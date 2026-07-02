Antti Ojanperä kertoo suomenhevosjoukkueellaan asioiden olevan hyvin suurkilpailusesongin tiimellyksessä. Kuvassa Elitkampenia varten lämmittelemässä Stallone/Jutta Ihalainen ja Pro/Antti Ojanperä.
Antti Ojanperä kertoo suomenhevosjoukkueellaan asioiden olevan hyvin suurkilpailusesongin tiimellyksessä. Kuvassa Elitkampenia varten lämmittelemässä Stallone/Jutta Ihalainen ja Pro/Antti Ojanperä. Kuva: Maisa Hyttinen
Ajankohta

Laatu korvaa määrän suomenhevosten Suur-Hollola-ajossa

Lähtö ajetaan sunnuntaina klo 16.45 yhdentoista hevosen voimin.
Julkaistu
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Suur-Hollola-ajo
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