Metalliyhtye Lähiöbotox kuvasi ravien maailmaan kurkistavan musiikkivideon Vermossa.
Metalliyhtye Lähiöbotox kuvasi ravien maailmaan kurkistavan musiikkivideon Vermossa.Kuva: Väinö Huusko
Ajankohta

Ravit metalliyhtyeen musiikkivideon tyyssijana – ”Molempia maailmoja yhdistää intohimo, energisyys ja aitous”

Menestynyt metalliyhtye Lähiöbotox kuvasi ravien maailmaan sukeltavan musiikkivideon Vermossa.
Julkaistu
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