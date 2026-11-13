Elina Pakkanen on viime vuosina nostanut vuosittaista voittomääräänsä.
Elina Pakkanen on viime vuosina nostanut vuosittaista voittomääräänsä.Kuva: Maisa Hyttinen
Ajankohta

Pakkasella olisi jäänyt peleissä plussalle

Hevonen on montéssakin se tärkeämpi osapuoli, mutta lajin erityispiirteiden vuoksi ohjastajan merkitystä ei sovi aliarvioida.
Julkaistu
Loading content, please wait...
monté
Elina Pakkanen
Maria Kurttila