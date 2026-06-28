Ravit metalliyhtyeen musiikkivideon tyyssijana – ”Molempia maailmoja yhdistää intohimo, energisyys ja aitous”

Hevonen yhdistää ihmisiä ja tahoja, ja joskus se tekee näin yllättävienkin osapuolten välillä. Lähiöbotox on Itä-Helsingistä ponnistava, eri genrejä musiikkinsa sekoittava metalliyhtye, joka palkittiin vuoden 2025 Indie Awardseissa Vuoden metalliyhtyeenä ja jonka kuunnelluin kappale on kerännyt Spotifyssa jo yli miljoona toistokertaa.Kun ajattelee Itä-Helsingin lähiöistä inhorealistisesti ja välillä huumorin keinoin kertovaa, kansankielellä ilmaistuna mättömusaa soittavaa metalliyhtyettä, ei ensimmäisenä ajattele, että sillä olisi mitään tekemistä raviurheilun kanssa. Ei ollutkaan, kunnes ohjaaja Pekka Ullonen otti yhteyttä bändin jäseniin ja esitteli ideansa yhtyeen seuraavaan musiikkivideoon. Ajatus sai alkunsa ravien satunnaiskävijäksi itseään kuvailevan Ullosen vierailtua Kuopion loppiaisraveissa.”Ne meni erittäin voittoisasti ja muutenkin mainiosti. Olen itse sikatilallisen poika Huittisista ja asustelen Helsingissä. Olen huomannut, ettei raviromantiikka ole kauheasti ollut esillä populaarikulttuurissa. Samaan aikaan Lähiöbotox julkaisi videon Loparit-kappaleelleen. Siinä yhdistyi mieleeni kaksi maailmaa; ravikuvaston ja tällaisen energisen nu-metal-, punk-, rock- ja rap-musiikin yhdistelmässä on jotain kiinnostavaa”, Ullonen sanoo.Bändin jäsenet innostuivat Ullosen ideasta. Ohjaajalla oli kontaktitkin valmiina, sillä hän toimi Top Gear Suomi -tv-sarjan apulaisohjaajana ja -tuottajana, kun kyseisen kauden yksi jaksoista kuvattiin Vermossa. Myös tuotantokauden karonkka järjestettiin Vermossa ja työryhmän jäsenet pääsivät kokeilemaan ohjastamistakin.”Siitä minulle syntyi idea, että meidän pitää heittää Hanad hevosen kyytiin”, Ullonen naurahtaa..Kommentillaan hän viittaa Hanad Hassaniin, joka on toinen Lähiöbotoxin solisteista. Alun perin hänet tunnettiin Dosdela-nimisenä tubettajana. Hän teki huumoripitoisia videoita Seksikäs-Suklaa -taitelijanimeäkin käyttävän Luyeye ”Viki” Konssin kanssa. Konssi on toinen Lähiöbotoxin solisteista ja tuttu näky useista suomalaisista tv-sarjoista.”Mietin vähän aikaa idean kuultuani, että mitä hittoa, enhän mä ymmärrä raveista mitään. Tiesin vain, että hevoset juoksevat ja rahaa laitetaan peleihin. Sain kuitenkin kiinni Pekan ideasta ja sytyin siitä”, Konssi kertoo.Kuvauksiin Konssi marssi ilman minkäänlaista ennakkokäsitystä raveista. Tunnelma vei kuitenkin mukanaan.”Sytyin touhuun. Olin kuin iloinen pikkupoika. Mutta rahaa meni”, Konssi nauraa pieleen menneille Toto-peleille. ”Olin budjetoinut tappiot, mutta ajattelin myös, että nyt tulee 40 tonnia ja ostan jonkun pienen kesäauton. Tällä kertaa ei voittoja tullut, mutta kokemus oli ihana. Ruoka oli hyvää ja jäi tunne, että jos raveihin menee hyvällä porukalla, siellä syntyy hyviä muistoja.”.Ravien sosiaalinen ulottuvuus oli asia, jonka Luyeye Konssi laittoi merkille.”Siellä oli muutama vanhempi ukko, jotka ovat käyneet siellä vuosikausia. Se on varmaan vähän sellainen, että kun on arki, niin on yksi tietty päivä, kun menee äijien tai perheen kanssa raveihin. Luulin, että tämä on vain rikkaiden laji, mutta ei se ole. Jotkut pelaavat isolla panoksella, toiset pienellä, ja osa katsoo, kun perheen hevonen juoksee.”Hevosiin hänelle oli kertynyt hieman kosketuspintaa Farmi Suomi -ohjelman kautta.”Nää oli erilaisia hevosia, kilttejä, mutta ne juoksivat lujaa! En ole ennen nähnyt noin läheltä tuollaista. Hevonen on huikea eläin. Enkä edes pelkää enää hevosia”, raveihin uudelleen aikova Konssi intoilee..Pitäisi myös tuoda esiin, että täällä on ruokaa, iso piha ja niin edelleen. Nyt kaikki kelaavat, että se on vanhojen ihmisten juttu, vaikka se ei oo.Luyeye Konssi.Konssi on ollut monessa mukana viihteen ja kulttuurin saralla. Hän siis tietää, miten ihmisten huomio kiinnitetään.”Raveista pitää tehdä tapahtuma. Esimerkiksi keikka raviradan ulkopuolella, tai influenssereita paikalle, että ihmiset näkevät mistä on kyse. Pitäisi myös tuoda esiin, että täällä on ruokaa, iso piha ja niin edelleen. Nyt kaikki kelaavat, että se on vanhojen ihmisten juttu, vaikka se ei oo.”.Hevosten kanssa kuvaamisessa jouduttiin ottamaan huomioon erilaisia asioita kuin musiikkivideoissa yleensä.”Aina sanotaan, että jos kuvaa jotain, kuvauksiin ei saa ottaa eläimiä tai lapsia, koska ne vaikeuttavat. Meillä oli molemmat. Eläimien kanssa joutuu ottamaan huomioon tietyt lainalaisuudet: lähestyä kunnioittavasti ja edetä heidän ehdoillaan. Meillä oli paljon Vermon henkilökuntaa apuna, ja esimerkiksi ravien päälähettäjä oli aktiivisesti mukana hevosia kuvattaessa”, Pekka Ullonen avaa.Työryhmän toiminta oli rajattu ennakkoon sovituille alueille, ettei se häiritse hevosia tai niiden kanssa toimivia..Ullonen näkee raveissa ja metallimusiikissa yhdistäviä tekijöitä, joita ei heti tule ajatelleeksi.”Mielestäni näitä molempia maailmoja yhdistää intohimo, energisyys ja aitous.”Ohjaajan silmin katsova Ullonen kuvailee Lähiöbotoxin ja yleisemminkin metallimusiikin olevan värikästä, toinen toisiaan kunnioittavaa, monipuolista ja yhteisöllistä, eikä tylsää puuroa. Ehkä raskailla soinnuilla ja raviurheilulla on tosiaan enemmän yhteistä kuin moni on ajatellut.”Mä aina sanon, että tuu keikalle, kuuntele ja heitä femmat. Me rakastetaan mitä me tehdään. Lähiöbotox on kuin iso perhe”, Konssi päättää..LähiöbotoxEri genrejä musiikissaan yhdistelevä metalliyhtye Itä-Helsingistä.Vuoden 2021 Emma-ehdokkaana Vuoden metalli ja Vuoden tulokas -kategorioissa.Yle on tehnyt yhtyeestä kuusiosaisen Lähiöbotox: African Metal Tour -tv-sarjan.Yhtyeen jäsenet jakavat palkinnot Kyläveli Keijo -lähdön voittajalle 15.7. Vermossa.