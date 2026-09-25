Kolmevuotiaiden tärkein kilpailu Kriterium ravataan Teivossa lauantaina.
Kolmevuotiaiden tärkein kilpailu Kriterium ravataan Teivossa lauantaina.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Kohti Kriteriumia: Lämminveristen kriteriumfinalistit esittelyssä

Hevosurheilu esittelee perinteiseen tapaan kaikki Kriteriumiin tiensä selvittäneet valjakot.
Julkaistu
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Lämminveristen kriterium
kriterium 2026
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