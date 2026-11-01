Pamaus-patsaasta on kilpailtu Joensuussa jo vuodesta 1900

Suomen vanhin edelleen toimiva hevosalan yhdistys, vuonna 1873 Joensuussa perustettu Keski-Karjalan Hevosystäväinseura on ollut järjestämässä ravikilpailuja Joensuussa jo yli 125 vuotta ja on yhtenä Joensuun Ravirata Oy:n omistajana edelleen tukemassa perinteistä Pamaus-ajoa.

Vuonna 1872 syntynyt aikansa kuuluisuus ori Pamaus – tunnettiin muun muassa nimillä Wiipurin Pamaus ja Karjalan Pamaus – saatiin ostettua sen jo vanhemmalla iällä nimismies Johan Kockin avulla Utran sahan isännöitsijälle Adolphe Armstrongille. Pamaus oli ahkerasti siitoskäytössä ja sillä myös jonkin verran kilpailtiin.

Pamaus lopettiin 25 vuoden ikäisenä ja Johan Kock kertoo muistelmissaan seuraavasti.

”Pamaus laiteltiin paremmille laitumille ja sen vielä vanhanakin kaunis kehä haudattiin uhkeiden petäjien keskustaan, Siilaisen puron rannalle 3 kilometriä Joensuusta Kuopioon vievän maantien varrelle.”

Tuo hautapaikka ei ole kaukana Linnunlahden raviradalta.

Seuran johtokunnassa heräsi vuonna 1899 ajatus hankkia ”yksi kappale Pamauksen kuvaa bronssissa” kiertopalkinnoksi Karjalan hevosten kesken. Tuuma toteutui ja patsaan muovasi kuvanveistäjä Emil Wikström (1864–1942), valu suoritettiin Pariisissa.

Veistos olikin jo vuonna 1900 kilpailtavana. Säännöt olivat kovin tiukat, hevosen tuli esimerkiksi juosta tietty aikaraja neljä- ja viisivuotiaana samalla omistajalla. Siitä johtuen vasta vuonna 1927 maanviljelijä Heikki Puustinen Hammaslahdestä voitti patsaan omakseen Sussutar-tammallaan, joka muuten polveutui Pamauksesta.

Patsaan luovutustilaisuudessa koettiin mukava yllätys, kun Puustinen luovutti veistoksen edelleen seuralle kiertopalkinnoksi.

Tämän jälkeen sääntöjä muutettiin ainakin niin, ettei patsasta saanut enää kukaan omakseen. Nykyisin Pamaus-ajo on rajattu 4–6-vuotiaille suomenhevosille ja ajetaan tasoitusajona. Keski-Karjalan Hevosystäväinseuran muita nimikkolähtöjä ovat Linnunlahden nykyisen radan ”isän” Erkki I. Pesosen muistoajo sekä yliagronomi Aarne Rauman muistoajo.

Lukuisat ovat ne Pamaus-patsaan vuodeksi kotiinsa saaneet hevosenomistajat, ja sunnuntaina 1.11. Linnunlahdella kilpaillaan taas tässä historiallisessa lähdössä 16 valjakon kesken.

Petri Makkonen

Keski-Karjalan Hevosystäväinseuran sihteeri ja Joensuun raviradan hallituksen jäsen