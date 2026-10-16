Muistamme: Voitto Karppinen – Kainuun raviharrastajien oppi-isä
Helmikuussa 1938 syntynyt Voitto Karppinen nousi koko Suomen raviväen tietoisuuteen 90-luvulla menestyshevostensa Fabianin, Matukan ja Tornandon myötä. Valmennusura jatkui vielä 2020-luvulle saakka, viimeisen voiton hänelle treenarina toi Aki Hem kotiradalla Kajaanissa syksyllä 2021.
Voitto Karppisen hevosharrastus sai alkunsa hyvin tyypillisellä tavalla. 1970-luvun lopulla hän vei tyttärensä Katin käymään paikallisen hevosmiehen, maineikkaan Eero Huotarin luona. Tällä reissulla tyttäreen tarttui valtava hevosinnostus, joka siirtyi ajan myötä isäänkin. Kun Kuhmoon perustettiin paikallisen kirkkoherran Kari Nikulaisen johdolla ravitalli 80-luvun lopulla, osti Karppinenkin ensimmäisen hevosensa. Tämä oli Nikulaisen kanssa kimpassa hankittu Delta Dawn, Tornandon emä.
Metsäkoneyrittäjänä työuransa tehnyt Karppinen siirsi yrityksensä toiminnan pojalleen Jukalle ja muutti Aini-vaimonsa kanssa Kuhmon kirkonkylältä Lentiiraan, vanhalle kotipaikalleen. Siellä valmennustoiminta otti totisesti tuulta siipiensä alle – vanhasta navetasta tehtiin kahdeksanpaikkainen hevostalli ja ympäristöön rakennettiin vertailun kestävät valmennusreitit. Täältä Sutelan tilalta käsin Karppinen oli tekevä seuraavien vuosien aikana menestyksekkäitä ravireissuja aina Keski-Eurooppaa myöten. Kilpailumatkat venyivät minimissäänkin 130 kilometriin, ainoastaan kerran talvessa pidettyihin kotijärven jääraveihin matka oli tallilta huomattavan lyhyt. Kuvankaunis Lentiirajärvi oli talviaikaan suurena apuna myös hevosten valmennuksessa.
Karppisen ensimmäinen menestyshevonen oli Suviön suurraveissa Seinäjoella voittoon yltänyt Fabian, 22,5. Huippuvuotensa ori kilpaili kuopiolaisten Unto ja Kimmo Kärkkäisen valmennuksessa.
Tämän jälkeen otsikoihin tiensä raivasi Matukka, joka oli Karppisen oma valmennuksellinen taidonnäyte. Toki ori piipahti uransa alkuvaiheessa myös Veli-Erkki Paavolan käsissä, ja voitti sieltäkin lukuisia kertoja, kunnes palasi Kuhmoon Karppiselle. Matukka ylsi urallaan ykköseksi 61 kertaa, tienasi yli 331 tuhatta euroa ja teki vuoden 2000 Elitkampenissa viidenneksi sijoittuneena ennätystuloksensa 20,9.
Kuninkuuskilpailussa Matukka sijoittui parhaimmillaan vuonna 1999 Porissa toiseksi. Matukan numerot olisivat eittämättä olleet tätäkin kovemmat, elleivät sen kirkkaimmat vuodet olisi osuneet yhtäaikaiseksi kaikkien aikojen suomenhevosen, Vieskerin kanssa. Viesker – Matukka -kaksari oli ravipelaajien kuuma pelikohde lukuisia kertoja, ja nämä kaksi muodostivatkin lähdöissään kärkiparin peräti 26 kertaa. Kerran niinkin päin, että Matukka voitti.
Eikä siinä kaikki. Delta Dawnin pojan Tornandon kanssa Karppinen valloitti kirjaimellisesti maailman. Talvella 1997–1998 tehty muutaman kuukauden mittainen Ruotsin reissu tuotti viisi voittoa Solvallassa. Menestyskulku jatkui myöhemmin Suomen mestaruuden sekä Itävallan Wienissä ajetun Kálmán Hunyadyn muistoajon voiton merkeissä. Saman vuoden Ravigaalassa Tornando palkittiin maamme parhaana avoimen tason lämminverisenä. Urallaan 43 kertaa voittanut ori tienasi palkintoeuroja 252 tuhatta ja voitti vielä 14-vuotiaanakin.
Matukan ja Tornandon menestyksen myötä Karppinen palkittiin Kainuun alueen vuoden valmentajana vuonna 1997, tämän lisäksi hän sai Vuoden kuhmolainen -tunnustuksen vuonna 1999.
Tornandoa seuranneina vuosina Karppisen menestyshevosia olivat Zombi Kemp, Allan, Ultimo Brodde, Future Treasure, kylmäverinen Närby Filur sekä 3-vuotiaana yhdestätoista startistaan seitsemän kertaa voittanut Elvis Kemp. Tämän kohtaloksi koitui menehtyä traagisessa autokolarissa tammikuussa 2007.
Voitto Karppinen oli työtä pelkäämätön, pidetty ja erittäin arvostettu ravivalmentaja, jota moni Kainuun alueen raviharrastaja pitää oppi-isänään. Karppista jäivät kaipaamaan Aini-vaimon lisäksi kaksi lasta sekä kolme lastenlasta.
Lauri Hyvönen