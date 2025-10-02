Elitkampen on yksi Elitloppet viikonlopun odotetuimmista lähdöistä, ja siinä suomenhevoset ja kylmäveriset kilpailevat tasavertaisina toisiaan vastaan. Lähtö tuntee niin suomalaisia, ruotsalaisia kuin norjalaisia voittajia.
Elitkampen on yksi Elitloppet viikonlopun odotetuimmista lähdöistä, ja siinä suomenhevoset ja kylmäveriset kilpailevat tasavertaisina toisiaan vastaan. Lähtö tuntee niin suomalaisia, ruotsalaisia kuin norjalaisia voittajia.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Missä mennään kylmäveriyhteistyön osalta? – "Ilman Suomessa kilpailevia kylmäverisiä olisi aika monta lähtöä jäänyt ajamatta"

Todellinen yhteistyö pohjoismaisessa kylmäveriraviurheilussa vaatii ajattelutapojen muutosta.
Julkaistu
Loading content, please wait...
kylmäveriset
kylmäveriyhteistyö

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi