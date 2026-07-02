Massimo Hoist kiihdyttää Suur-Hollolan karsintaan radalta neljä, kuten viime vuonnakin.
Massimo Hoist kiihdyttää Suur-Hollolan karsintaan radalta neljä, kuten viime vuonnakin.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Massimo Hoist Suur-Hollola-ajon jättisuosikki – "Emme todellakaan pidä rangaistuspotkuna"

Heikki Korhosen omistama ja kasvattama Massimo Hoist tavoittelee toista peräkkäistä Suur-Hollola-ajon voittoa.
Julkaistu
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Suur-Hollola-ajo
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