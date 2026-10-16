Muistamme: Voitto Karppinen – Kainuun raviharrastajien oppi-isä

Helmikuussa 1938 syntynyt Voitto Karppinen nousi koko Suomen raviväen tietoisuuteen 90-luvulla menestyshevostensa Fabianin, Matukan ja Tornandon myötä. Valmennusura jatkui vielä 2020-luvulle saakka, viimeisen voiton hänelle treenarina toi Aki Hem kotiradalla Kajaanissa syksyllä 2021.

Voitto Karppisen hevosharrastus sai alkunsa hyvin tyypillisellä tavalla. 1970-luvun lopulla hän vei tyttärensä Katin käymään paikallisen hevosmiehen, maineikkaan Eero Huotarin luona. Tällä reissulla tyttäreen tarttui valtava hevosinnostus, joka siirtyi ajan myötä isäänkin. Kun Kuhmoon perustettiin paikallisen kirkkoherran Kari Nikulaisen johdolla ravitalli 80-luvun lopulla, osti Karppinenkin ensimmäisen hevosensa. Tämä oli Nikulaisen kanssa kimpassa hankittu Delta Dawn, Tornandon emä.

Metsäkoneyrittäjänä työuransa tehnyt Karppinen siirsi yrityksensä toiminnan pojalleen Jukalle ja muutti Aini-vaimonsa kanssa Kuhmon kirkonkylältä Lentiiraan, vanhalle kotipaikalleen. Siellä valmennustoiminta otti totisesti tuulta siipiensä alle – vanhasta navetasta tehtiin kahdeksanpaikkainen hevostalli ja ympäristöön rakennettiin vertailun kestävät valmennusreitit. Täältä Sutelan tilalta käsin Karppinen oli tekevä seuraavien vuosien aikana menestyksekkäitä ravireissuja aina Keski-Eurooppaa myöten. Kilpailumatkat venyivät minimissäänkin 130 kilometriin, ainoastaan kerran talvessa pidettyihin kotijärven jääraveihin matka oli tallilta huomattavan lyhyt. Kuvankaunis Lentiirajärvi oli talviaikaan suurena apuna myös hevosten valmennuksessa.

Karppisen ensimmäinen menestyshevonen oli Suviön suurraveissa Seinäjoella voittoon yltänyt Fabian, 22,5. Huippuvuotensa ori kilpaili kuopiolaisten Unto ja Kimmo Kärkkäisen valmennuksessa.

Tämän jälkeen otsikoihin tiensä raivasi Matukka, joka oli Karppisen oma valmennuksellinen taidonnäyte. Toki ori piipahti uransa alkuvaiheessa myös Veli-Erkki Paavolan käsissä, ja voitti sieltäkin lukuisia kertoja, kunnes palasi Kuhmoon Karppiselle. Matukka ylsi urallaan ykköseksi 61 kertaa, tienasi yli 331 tuhatta euroa ja teki vuoden 2000 Elitkampenissa viidenneksi sijoittuneena ennätystuloksensa 20,9.