat ansiot raviradoilla on kotimaassa syntyneillä nuorilla lämminverisillä hevosilla. Hevosurheilu jututti Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytöstä nuorten hevosten kilpailuttamisesta, siihen varatuista palkintorahoista ja sarjasuunnittelusta..1. Kuinka paljon nuorille hevosille on varattu palkintorahaa vuodelle 2026?”Vuosittain nuorille ikäluokille maksettavat palkinnot koostuvat palkintotuesta, ratojen omavastuuosuudesta ja omistajien kasvattajakilpailuihin maksamista ennakkomaksuista.Viime vuonna nuorille ikäluokille maksettiin, pelkästään niille erikseen rajatuissa lähdöissä, palkintoja yli 5 miljoonaa euroa. Lämminverisiä kilpailee määrällisesti enemmän ja niiden osuus oli 3,8 miljoonaa ja suomenhevosten lähes 1,3 miljoonaa. Lisäksi koelähtöpalkkioita maksettiin yhteensä 307 200 euroa.””Tänä vuonna nuorille ikäluokille maksettavat summat tulevat olemaan samassa suuruusluokassa. Ikäluokkien pienentyessä keskiansio saattaa jopa nousta.”2. Kuinka paljon nuorten hevosten lähtöjä ajetaan ja miten raha jakautuu lähtöihin?”Nuorten- ja tammasarjoja ajetaan yhteensä 159 kappaletta, joista lämminverisille 106 lähtöä. Lisäksi aloittelevien nuorten lähtöjä on suunniteltu ajettavaksi 46. Viimeksi mainittuihin lähtöihin lisätään kyseisen sarjan ykköspalkintoon 500 euroa, Nuorten- ja tammasarjoihin ykköspalkintoon 1000 euroa lisää ja korotettuihin Nuorten Sarjoihin 3000 euroa lisää ykköspalkintoon.””Näiden lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat kaikki ennakkomaksulliset ikäluokkakilpailut alku- ja välierineen sekä karsintoineen. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat perinteisten ikäluokkakilpailuiden ennakkolähdöt ja ”revanssit” vanhemmille ikäluokille. Näitä lähtöjä on vuosittain reilusti yli 100. Lisäksi radat voivat halutessaan pitkin vuotta rajata tavallisia lähtöjä nuorille hevosille.”3. Millaisilla sarjamäärityksillä nuorten hevosten lähtöjä ajetaan?”Sarjamäärityksissä pyritään huomioimaan laajasti nuoret ikäluokat, joten sarjoihin tulee luonnollisesti vaihtelevuutta. Varsat kehittyvät eri tahtia ja niille pyritään tarjoamaan kilpailumahdollisuuksia oman tasoisten joukossa, aloittavat ne uransa missä kohtaa vuotta hyvänsä.””Ikäluokkien pieni koko valitettavasti vaikeuttaa tämän perusajatuksen toteuttamista erityisesti talvikaudella. Sarjoja tehdessä katsotaan kokonaisuutta, huomioiden muun muassa eri voittosummien hevoset, tammat ja alueelliset erot.”.Nuoret Suomessa syntyneet hevoset ovat jatkossakin kilpailutoiminnan keskiössä.Arto Hytönen.4. Tuliko palkintoihin, lähtömääriin tai sarjamäärityksiin muutoksia tälle kaudelle?”Nuorten Sarjoissa ei ole kiinteitä sarjamäärityksiä. Radat saavat päättää omien kilpailuidensa sarjamäärityksistä, mutta jos esimerkiksi korkeapalkintoisiin ennakkomaksullisiin ikäluokkakilpailuihin halutaan muutos, lupa haetaan sääntövaliokunnan kautta.””Nuorten- ja tammasarjojen määrään tuli maltillinen lasku (159 /179) suhteuttaen se pienentyneisiin ikäluokkiin. Palkinnot pystyttiin pitämään edellisvuoden tasolla, alan kokonaisrahoi-tuksen laskusta huolimatta. Nuoret Suomessa syntyneet hevoset ovat jatkossakin kilpailutoiminnan keskiössä, kun ravien palkintotasoa ja lähtöjen määriä määritetään tuleville vuosille.”5. Miten nuoret ja uransa aloittavat hevoset huomioidaan kevään, kesän ja syksyn sarjasuunnittelussa?”Suomessa on hyviä kilpailusihteereitä, jotka osaavat ottaa oman ratansa vaikutusalueen hevoskannan ja vuodenajat huomioon. Esimerkiksi juuri julkaistuissa maalis–huhtikuun sarjoissa vaikuttaa olevan hyvin sarjoja uraansa aloitteleville alasarjalaisille. Korotetulla palkinnolla tehtävät Nuorten- ja tammasarjat tarjoavat jo hyvin alkuun päässeille varsoille kilpailumahdollisuuksia ennen suurkilpailuiden karsintoja.”6. Tuliko tälle kaudelle jotain muutoksia nuorten hevosten ikäluokka- ja suurkilpailujen aikatauluihin?”Kilpailukalenterin iso kuva pysyi samana, mutta joitain muutoksiakin tuli. Oulu Express palasi kuninkuusravivuoden jälkeen vanhalle paikalleen syyskuun alkuun. Lämminveristen Derby on tänä vuonna jo elokuun puolivälissä. Viime vuonna kolmivuotiailla oreilla oli Hambojen jälkeen heinäkuussa tyhjiötä ja nyt Kolmivuotispokaali siirtyi tuomaan heinäkuulle helpotusta siihen.”.7. Jos tuli, miten muutosten pitäisi parantaa nuorten hevosten urapolkua?”Muutoksilla sekä paikattiin aukkoja että vältettiin päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi nelivuotiaiden tammojen taustajoukot ovat kokeneet, että Villinmiehen Tammakilpa tulee turhan nopeasti Derbyn jälkeen. Tänä vuonna finaalien väli on peräti viisi viikkoa, joten tuo ongelma on poistunut.””Kaikkiaan kilpailukalenteri pyritään rakentamaan nuorten hevosten kilpailupolkua mahdollisimman hyvin tukevaksi ja ennen kaikkea kokonaisuus huomioiden. Omistajat maksavat osansa ennakkomaksullisten kilpailuiden palkinnoista. Niiden osalta kalenterin pitää mahdollistaa kaikkiin haluttuihin lähtöihin osallistuminen.”8. Mitä on tarjolla varsoille, joilla ei tähdätä ikäluokkakilpailuihin, eikä haluta ajaa ikäluokan parhaita vastaan?”Radat antavat välillä hyvityksiä nuorille ikäluokille aivan tavallisissa nollasarjoissa. Niissä kynnys aloittamiselle on erityisen matala. Aloittelevien nuorten lähdöt on rajattu pelkästään nuorille ikäluokille ja niissä varsat pääsevät kilpailemaan oman ikäisten joukossa. Perustasoisista Nuorten- ja tammasarjoista ikäluokkien parhaat ovat kesällä ja syksyllä edenneet jo ylemmälle sarjatasolle. Myös korotetut nuorten sarjat ja ratojen omat nuorten hevosten sarjat tarjoavat rahasarjojen ikäluokkahevosille paljon kilpailumahdollisuuksia.”.9. Miten kilpailukalenterissa ja sarjoissa on ajateltu nuoria tammoja?”Nuorille tammoille on olemassa perinteisten suurkilpailujen lisäksi iso määrä tammasarjoja. Suomenhevosten tammasarjoihin pääsevät osallistumaan osittain myös kuusivuotiaat. Se on aiemmin koettu hankalaksi ikäluokaksi kilpailuttamisen osalta. Kentältä tulleen palautteen perusteella etenkin nuorten suomenhevostammojen aseman koetaan parantuneen viime vuosina merkittävästi, ja esimerkiksi niiden omat lähdöt ovat jo kiinteä osa kuninkuusraveja. Tälle vuodelle tammojen urapolkuajatusta on laajennettu lämminveristen T75-divisiooniin, joissa ne pääsevät välillä kilpailemaan voittosummaansa alemmassa kategoriassa. Pyrkimyksenä on näillä linjauksilla myös lisätä kiinnostusta tammavarsojen ostamiseen.” 10. Miten kilpailukalenterissa ja sarjoissa on ajateltu nuoria suomenhevosia?”Kilpailukalenteri on pyritty rakentamaan mahdollisimman tasa- ja täysipainoiseksi kaikkien, myös ikäluokkahevosten tarpeet huomioiden. Varsakunkku on ollut tärkeä lisä nuorten suomenhevosten kilpailutarjontaan. Nuorten suomenhevostenkin kilpailutarjontaa valmistellaan kokonaisuutena. Suomenhevosen joululahjaraha kohdistetaan tänä vuonna palkintotukena osaksi niiden lähtöihin.”