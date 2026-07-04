Vuosi sitten Suur-Hollola-ajon finaalin lähtöradat näyttivät tältä.
Vuosi sitten Suur-Hollola-ajon finaalin lähtöradat näyttivät tältä.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Miltä radalta Suur-Hollola-ajo voitetaan tilastojen valossa?

Rata kaksi on onnekas paikka lämminveristen Suur-Hollola-ajon karsintoihin, mutta ei finaaliin.
Julkaistu
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Suur-Hollola-ajo
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