Paneeli: Miten torstai toimii ravittomana päivänä?

Ravipäiviä vähennettiin vuodeksi 2026 viime vuodesta 21:llä. Vähennys kohdistui talvikauteen, jolla vuodenvaihteesta huhtikuun puoliväliin ja marraskuun puolivälistä vuodenvaihteeseen ei torstaisin ravata lainkaan.Vaihtoehdot olivat lähinnä sunnuntai ja maanantai. Sunnuntain asemaa ravipäivänä puolsi päivän merkitys harrastajille ja maanantain asemaa maata kiertävä viikon kolmas profiilipäivä korotetulla palkintotasolla.Nyt ensimmäinen kuukausi ilman torstairaveja on täynnä, ja on välitilinpäätöksen aika. Ravittoman päivän tarpeesta talvella ei ole epäselvyyttä, sen verran on hevospula jälleen kiusannut, mutta miten torstai ravittomana päivänä on toiminut kilpailijoiden, yksittäisen raviradan, keskusjärjestön ja peliyhtiön näkökulmasta? Onko torstai paras raviton viikonpäivä, ja jos ei ole, niin mikä olisi?Hevosurheilu kysyi mielipidettä myös lukijoiltaan verkkokyselyssä. Torstain kannatus 19 % oli vasta kolmanneksi suurin. Selkeä enemmistö (44,9 %) liputti maanantain puolesta, ja toiseksi suurimman kannatuksen 22,5 % sai sunnuntai. Tiistaita kannatti 6,5 % ja perjantaita 5 % vastaajista.Tätä mieltä olivat Hevosurheilun lähestymät panelistit. Keskustelu jatkuu verkossa Hevosurheilun Raviparlamentissa..LukijakyselyMikä olisi paras raviton päivä?maanantai \t44,9%tiistai \t6,5%keskiviikko\t1,6%torstai\t19,0%perjantai \t5,0%lauantai \t0,5%sunnuntai \t22,5%.Arto Hytönen, raviurheilujohtaja”Palautetta ei ole tullut””Kaikki tuntuvat ymmärtäneen ratkaisun, että viikosta vähennettiin talvikaudeksi yksi ravipäivä. Tammikuussa hevosia ilmoitettiin lauantaita lukuun ottamatta raveihin alle sata. Useasti oltiin jo rajalla, että saadaanko järjestettyä täysipainoinen ravitapahtuma ja peliyhtiölle täysipainoiset pelikohteet. Seitsemäs ravipäivä viikossa olisi jakanut hevosia uudella tavalla ja vähentänyt jossain määrin keskiviikko- ja lauantairavien hevosia.””Siitä, minä viikonpäivänä raveja ei ajeta, ei ole tullut minulle palautetta oikeastaan lainkaan. Tulkitsen sen niin, että torstai oli oikea valinta. Vuoteen 2027 mentäessä täytyy tarkastella kokeilujakson kokemuksia, keskustella ratojen ja kilpailijoiden kanssa sekä huomioida myös pohjoismainen kilpailu- ja peliyhteistyö. Maanantaista tehtiin muutama vuosi sitten viikon kolmas korkeamman profiilin päivä, ja silloin taustalla oli peliyhtiön tahtotila. Urheiluvedonlyönnin kohteita on maanantaisin vähemmän tarjolla. Jos raviton päivä vaihtuisi, maakunnassa tärkeäksi koetun kiertävän profiilipäivän tilalle pitäisi valita joku muu päivä.”.Ville Holopainen, Jokimaan toimitusjohtaja”Torstai ollut perinteikäs””Kilpailevien hevosten määrän vuoksi yksi raviton päivä on varmasti hyvä asia. Vaikka on yksi raviton päivä, hevoset tuntuvat olevan kortilla.””Raviradan näkökulmasta voidaan olla eri mieltä siitä, onko torstai oikea valinta ravittomaksi päiväksi. Tietysti arvioin tätä oman radan vinkkelistä. Torstai on ollut meille aika perinteikäs ravipäivä. Siksi torstain valinta ravittomaksi päiväksi on ollut meille vähän enemmän haitallinen kuin muille. Torstai on huomattavasti helpompi teemoittaa kuin esimerkiksi tiistai, mikä olisi voinut olla toinen vaihtoehto ravittomalle päivälle. Torstaisin on helpompi saada ihmisiä liikkeelle kuin alkuviikosta. Siksi näen itse, että maanantai tai tiistai olisi voinut olla parempi vaihtoehto.””Alkuvuoden perjantairavit ovat vetäneet meillä tosi hyvin. Se on heittämällä paras päivä järjestää arkiravit. Meillä on ollut alkuvuodesta kolmet viikonloppuun ajoittuvaa ravipäivää. Sekään ei ole ihanteellinen, mutta olemme onnistuneet rakentamaan niihin sen verran erilaiset teemat, että olemme saaneet onnistuneet ravipäivät.”.Juha Ahjolinna, Head of Toto and racing, Veikkaus”Joka päivä pitäisi ravata””Torstai ilman kotimaisia raveja näkyy asiakkaidemme käyttäytymisessä. Pelimyynnissä ei ole ollut minkäänlaista notkahdusta, vaikka viikosta puuttuu yksi ravipäivä. Kiinnostus kuitenkin siirtyy ulkomaille ja muihin tuotteisiin, mikä on isossa kuvassa huolestuttavaa. Suomalainen raviurheilu menettää näkyvyyttä, rytmiä ja kiinnostusta.””Ranska vetää nyt Toto-peleissä erityisen hyvin ja on täyttänyt meidän tarjonnassamme torstain kotimaista aukkoa. Panostamme Ranskan kohteisiin erityisesti torstaisin. On ollut innostavaa nähdä asiakkaiden kiinnostus ranskalaiseen raviurheiluun sekä suomalaisten, kuten Antti Ojanperän tallin hevosten, onnistumiset.””Hevosia pitäisi voida kilpailuttaa jokaisena viikonpäivänä. Tämä ehkäisisi negatiivistä lumipalloefektiä, jossa hevosten määrä ja lajin kiinnostus laskevat kiihtyen. Päivittäinen kilpaileminen tuo varmuutta ja luottamusta urheilun jatkuvuuteen. Myyntiä ei synny, jos kilpaa ei ajeta. Mielestäni nykyisellä hevosmäärällä pystymme ajamaan jokaisena päivänä, kunhan kilpailukalenteri ja sarjasuunnittelu rakennetaan riittävän huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.”.Hannu Torvinen, ammattiohjastaja”Pitäisi olla vakipäivät””Itselleni tulee vähän väkisinkin vapaapäiviä, kun paljon hevosia on tauolla. Ehkä on tuntunut vähän oudolta, kun torstaisin ei ravata, mutta omaan tekemiseen se ei ole vaikuttanut.””Olisin itse tehnyt maanantaista ravittoman päivän ja jakanut maanantain palkinnot tasaisesti viikon muiden arkiravien lähtöihin. Se olisi piristänyt osallistumisintoa niihin, ja silloin voisi kuutena päivänä viikossa ravata vaikka ympäri vuoden. Maanantaisin ajetaan talleilla selvästi eniten hevosia. Tällä ratkaisulla tallit saisivat ikään kuin pidennetyn viikonlopun. Raviton päivä olisi muuten ollut varmasti sunnuntai, mutta omasta mielestänikään se ei käy, koska silloin harrastajien on helpompi matkata raveihin.””Olen itse tamperelaistunut, ja vaikka ymmärrän muutoksen tarpeen, on mielestäni fakta, että radoilla pitäisi olla vakipäivät. Jos Tampereella tekee gallupia, että koska Teivossa on ravit, osa ei tiedä yhtään, mutta moni sanoo, että Teivossa on aina tiistaisin ravit. On tosi hämmentävää, että niitä päiviä on nyt ruvettu siirtelemään. Oli mielestäni niin hyvä kaava, kun tiistaisin oli Teivon, keskiviikkoisin Vermon ja torstaisin Lahden ravit.”.Roi ”Roope” Iltanen, Pia Huusarin talli”Ehdottomasti maanantai””Mielestäni ravittoman päivän tulisi ehdottomasti olla maanantai. Se on jokaisessa firmassa ehdottomasti kiireisin työpäivä, että viikko saadaan viikonlopun jälkeen onnistuneesti käyntiin. Muutaman isomman talliyrittäjän kanssa olen asiasta keskustellut, ja he jakavat mielipiteeni.””Maanantaisin ajossa ovat yleensä tallin kaikki hevoset, lisäksi on kengityksiä, rehuhommia ja runsaasti muutakin työtä viikonlopun jäljiltä. Sunnuntai on vielä monella isolla tallilla hevosten karsinapäivä, joten maanantaina karsinansiivouksesta alkaen työt vievät aikaa muita päiviä enemmän.””Maanantaisin saa aina lähteä jo muutenkin kiireisen päivän jälkeen kauhealla vauhdilla raveihin, kun torstaina tallitöistä ehtii raveihin huomattavasti helpommin. Viikko on silloin jo hyvässä vauhdissa. Sunnuntai puolestaan on varmaan etenkin harrastelijoille hyvä päivä käydä raveissa, joten silloin on mielestäni ihan hyvä ajaa raveja.””Eikö maanantain isommat palkinnot voisi yhtä hyvin jakaa jonain viikon toisena päivänä?”