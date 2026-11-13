Pakkasella olisi jäänyt peleissä plussalle

Tilastossa on huomioitu Suomen totoravien startit vuoden 2020 alusta ja sellaiset ohjastajat, jotka ovat ohjastaneet vähintään 30 kilpailua ja voittaneet vähintään kerran.Maan voitto- ja rahatilaston ykkönen Elina Pakkanen ei ole tilastojen valossa pelaajien keskuudessa ainakaan yliarvostettu. Häntä säännönmukaisesti voittajaksi pelaamalla olisi tarkastelussa olleella ajanjaksolla päässyt palautuskertoimeen 1,11. Ruotsissa hän on ohjastanut lisäksi peräti yhdeksän voittoa, mutta tarkasteltavaan tilastoon on jokaiselta ohjastajalta laskettu mukaan Suomen totoravilähdöt.Elina Pakkanen arvioi omaa tekemistään monté-ratsastajana Ranskasta käsin, jossa hän on kehittämässä itseään raviurheilijana. ”Viimeiset vuodet ovat menneet montéssa nousujohteisesti. Olen pyrkinyt kehittymään taktisesti, mutta myös ratsastamisen osalta niin, että pystyn auttamaan hevosta vielä aikaisempaa enemmän. Ruotsin lähdöissä kilpaileminen on auttanut itsensä kehittämisessä merkittävästi. Koskaan ei ole valmis, ja se tässä lajissa kiehtoo”, Pakkanen aloittaa.Pakkanen on hämillään ja samalla hyvillään siitä, että palautusprosentti on hänen kohdallaan plussan puolella.”En ole seurannut kertoimia, mutta tietysti menestyksen myötä olen päässyt ohjastamaan yhä parempia hevosia, joilta odotetaan paljon. Itsellä on aina joku käsitys, mitä hevoselta pitäisi odottaa. Yleisellä tasolla toivoisin, että pelaajat muistaisivat aina, että työskentelemme eläinten kanssa. Varmasti rahalliset häviöt harmittavat, mutta tässä lajissa on niin monta muuttujaa, jotka voivat estää menestyksen”, Pakkanen pohtii..Tässä lajissa on niin monta muuttujaa, jotka voivat estää menestyksen.Elina Pakkanen toivoo, että pelaajat muistaisivat, että montéssa työskennellään eläinten kanssa.Tilaston kärjessä on on monta keskimääräistä voittokerrointa paremmin menestynyttä ohjastajaa. Paljon ajavista monté-ohjastajista Oulun yläpuolelta Iistä käsin lajia harrastavan Maria Kurttilan voitto-odottama on 38, mutta hän on metsästänyt ykkössijoja 46 ja palautuskerroin on komea 1,64.Kurttila arvioi omaa menestystään kuluneen viiden vuoden aikana ennen kuin hän sai tietää lukemista.”Ihan ensimmäisenä tulee mieleen, että olen pärjännyt useamman kerran hevosella, jonka voittajakertoimen kuultuani olen pitänyt sitä liian korkeana omiin odotuksiini nähden”, Kurttila nauraa. ”Tämä voi johtua osin siitäkin, että olen käynyt joitakin hevosia testaamassa ennen ensimmäistä monté-starttia ja muutaman kerran todennut, että tämähän lentää. Sitten on tullut heti onnistuminen, jota pelaajien tai vihjaajien on mahdotonta tietää. Yllätyksellisyys heidän näkökulmastaan on voinut näkyä liian isona voittajakertoimena.”Lukemat kuultuaan konkari naurahtaa.”Eivätkö sitten pelaajat luota kuskiin?” Kurttila kysyy. ”Ei lukema sillä tavalla yllättänyt. Sellaisen olen huomioinut, että suhteellisen vähän on ollut ohjastettavia, jotka olisivat olleet lähtöjensä suurimpia suosikkeja.”Kurttila ohjastaa valtaosan starteistaan Kaustiselta ylöspäin, joten hänen kotikenttänsä on eri paikassa kuin valtaosan tilastojen kärkinimistä. Se ei ole Kurttilan mukaan enää selittävä tekijä.”Vielä reilut viisi vuotta sitten ajettiin toki varsinkin Lapissa pohjoisten tyttöjen kesken, jolloin mukana oli paljon kokemattomia ohjastajia. Viimeisten parin vuoden aikana tilanne on muuttunut täysin. Rinki on tiukentunut Lapissa, ja Tornion listoilla on aina vastassa monta kärkinaista ympäri Suomen.”.Elina Pakkanen on kiistattomasti paras. Hän saa hevoset liikkeelle ja kulkemaan.Maria Kurttila kilpakumppanistaan.Monté-liigan ykkösnimi saa Kurttilalta suitsutusta.”Elina Pakkanen on kiistattomasti paras. Hän saa hevoset liikkeelle ja kulkemaan. Pakkanen ajaa rohkeasti, mutta samalla todella taitavasti. Hän on hiljaisella työllä saanut arvostukseni ja paikkansa montén ykkösnaisena. Pakkanen on myös omilla valmennettavillaan tehnyt hienoa työtä. Ohjastajalla ja rutiinilla on montéssa iso merkitys.”Tilastollisesti otanta on pitkä, mutta starttimäärät verrattain pieniä. Siksi luotettavia johtopäätöksiä ohjastajien pelikelpoisuudesta on hankala tehdä..Koko listan kärjessä on kokenut monté-ohjastaja Seija Myllyharju, jolta on odotettu yhdeksää voittoa, mutta ykkössijoja on tullut ”vain” kuusi. Tilastokummajainen selittyy sillä, että Caipirinha P.C. voitti 29.4.2023 Forssassa monté-lähdön kertoimella 105,7.Eniten kilpaa (450 starttia ja 29 voittoa) ajanut Anette Antti-Roiko jää voittajapelissä matalaan 0,44-voittokertoimeen. Hän on kuitenkin hevosenomistajien ja kaksaripelaajien kannalta tuonut paljon onnistumisia. Esimerkiksi vuosina 2022 ja 2023 Antti-Roikon ohjasti monté- ja kärrylähtöjä yhteensä 211 starttia, ja sijoittui niissä peräti 39 kertaa toiseksi..Klikkaamalla taulukkoa, näet sen suurempana.