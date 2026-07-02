Massimo Hoist Suur-Hollola-ajon jättisuosikki – "Emme todellakaan pidä rangaistuspotkuna"

Lämminveristen Suur-Hollola-ajoon ilmoitettiin tänä vuonna 33 hevosta. Kisan suuri etukäteissuosikki on viimevuotista voittoaan puolustava Massimo Hoist. Nyt 7-vuotias ori herkisteli virettään Suur-Hollola-ajoon viime lauantaina voittamalla Joensuu-ajon uudella kilpailuennätyksellä 12,0a/2140 metriä.”Olin suoritukseen erittäin tyytyväinen. Hevonen oli sopivan latautunut, ravasi hyvin ja söi sunnuntaina ruokansa normaalisti. Hyvin virkeältä ori vaikuttaa, kun olen tallilla käynyt sitä katsomassa”, omistaja-kasvattaja Heikki Korhonen iloitsee.Paperilla tämänvuotinen Suur-Hollola-ajo näyttää Massimo Hoistille rangaistuspotkulta oriin parhaan iskukyvyn tietäen. Kausi ei kuitenkaan ole sujunut täydellisesti hevosen suoritusten jäätyä odotettua tasaisemmiksi Seinäjoki Racessa ja Finlandia-ajossa. Sen myötä taustavoimat päätyivät jättämään Elitloppetin väliin ja tähdätä suoraan Suur-Hollola-ajoon.”Emme todellakaan lähde itse sille tielle, että pitäisimme Suur-Hollola-ajoa Massimo Hoistille rangaistuspotkuna. Siellä on useita muitakin hyviä hevosia, esimerkiksi Corazon Combo on tehnyt minuun vaikutuksen tämän vuoden starteissaan, ja Korven Pekka osaa matsata hevosensa tähän viikonloppuun”, Korhonen toppuuttelee.Massimo Hoistin emä Venice voitti urallaan Suur-Hollola-ajon kahdesti. Nyt sen esikoisvarsalla Massimo Hoistilla on mahdollisuus pystyä samaan.”On hirmuinen saavutus, että tällainen äkkinäinen maalaispoika pääsee edes havittelemaan tuollaista saavutusta raviurheilussa. Massimo Hoistin kaltaisen hevosen saaminen meidän talliin on mahdottoman kova asia. Toivottavasti osataan laittaa ja pitää siitä hyvää huolta, että saisimme nauttia sen menestyksestä mahdollisimman pitkään”, Korhonen sanoo..Neljännessä ja samalla viimeisessä karsinnassa kilpaileva Massimo Hoist sai arvonnassa lähtöradan neljä, johon Korhonen kertoo olevansa tyytyväinen. Toisessa karsinnassa kisaava tallikaveri Callela Nelson lähtee omaan Suur-Hollola-karsintaan myös nelosradalta.”Callela Nelsonin kohdalla on ollut vähän sormi suussa, kun yllättävät laukat ovat sotkeneet menoa. Ei se väsymystään laukkaa, mutta en tiedä mikä siinä nyt on. Härmässäkin hevonen olisi ravilla päässyt matkan ajaksi tosi hyviin asemiin, kunnes laukkasi”, Korhonen kertaa.Massimo Hoist kisaa Suur-Hollola-karsinnassa tutulla varustuksella, mutta Callela Nelsonille tehdään muutoksia aiemmasta. Muun muassa kengät jäävät ruunalle nyt jalkaan.”Otetaan päävarustuksesta kaikki ylimääräiset remelit pois sekkiä myöten ja jätetään kengät jalkaan. Toivottavasti sen myötä hevonen vähän rentoutuisi starttitilanteeseen”, vastuuvalmentaja Riina Korhonen kertoo.Suur-Hollola-ajon on kilpailumuotona todettu jo soveltuvan Massimo Hoistille, mutta Callela Nelsonille mahdollinen peräkkäisinä päivinä kilpaileminen ei ole taustavoimien mukaan optimaalista.”Hevosten päästessä finaaliin ne jäävät väliyöksi Lahteen”, Riina Korhonen suunnittelee..Toissa vuonna Suur-Hollola-ajo päättyi Antti Ojanperän tallin juhliin, kun Main Stage voitti kilpailun. Viime vuonna ori sijoittui kakkoseksi ja tälläkin kaudella sillä on tähdätty kyseiseen viikonloppuun.”Kai se pikku hiljaa alkaa olemaan ihan iskussa. Parhaamme olemme taas yrittäneet tehdä, että hevonen olisi tosi hyvä. Täytyy kuitenkin muistaa Main Stagen olevan jo 10-vuotias”, Ojanperä toteaa.Kolmannessa karsinnassa radalta viisi matkaan avaava Main Stage sijoittui viimeksi Vermossa neljänneksi. Finaalipaikasta taustavoimilla on tietysti toiveita, mutta kokonaiskisan osalta Massimo Hoist herättää vastustajista myös Ojanperässä kunnioitusta.”Meidän kikka tämän vuoden Suur-Hollola-ajoon on, että avaamme Main Stagelta korvat ensimmäistä kertaa sen uralla. Pitkään on tuota säästelty”, Ojanperä hymähtää..Suur-Hollola-ajoKarsinnat ajetaan lauantaina Jokimaalla lähtöinä 4 – 7Jokaisesta karsinnasta kolme parasta saa paikan sunnuntaina ajettavaan finaaliinLauantaina ravien päätöslähtönä juostavaan B-finaaliin pääsevät karsinnoissa sijoille 4 – 6 sijoittuneet.Ensimmäisessä karsinnat katseet kohdistuvat erityisesti Corazon Comboon ja Time Matchiin. Näille haasteen voitosta pyrkii asettamaan kakkosradalta matkaan avaava Sofia Evo, joka voitti keväällä Jokimaalla ajetun Suur-Hollolan Best Ladyn.”Sofia Evo sai hyvän lähtöpaikan karsintaansa. Härmän poisjäännissä ei ollut mitään ihmeellistä taustalla, enkä usko tuon vaikuttavan hevosen vireeseen, vaikka se startti jäikin ajamatta. Hyvin se on mennyt koko ajan treenissä”, valmentaja Hanna Lepistö kertoo.Lepistön tallista Suur-Hollolassa nähdään myös kolmannessa karsinnassa kilpaileva Drogon, joka herkisteli kisavirettään viimeksi Loviisassa sijoittumalla niin ikään Suur-Hollola-ajossa mukana olevan Amanda Evon jälkeen kakkoseksi.”Drogon on ollut jo pitkään hyvässä kunnossa, joten juoksun onnistuessa koen tammalla olevan saumat finaaliin”, Lepistö tuumaa.Lämminveristen Suur-Hollola-ajon jokerikortiksi on useaan otteeseen povattu toisessa karsinnassa kisaavaa Stoneisle Vertigoa. Siltä myös valmentaja Tapio Perttunen odottaa positiivista panosta, etenkin kun hevonen sai karsintaansa radan kaksi.”Tosissaan lähdetään ajamaan ja finaalipaikkaa odotan”, Perttunen kertoo..Laatu korvaa määrän suomenhevosten Suur-Hollola-ajossa