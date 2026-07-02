Laatu korvaa määrän suomenhevosten Suur-Hollola-ajossa

Juhannuksena ravattu Nordic King oli Antti Ojanperän valmennettavien täydellistä dominanssia Pron, Evartin ja Stallonen otettua kolmoisvoiton. Kolmikon valmistautuminen suomenhevosten Suur-Hollola-ajoon on Nordic Kingin jälkeen sujunut Ojanperän mukaan moitteettomasti.”Kaikilla kaiken pitäisi olla ihan okei”, Ojanperä tiivistää.Stallone ei ollut parhaimmillaan Elitkampenissa, mutta Nordic Kingissä ruuna oli jo selvästi parempi. Ojanperä kokee hevosen vireen olevan entisestään paranemaan päin.”Treeneistä on jäänyt maku, että hevonen on nyt vielä napsun verran Nordic Kingiä parempi.”Alarik Huikean ilmoittamista Suur-Hollola-ajoon Ojanperä kertoi viime lauantaisen Kuusivuotiskunkun voittajaseremonioissa harkitsevan useampaan otteeseen. Maanantaina hevonen kuitenkin jo oli ilmoitettujen listalla.”Se vielä haluttiin tsekata läpi, että kaikki on mahdollisimman hyvin. Evartilla käytettiin Härmässä ensimmäistä kertaa kuppilappuja, mutta ei kai me Suur-Hollola-ajoon nyt mitään ihmeellisyyksiä keksiä”, valmentaja pohtii.Santtu Raitala ajaa Suur-Hollola-ajossa Alarik Huikeaa, Jorma Kontio Evarttia.Suur-Hollola-ajon yhtenä mielenkiintoisimpana nimenä voidaan tänä vuonna pitää Carua, joka pääsee sarjamäärityksen turvin matkaan 20 metriä edempää muun muassa V.G. Voittoon ja Prohon nähden. Valmentaja Harri Sulku on kuitenkin odotuksissaan Carun osalta maltillinen.”Olen oikein erityisen maltillisilla odotuksilla. Astutusrintamalla on ollut ihan mahdottoman vilkasta Forssan kilpailun jälkeen. Hevosella olikin pientä lihasoireilua, mutta sitä on hierottu tosi paljon lihasten saamiseksi rennoksi”, Sulku ilmoittaa.Joensuun Kuusivuotiskunkku jäi Carun osalta väliin astutuskiireiden vuoksi. Sulku kertoo oriinsa hypänneen viime viikolla yli toistakymmentä kertaa.”Starttiväli olisi venynyt kahden kuukauden mittaiseksi, joten lihasten pysyessä rentona Suur-Hollola-ajosta on tarkoitus hakea kunnollinen tyhjennysharjoitus. Kolmen viikon kuluttua astutuskauden kuvittelisi hiljentyvän, jolloin starttaamistakin voisi katsoa hiukan tiiviimmin”, Sulku sanoo.Sääpalvelut ennustavat Jokimaalle sunnuntaiksi mahdollista sadekeliä. Sen Sulku kokee Carulle selkeänä miinuksena.”Sunnuntaina lämmitys ratkaisee tosi paljon, sillä jos se jäykkä en halua ajaa sillä kilpaa. Kaikkeen olemme nyt varautuneet”, Sulku sanoo.Ravikuningas V.G. Voitto epäonnistui Nordic Kingissä laukattuaan alkumatkasta. Seppo Suuronen kuitenkin ilmoittaa oriilla olevan kaiken mallillaan Suur-Hollola-ajon lähestyessä.”Hyvin se on kotona pelittänyt”, Suuronen kommentoi..Jorma Kontio Evartin rattaille suomenhevosten Suur-Hollola-ajossa – ”Kyllä me ollaan kisan vanhimpia”