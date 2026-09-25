Kohti Kriteriumia: Lämminveristen kriteriumfinalistit esittelyssä

1 Donna Madeleinetamma, 14,2ake, 26 700 e 14 st: 1-2-2Maharajah 10,3a – Donna Leonora 13,6ake, Love YouKasvattaja Johanna Kyläkoski&Ladies Stable Ab, UrjalaOmistaja ja hoitaja Johanna KyläkoskiValmentaja Markku NieminenOhjastaja Mika Forss.Kasvattajakruunussa 2-vuotiaana kolmanneksi sijoittunut Donna Madeleine laukkasi Tammakriteriumissa kärkisijan. Karsintavoitto oli uran ensimmäinen.Maharajahin suomalaisikäluokassa on 35 elossa olevaa varsaa. Niistä neljä on finaalissa.Johanna Kyläkoskella ja Markku Niemisellä kilpailu-uransa tehnyt Donna Leonora voitti yllättäjänä Kriterium-karsinnan 2019 mutta laukkasi finaalissa. Uran 11 ykkössijaan mahtuu myös Solvallan voitto. Tamman toinen elossa oleva varsa on 2-vuotias Devilish Donna (Don Williams). Emänemänemä Desdemonan poika Belmonte voitti Kriteriumin 2006. Desdemona on myös Derby-voittaja Make Cashin kolmas emä. Seuraava emä Honey Born jätti Kriteriumin, Derbyn ja Finlandia-ajon voittaneen Born Quickin sekä Derby-voittaja Don Giovannin. – Tammaperhe Fanny Mapes.Johanna Kyläkoski ja Ladies Stable Oy ovat yhdessä kasvattaneet Donna Leonoran ja Donna Madeleinen..2 Coriolanus Fridoruuna, 14,5ake, 17 000 e 5 st: 4-0-0Calgary Games 11,7a – Hulda Frido 14,8a, Love YouKasvattaja ja omistaja Trading-Steiner Oy, NaantaliHoitaja Piia RiihuhtaValmentaja ja ohjastaja Markku Nieminen.Markku Niemisen tallin toinen karsintavoittaja Coriolanus Frido on vakuuttanut ja on yhtä laukkastartia lukuunottamatta tappioton.Ruotsin Derbyn ja UET GP:n voittaneella Calgary Gamesilla on ensimmäisessä ikäluokassaan 22 elossa olevaa FI-varsaa, joista 15 kilpaillut ja kahdeksan voittanut.Hulda Fridon kaikki 10 kilpailuikäistä jälkeläistä ovat voittaneet. Esikoinen Begemot Frido (Mr Pine Chip) oli 2015 Kriteriumin pelisuosikki. Raskolnikov Frido (Muscle Hill) oli Kriteriumin 2019 paras. Täyssisko Dorea Frido 10,9a on emänsä yhdeksästä haamumailerijälkeläisestä nopein. Kolmannen emän Empress Kempin jälkeläisistä Glamour Jet voitti Villinmiehen Tammakilvan ja Super Frido Suur-Hollola-ajon. – Tammaperhe Blanche by Mambrino Sterley.Steinerin perheen Trading-Steiner Oy:n Frido-kasvateista kriteriumfinalisteja ovat lisäksi Glamour ja Harmi’s..3 Pinebog’s Bankruuna, 13,6ake, 43 500 e 9 st: 3-2-2Readly Express – L Dees Cashmere, Donato HanoverKasvattaja, hoitaja ja valmentaja Riina Korhonen, KuopioOmistaja Bank Stable, KuopioOhjastaja Hannu Torvinen.Maaliskuussa voitolla aloittanut Pinebog’s Bank on ollut suoritusvarma, ja totosijojen ulkopuolelle se on jäänyt vain kerran. Arvovoitto irtosi vahvan esityksen päätteeksi Oulu Expressistä. Kriterium-karsinnassa Pinebog’s Bank kiri 09,2-vauhtia viimeiset 800 metriä.Readly Expressillä on tässä vuosikerrassa 18 Suomessa syntynyttä varsaa. Finaalissa ovat myös Better Leader ja Canberra Eastwind.L Dees Cashmeren kuudesta US-varsasta kolme tienasi yli 100 000 dollaria. Suomeen se tuli Royalty For Lifesta kantaen. Tytär Lafayette ravasi 11,8a Kuopio Stakesissa. Kolmevuotiaana se oli Tammakriteriumissa neljäs ja SHKL Cupissa sekä Tammahambossa kolmas.Kaksivuotias on Fabulous Woodin poika, ja nuorimmat ovat oriita Maharajahista. L Dees Cashmeren emänemä Likeable on Super Arnien puolisisar.– Emälinja Mary by Monmouth Eclipse.Riina Korhonen on varsottanut vain L Dees Cashmerea..4 Cortina Gamestamma, 13,8akp, 8 940 e 11 st: 0-3-3Calgary Games 11,7a – Amour Vixi 14,0a, TrixtonKasvattaja ML Stable Oy, EspooOmistaja Team Rock Like a Stone, LeppävirtaHoitaja Henrika Kinnunen Valmentaja Antti KinnunenOhjastaja Henri Bollström.Kaksivuotiaana debytoinut Cortina Games oli kovavauhtisimmassa karsinnassa positiivinen kakkonen.Calgary Gamesilla on ensimmäisessä ikäluokassaan jo Kriterium-voittaja, kun Pele B.R. oli Norjan ykkönen. Ruotsissa syntyneitä oriista on peräti 143. Cruiser juoksi 2-vuotiaana tammojen RE:n 12,1a. Pohjois-Amerikassa kilpailevan Busy Miss Lissyn voittosumma dollareissa on 340 926 ja ennätys 09,5a. Sitä nopeampia ovat Zephyr Kemp 09,2a ja Kngtstlkrs Games 09,3a.Amour Vixin esikoisen Gambler Knowsin (Knows Nothing) kilpailu-ura jäi koelähtöön. Nuoremmat ovat Maharajahista ja Idao de Tillardista. Emänemä Ripley jätti sekä Kriteriumin (Lewis Ale 2018) että Derbyn (Jonesy 2014) voittajan. Alien Lady oli Villinmiehen Tammakilvan ykkönen. Tytär Katie Ale on ikäluokan 2023 kotimaisen kärkiajan 11,8a ravanneen Top Alen emä. – Emälinja Maggie H.ML Stable Oy sai finaaliin kaksi kasvattiaan..5 Reason To Rockori, 13,4ke, 36 340 e 16 st: 6-2-0Express Duo 10,8a – Maggie Cloud 12,4a, Uno di JesoloKasvattaja Salla Koskio&Rauno Lahdenperä, LempääläOmistaja Hoopee Racing Oy, VihtiHoitaja Kitta Virolainen Valmentaja Hannu-Pekka KorpiOhjastaja Pekka Korpi.Reason To Rock debytoi 2-vuotiaana voitokkaasti ja kilpaili kakkiaan viidesti. Tämän kauden viidestä täysosumasta arvokkain on toukokuisesta SHKL Cupin finaalista SE-ajalla 13,4ke.Express Duolla on suurin 88 varsan ikäluokka. Itse Kriteriumin 2013 voittaneella oriilla on kuusi aiempaa finalistia. Corazon Combo voitti neljä vuotta sitten.Maggie Cloud voitti sekä Kriteriumissa että Derbyssä karsintalähtönsä ja teki jälkimmäisessä silloisen tammojen SE:n 13,8akp. Finaalivoiton tamma otti Kasvattajakruunussa sekä 3- että 5-vuotiaana. Seitsemästä vanhemmasta varsasta For A Reason oli Tammakriteriumissa viides ja Voice Of Reason voitti Kymenlaakso-ajon karsinnan. Maggie Cloudin täyssisko Oona Cloud oli kolmas sekä Tammakriteriumissa että Villinmiehen Tammakilvassa. – Emälinja Medio.Salla Koskiolle ja Rauno Lahdenperälle on syntynyt 12 lämminverivarsaa..6 Miss White Goldtamma, 13,8ake, 65 900 e 15 st: 6-2-2Maharajah 10,3a – Giant Chocolate 18,7ke, ChocolatierKasvattaja A.M.G. Talli, NurmijärviOmistaja White Gold Stable, HyvinkääHoitaja Riikka EskonniemiValmentaja Hannu-Pekka Korpi Ohjastaja Iikka Nurmonen.SHKL - Hevosenomistajapokaalin Jokimaalla voittanut Miss White Gold tienasi viime vuonna 49 000 euroa, mikä oli eniten 2-vuotiaista suomalaisvarsoista. Kuuden startin kauden ainoa tappio tuli Arctic Greetalle tammojen Kasvattajajakruunussa. Tämän kauden toistaiseksi ainoa voitto on ensimmäisestä startista huhtikuussa 3-vuotiaiden tammasarjasta Teivossa.Vain kerran kilpaillut Giant Chocolate on tehnyt seitsemän varsaa, joista kuusi nuorinta Suomessa syntyneitä. Siitokseen jo siirtynyt No Limit Giant (Conway Hall) ravasi 14,0 ja 24 220 euroa. Nelivuotias I’m A Millionaire (Readly Express) 14,1ake, 8 250 euroa on sekin Hannu-Pekka Korven tallissa. Giant Chocolaten puolisisko Fayette Mall 12,9a on emänä 2-vuotiaana Ruotsin ennätyksen 12,0a ravanneelle Eyeofthetigerille (Django Riff). – Emälinja Minnehaha.A.M.G. Talli ei ole kasvattanut muita hevosia..7 MAS Knockoutruuna, 14,0akp, 3 050 e 6 st: 0-2-1Six Pack 07,9a – Ajuama 10,9a Jailhouse JesseKasvattaja MAS Breeding Oy, HollolaOmistaja Kemppitalli Oy, LahtiHoitaja Kirsi Simi Valmentaja Mika HaapakangasOhjastaja Kimmo Kemppi.MAS Knockout oli 2024 Ypäjän huutokaupan kallein myyty 26 000 euro vasarahinnalla. Toukokuussa kilpailemisen aloittanut ruuna tuli karsintoihin 1250 euron voittosummalla ja teki tähän asti parhaan esityksensä, kun oli Better Leaderin voittamassa erässä kolmas.Yonkers Trotin ja Kentucky Futurityn voittanut Six Pack on 3-vuotiaiden ME-ravuri ja 2025 Hambletonian-voittaja Nordic Catcher S:n isä. 8000 dollarilla syksyllä 2021 huudettu Ajuama jätti Yhdysvaltoihin viisi varsaa, joista Pure Peter tienasi yli 100 000 dollaria. Kaksivuotias MAS Lucas (The Bosses Lindy) on juossut koelähdön. Nuorimmat ovat tammat Jontte Boysta ja Creatinesta. Emänemä Overtookthemin varsoista Put Them On Hold ja Whotookwhat keräsivät yli puoli miljoonaa dollaria. – Tammaperhe Kitty Clay.Martti Ala-Seppälän MAS Breeding Oy on Suomessa 80 lämminverisen kasvattaja. Neljästä aiemmasta kriteriumfinalistista MAS Archie oli 2016 kolmas..8 Canberra Eastwindori, 15,0ake, 7 000 e 5 st: 3-0-2Readly Express 08,9a – EL Fitzgerald 11,8a, E L MikkoKasvattaja East-West Stable, KouvolaOmistaja Tapani Meuronen, LappeenrantaHoitaja Pinja KaleniusValmentaja ja ohjastaja Tapio Perttunen.Toukokuussa kilpailemisen aloittanut Canberra Eastwind kiri karsinnassa Pinebog’s Bankin kannoilla rehdisti kolmanneksi.Ruotsin Kriteriumin ja Derbyn sekä UET GP:n ja Prix d’Ameriquen voittaneen Readly Epressin ensimmäinen ikäluokka syntyi 2017.El Fitzgerald oli myös Tapio Perttusen valmennuksessa. Lähes 120 000 euroa juosseen tamma suurin voitto tuli Arvid Åvallin Tammaderbystä 2019. Vanhin jälkeläinen on Adele Eastwind (RC Royalty) 12,4aly, 33 830 euroa. Nuoremmat ovat Don Williamsista ja Calgary Gamesista. Emänemä El Miss Courtneyn poika EL Dirtyman (Love You) 13,3ake voitti 16 kertaa. Seuraava emä, peitsari-isästä oleva Trim The Tree muistetaan Kentucky Futurity -voittaja Trade Balancen emänä. – Tammaperhe Jessie Pepper.East-West Stable on vain EL Fitzgeraldin varsojen kasvattaja..9 Better Leaderori, 13,4akp, 12 250 e 5 st: 3-1-0Readly Express 08,9a – Tonight Leader 14,1ake, Micro MeshKasvattaja ja omistaja Mty Klemola, KokkolaHoitaja Sara KlemolaValmentaja Petri KlemolaOhjastaja Ville Koivisto.Kaikki laukattomat juoksunsa voittanut Better Leader häikäisi karsinnassa, kun lähenteli SE-lukemia.Readly Expressin poika Bullet The Bluesky voitti Ruotsin Kriteriumin 2024. Norjassa kilpailee tappioton Express Go. Tuorein voitto on Tammakriteriumista.Better Leader on Klemoloiden jalostusta jo neljännessä polvessa. Tonight Leaderin kilpailu-ura kesti vain reilun vuoden, ja se astutettiin 5-vuotiaana. Kaksi vanhinta varsaa eivät kilpailleet. Nuoremmat ovat oriita Propulsionista. Seuraavan emän Midnight Leaderin poika Xeven Leader 13,2a on voittanut 25 kertaa. Kolmannen emän Enjoy Leaderin pojat Quiet ja Surprise Leader ansaitsivat yli 50 000 euroa. Neljäs emä on huipputamma Bunuela, jonka kahdeksasta varsasta puolet ravasi yli 50 000 euron ansiot. – Tammaperhe Josie Lightning.Klemoloiden kasvateista on kolme aiemmin ollut Kriteriumin finaalissa. Keen Leader voitti 2009. Champion Leader oli Derbyssä toinen 2002..10 Heartbeat Aheadtamma, 14,9ake, 5 100 e 6 st: 1-2-1Maharajah 10,3a – Londonbeat ei kilp., Sj’s CaviarKasvattaja ja omistaja ML Stable Oy, EspooHoitaja Salla LindgrenValmentaja Juho IhamuotilaOhjastaja Jukka Torvinen.Kilpailu-uransa heinäkuussa aloittanut Heartbeat Ahead oli karsinnassa lähinnä Coriolanus Fridoa maalissa.Maharajahilla on Suomen Kriteriumissa ollut aiemmin 16 finalistia. Piccolo Cocktail oli viime vuonna ja An-Dorra 2020 toinen.Londonbeatin vanhemmat varsat ovat Nothing But Beat 13,3a ja Nine To Five 17,1a. Emänemä Beatgoeson Hanover ravasi vanhempien tammojen 5/8-mailin ratojen ME:n 09,5a loppukesällä 2013, ja saman syksyn Harrisburgin huutokaupassa Mikko ja Hannu Laakkonen ostivat sen 300 000 dollarilla. Ruotsissa syntyneistä varsoista Oaksin nelonen Beedrill tienasi yli miljoona kruunua. Kolme nuorinta ovat Suomessa syntyneitä. – Tammaperhe Maggie H.Mikko Laakkosen ML Stable Oy:n kasvateista aiemmin Suomen Kriteriumin finaaliin ovat selvinneet Road To Hill ja Knows Best. Jälkimmäinen oli Derbyssä toinen kuten eniten FI-kasvateista tienannut Always Readykin..11 Amon Amarthori, 14,6akp, 5 800 e 8 st: 0-3-2Maharajah – Ranch Norma Jeane 13,8a, Andover HallKasvattaja ja omistaja Ecurie la Croix Verte, JärvenpääHoitaja Iida ValkonenValmentaja Christa PackalénOhjastaja Tommi Kylliäinen.Ensi kertaa kengittä kilpaillut Amon Amarth oli karsintojen suurimpia yllättäjiä, kun tarjosi Donna Madeleinelle tiukan vastuksen.Maharajahin jälkeläiset ovat juhlineet tänä vuonna Derbyissä. Mellby Narrow toi isälleen toisen peräkkäisen voiton Ruotsissa. Suomessa tuli kaksois- ja Norjassa peräti neloisvoitto.Amon Amarth on emänsä kuudes ja viimeinen varsa. Vanhemmista kaksi on kilpaillut ja esikoinen Youyou (Loveyou) 15,9a, 11 150 e voittanut. Emänemä Yankee Apples maksoi 1,5-vuotiaana 65 000 dollaria. Suomessa kilpaillut ja kerran voittanut Muscles Yankeen tytär jätti kahdeksan varsaa, joista viisi tienasi yli 10 000 euroa. Paras on edelleen kilpaileva Away, jolla on 17 voittoa. – Tammaperhe Mambrino Beauty.Klaus Holttisen vetämä Ecurie de la Croix Verte on 38 lämminverisen kasvattaja. Maharajahin poika Trailblazer oli 2022 Kriteriumin finaalin kuudes..12 Kajas Poseidonruuna, 15,5akp, 2 800 e 2 st: 1-0-1Vivid Wise As 08,6a – Tiny Pearl 17,9ke, Donato HanoverKasvattaja ja omistaja Anu & Kaija Jaskari, KouvolaHoitaja Jenni HaulivuoriValmentaja Harri KoivunenOhjastaja Olli Koivunen.Finaalin rutinoitumattomin oli karsinnassa Coriolanus Fridon ja Heartbeat Aheadin takana kolmas.Urallaan 38 voittoa ja 3,5 miljoonaa euroa juosseen Vivid Wise Asin vanhin ikäluokka syntyi 2018. Siinä oli heti Derby Italianon ykkönen Charmant de Zack. Nykyään Suomessa kilpaileva ori on 804 926 euron voittosummallaan jälkeläistön selvä ykkönen. Italialaisvarsoista viisi muuta on tienannut yli 100 000 euroa.Tiny Pearl maksoi 38 000 kruunua, kun se ostettiin alkuvuodesta 2023 Suomeen. Ruotsissa ja Tanskassa syntyineitä varsoja on yhteensä neljä. Lily (Bold Eagle) ravasi viime kaudella 3-vuotiaana 12,7a ja 142 579 kruunua. Emänemä In The Shellin varsoista selvästi paras on nuorin Dozen Of Oysters (Zola Boko). Suurmestaruudesta lauantaina taistelevan ruunan voittosumma on 263 470 euroa. – Emälinja Minnehaha.Anu ja Kaija Jaskari ovat seitsemän lämminverisen ja viiden suomenhevosen kasvattajia.