V85-fiasko on ohi. Lauantaina raviurheilu palaa takaisin tulevaisuuteen – V75:n parissa.”Tuntuu ihan älyttömän hyvältä”, ATG:n hevospeleistä vastaava johtaja Lina Wallin, 38, sanoo.”Olemme iloisia, että olemme vihdoin tässä päivässä!”Ennen lauantain uusensi-iltaa Wallin ja ATG korostavat kampanjoissaan nyt tosi vahvasti V75:n historiaa, perinteitä ja nostalgiaa.”Meille on kaikkein tärkeintä, että niin moni asiakas on toivonut ja kaivannut tätä. Tällä lanseerauksella toivomme, että he saavat takaisin sen ilon lauantain raveihin.”Retrotunnelma on teidän vahvin myyntivalttinne?”Haluamme voimakkaasti muistuttaa siitä tosi vahvasta lauantaitraditiosta, joka oli olemassa 32 vuoden ajan. Nostalgia ja hyvät muistot ovat tärkeä osa sitä.””Totta kai toivomme ja uskomme, että ne asiakkaat, jotka ehkä vähensivät lauantaipelaamistaan vuoden aikana, löytävät nyt takaisin meidän luoksemme”, Wallin lisää.Eikö ole riskiä, että teidät koetaan vanhanaikaisiksi ja taaksepäin katsoviksi?”Juuri nyt, tässä uudelleenlanseerauksen vaiheessa, tämä tuntuu täysin oikealta. Emme aio olla kuitenkaan nostalgisia ikuisesti. Ensi vuonna meillä tulee olemaan iso fokus V75:een monesta eri näkökulmasta – uudella energialla ja vahvalla eteenpäinmenon meiningillä.”Rankka V85-vuosi takanaToisaalta Lina Wallin myöntää, että keskellä paluuprosessia aivan kaikki asiakkaat eivät olekaan V85:ttä vastaan.”Iso enemmistö vaikuttaa olevan positiivinen sen suhteen, että saa V75:n takaisin. Jotkut ovat kuitenkin myös ottaneet yhteyttä ja ilmaisseet, että heidän mielestään on harmi, että V85 loppuu.””Meidän on koko ajan kuulosteltava asiakkaitamme ja kaikkea heidän käyttäytymistään tosi tarkasti. Mutta nyt olemme varmaan myös oppineet, että on vaikeaa, mutta tärkeää jaksaa säilyttää oma linja”, Wallin ajattelee.Sitä, että vuosi V85:n kanssa on ollut rankka, Lina Wallin ei peittele.”Siitä tulee vuosi, jonka me kaikki muistamme, ihan varmasti. Eikä vain me ATG:llä, vaan myös raviurheilu ja asiakkaamme”, hän huokaa.”Eikä ole koskaan kivaa, kun asiat eivät mene niin kuin haluaa.”Vieläkö teiltä löytyy samaa optimismia ja intoa kuin ennen?”Vastuullisena täytyä kääriä aina hihat ylös. Sitä koko vuosi on meille ollut – analysoimista, ideatyön esiintuomista ja erilaisten ratkaisujen esiin kaivamista.””Mutta kun kesän jälkeen päädyimme tähän, meidän ja minun mielestä tämä tuntuu ehdottoman oikealta päätökseltä. Tästä tulee tosi kivaa.”. Mikä meni pieleen?Miksi V85:n kanssa meni näin pahasti pieleen?”Silloisen asiakasymmärryksen pohjalta meillä oli täysi syy toimia. V85 tuotteena myös tuotti teknisesti ihan ne vaikutukset, joita haimme – esimerkiksi sekä enemmän että isompia suurvoittoja.Mutta…?”Se asia, jonka aliarvioimme, oli asiakkaiden tunneside V75:een. Tunne nuotiopiiristä lauantaisin. Ymmärrys siitä, että porukka vetää porukkaa puoleensa. Asiakkaat haluavat mielellään tehdä jotain, mitä kaikki ympärilläkin tykkäävät tehdä.””Lisäksi asiakkailta katosi tunne, että vaikken saanut täysosumaa tänään, niin olin sentään lähellä. Siitä kokemuksesta he ajautuivat kauemmas V85:n myötä.”Lina Wallin selittää, miten yhtiö pohti V75:n palauttamista ilman että samalla saataisiin takaisin niitä ongelmia ja puutteita, joita V75-pelissä kuitenkin ilmeni, ennen kaikkea vuonna 2024. ATG:n hevospelien keulahahmo nostaa esiin erityisesti kaksi painavaa tekijää tähän liittyen.Toisaalta rivihinnan. 32 vuoden aikana sitä ei muutettu kertaakaan ”vanhan V75:n” aikana.”Panoksen nostamista nyt 50 äyristä 60 äyriin harkitsimme huolella. Varmistaaksemme voittojen houkuttelevaisuuden arvioimme, että tarvittiin pieni hinnantarkistus ylöspäin. Toisaalta täytyi myös pitää huoli siitä, että jokainen asiakas kokee edelleen pystyvänsä rakentamaan riittävän kattavan systeemin.”Toisaalta sarjamääritykset. Täydet ja tasaiset pelilähdöt ovat myös tärkeitä V75:lle.Kokeilitte muuttaa sarjamäärityksiä jo silloin, kun V75 oli vielä olemassa, ja vaikutus oli aika myönteinen. Silti teitte silloin päätöksen lopettaa V75:n. Eikö kärsivällisyys riittänyt odottaa, millaiseksi muutoksen vaikutus asettuu?”Juuri siihen me nyt tartumme. Se näytti tuottavan tulosta, ja siksi toimimme nyt siten, että pelimuoto ja sarjamääritykset tukisivat toisiaan.Lopullisesti V85 kaatui siihen, että peli alkoi tuntua monelle asiakkaalle liian vaikealta. V75:n ongelmaksi taas muodostui vuotta aiemmin, että peli tuntui jonkin aikaa liian helpolta. Voitot jäivät liian pieniksi ja jackpoteja tuli liian usein.”Pitää paikkansa”, Lina Wallin toteaa. ”Mutta siinä tunnen oloni luottavaiseksi juuri rivihinnan ja sarjamääritysten korjaamisen myötä nyt.”Millaiseksi haluatte vaikeusasteen asettuvan uudessa V75:ssä?”V85 tuotti suuria päävoittoja tiheällä tahdilla. Enää emme saa sellaisia yhtä usein. Mutta V75:ssä on muita hyviä puolia, joiden uskomme painavan enemmän. Eniten sen, että useammat asiakasryhmät kokevat olevansa lähellä täysosumaa.”Vaikutuksia monella rintamallaLauantain pääpelin vaihtaminen tuo luonnollisesti vaikutuksia monella eri rintamalla. Lina Wallin mainitsee niistä vielä muutaman:Aloitusaika”Kilpailijat ovat ottaneet erittäin myönteisesti vastaan sen, että aikaistimme hiljattain peliajan päättymisen kello 15:een (16 Suomen aikaa). Ja että ravit ovat siten ohi puoli kuuden–kuuden aikoihin.Pelaajilla ei taida sen sijaan olla ollut yhtä paljon sanottavaa tästä. He eivät ole esittäneet yhtä selkeää näkemystä kumpaankaan suuntaan.Ratakokemus”Se on toinen näkökulma, joka elää vähän omaa elämäänsä. Se on jotain, jonka kehittämisen eteen Svensk Travsport ja radat tekevät jatkuvasti töitä. Se sisältää tietenkin myös keskusteluja meidän kanssamme. Tämä on ekosysteemi, jossa täytyy miettiä useita eri ulottuvuuksia, jotta kokonaisuudesta tulee hyvä.”Lauantait veturina”Vuosi on ollut rankka yleisesti hevospeleissä. Mutta pudotus on kuitenkin ollut vähän selvempi lauantaisin kuin muina päivinä, ja siksi me muutamme tietysti juuri sitä.”Pitkällä aikavälillä lauantaipeli on tärkeä veturi koko hevospeliliiketoiminnassa. Lauantait ovat suurin näyteikkunamme ja suuri sisäänheittäjämme. Niiden täytyy saada koko ketju toimimaan.”Miten käy lauantaina: kuinka korkeaksi V75:n avauskierroksen vaihto voi nousta? Siihen kysymykseen ATG ei halua, ainakaan julkisesti, keskittyä. Useiden epävirallisten lausuntojen mukaan 100 miljoonaa kruunua nähdään rajana hyväksyttävälle lanseeraukselle.”Sen tiedämme ja voimme luvata, että lauantain seitsemän oikein -potissa on vähintään 40 miljoonaa kruunua”, Lina Wallin sanoo.Miltä jatko näyttää?”Nyt tekemämme lanseeraus on tietysti tärkeä. Olemme panostaneet siihen kovasti. Sen jälkeen seuraa muutama tavallinen kierros ennen joulun ja uudenvuoden välistä Winterburst-kampanjaa. Sitä suunnittelemme jo täyttä vauhtia. Sen pitäisi osua aika hyvin ajallisesti, jos muutaman aloitusviikon jälkeen tarvitaan jotain uutta potkua.”Onko yhtä kivaa lanseerata V75 uudelleen kuin mitä oli uutta V85-hypeä viime vuonna?”Sanoisin niin. Melko moni asia on eri tavalla. Viime syksynä oli huomattavasti suurempia epävarmuustekijöitä. Paljon enemmän uutuuksia ja tuntemattomia komponentteja, jotka laskimme liikkeelle yhdellä ja samalla kertaa.””Sillä tavalla olo on tällä kertaa rauhallisempi ja turvallisempi. Odotus on yhtä suuri, mutta epävarmuus on pienempi.Niclas Andersson, Travronden.se.ATG tiedottaa: V85 poistuu, V75-peli palaa takaisin