Miltä radalta Suur-Hollola-ajo voitetaan tilastojen valossa?

Lämminveristen Suur-Hollola-ajo on ajettu nykymuodossaan – siis niin, että karsinnat ajetaan lauantaina ja finaali sunnuntaina – vuodesta 2011 lähtien. Yhteensä siis 15 kertaa on voittajat ratkottu kahtena peräkkäisenä päivänä..Hevosurheilu kävi tätä artikkelia varten läpi kaikki nykymuotoisten Suur-Hollola-ajojen karsinnat sekä finaalit ja selvitti, miltä lähtöradoilta todennäköisimmin on päästy karsinnasta jatkoon tai voitettu se, ja miltä lähtöradalta ovat tulleet finaalien voittajat..Karsinnan voittaminen ei ole Suur-Hollola-ajon finaalin voittamiseksi välttämätöntä, mutta kyllä se mahdollisuuksia parantaa: 10 kertaa 15:stä on finaalin voittaja ollut myös karsinnan voittaja. Tässä toki on osansa silläkin, että karsintojen voittajat pääsevät valitsemaan lähtöratansa ensin arvotussa järjestyksessä, sen jälkeen toiseksi sijoittuneet ja niin edelleen. Hyvä menestys karsinnoissa varmistaa siis paremman paikan finaaliin. Vielä kertaakaan 15 vuoden aikana ei karsinnoissa neljänneksi sijoittunut hevonen olekaan voittanut finaalia.Venice vuonna 2016 ja MAS Champ vuonna 2021 ovat ainoat, jotka ovat onnistuneet finaalin voittamisessa sijoituttuaan karsinnoissaan kolmanneksi. Venicellä saatiin valittua finaaliin rata 5, mutta MAS Champ onnistui urotyössään takarivistä, radalta 11. Se on kova suoritus, sillä sen lisäksi nykymuotoinen Suur-Hollola-ajo on voitettu vain kerran aiemmin takarivistä: Ranch Kelly kaarsi voittajakehään vuonna 2018 radalta 9. Se oli karsinnassaan sijoittunut toiseksi..Paras valinta finaalin voittamiseksi on ollut rata 3, siltä Suur-Hollola-ajo on voitettu viisi kertaa. Rata 1 on lähes yhtä hyvä valinta, siltä finaali on voitettu neljästi. Radalta 5 voitto on tullut kaksi kertaa (molempina kertoina myös finaalin voittajan nimi oli sama Venice). Radoilta 2, 4, 9 ja 11 ovat tulleet yksittäiset voittajat, mutta radoilta 6–8, 10 tai 12 ei ole voitettu Suur-Hollola-ajon finaalia kertaakaan. .Enintään kymmenen hevosen karsintoja – aiemmalta nimeltään välieriä – on näinä vuosina ajettu 47 kappaletta. Useimmin niitä on ollut kolme, jolloin finaaliin on päässyt karsinnan neljä parasta, mutta vuosina 2023 ja 2024 karsintoja ajettiin neljä. Silloin finaaliin selvitti tiensä lähtöjen kolme parasta hevosta. Finaaliin pääsee vuosittain 12 hevosta, joten yhteensä finaalipaikkoja on 15 vuoden aikana ollut jaossa 180 kappaletta..Kaikilta lähtöradoilta 1–10 on päästy finaaliin, useimmiten se on onnistunut radoilta 2 (26 kertaa) ja 3 (25 kertaa). Radalta 1 on päästy finaaliin 22 kertaa. Heikoimmat lähtöradat finaaliin pääsyä ajatellen ovat rata 8 (11 kertaa) ja hieman yllättäen radat 4 ja 10 (molemmilta on päästy finaaliin 13 kertaa). Esimerkiksi rata 7 on ollut tässä mielessä parempi lähtöpaikka: siltä on päästy finaaliin 18 kertaa..Karsinnan voittamiseksi kannattaa startata radalta 2, toisin kuin finaalissa. Karsinta on voitettu siltä lähtöpaikalta 9 kertaa. Lähes yhtä hyviä paikkoja karsinnan voittamiseksi ovat radat 1 ja 3, niiltä karsinta on voitettu 7 kertaa. Rata 7 on hiukan yllättäen hyvä paikka myös karsinnan voittoa ajatellen, kyseiseltä lähtöpaikalta on karsinta voitettu 6 kertaa. Eturivin uloin paikka sen sijaan on erityisen huono finaalin lisäksi karsinnoissa: rata 8 on ainoa lähtörata, josta ei ole voitettu karsintaa kertaakaan..Rataa 8 lukuun ottamatta eturivin paikka on ollut Suur-Hollola-ajon karsinnoissa onnekkaampi kuin takarivi (radat 9 ja 10). 180 finaalipaikasta 30 on saatu takarivistä, 150 eturivistä..Suur-Hollola-ajon voittajat 2011–2025vuosi, rata, hevonen2011 1 Target Hoss2012 3 Up-Date Hoss2013 1 Day Cruise2014 4 Super Frido2015 3 Express Duo2016 5 Venice2017 5 Venice2018 9 Ranch Kelly2019 3 Hachiko de Veluwe2020 1 Elian Web2021 11 MAS Champ2022 1 Run For Royalty2023 3 Run For Royalty2024 2 Main Stage2025 3 Massimo Hoist