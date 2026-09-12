Saara Mäkinen miettii tarkkaan varsojensa nimiä.
Saara Mäkinen miettii tarkkaan varsojensa nimiä.Kuva: Roosa Lindholm
Ajankohta

Kasvattaja vastaa varsan nimeämisestä, mutta miten hyvä nimi annetaan?

Ansioituneet kasvattajat kertovat, kuinka heidän varsojensa nimet ovat saaneet alkunsa.
Julkaistu
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nimeämissääntö
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