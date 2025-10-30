MTK:n puheenjohtajaehdokkaat vaalitentissä – näin he näkevät hevosen merkityksen maataloudelle

Tero Hemmilä

maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi

1. ”Hevoset ovat hyvin tärkeä osa suomalaista maaseutua ja sen kulttuuriperintöä. Hevosharrastus luo myös elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle ja tiivistää kaupunkien ja maaseudun suhdetta. Omalla kotitilallani esimerkiksi järjestettiin aikoinaan ratsastusleirejä lapsille ja nuorille. Maataloudelle ja joillekin maatiloille hevostalous muodostaa myös hyvin tärkeän asiakaskunnan erityisesti rehujen osalta.”

2. ”MTK:n tulee olla tukemassa omalla edunvalvontatyöllään hevosten merkityksen vaalimista suomalaiselle maaseudulle ja sen kulttuuriperinnölle. Hevosurheilu luo elinkeinomahdollisuuksia maaseudulle ja hevosurheilutapahtumat, kuten ravitapahtumat, ovat tärkeitä yhteisöllisiä tapahtumia alueellisesti. Suomenhevonen on hevosten kulttuuriperinnön sydän. Tätä perintöä on vahvasti vaalittava ja koko hevosalan toimintaa tuettava aktiivisella edunvalvontatyöllä läheisessä yhteistyössä hevosalan muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa.”