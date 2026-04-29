Paneeli: Onko avoimesta ilmosta enää paluuta?

Hevosurheilu haastatteli viime viikolla Solvallan raviradan kilpailupäällikköä Ola Lernåa tämän peräänkuuluttamasta pimeästä ilmosta. Hänen mielestään vastuksen näkeminen avoimessa ilmossa ennakkoon saa aikaan useissa tapauksissa rimakauhua ja aiheuttaa vajautta erityisesti hyväpalkintoisiin nuorten hevosten lähtöihin ja keskiviikon V86-lähtöihin. V86- ja lauantain V85-lähdöissä on tosin käytössä pimeä ilmo, mutta vaihtoehtona on muilla radoilla lähtöjä avoimella ilmolla ja usein helpommalla vastuksella, jonka myös näkee etukäteen..Näin eniten V86-lähtöjä ajavat suurradat Solvalla, Åby ja Jägersro esittävät kokeilua, jossa kaikki ilmot pimennettäisiin kolmen kuukauden ajaksi ja sen jälkeen vaikutus lähtöjen täyttymiseen arvioitaisiin..Raviparlamentti ei ehdotuksesta viime viikolla innostunut. Ravivalmentaja Jukka-Pekka Kauhanen kertoo olleensa aina ja olevansa edelleen avoimen ilmon kannattaja..”En ole valmis uskomaan, että avoin ilmo olisi syy vajaisiin lähtöihin enkä usko, että avoin ilmo jättää yhtään lähtöä vuositasolla ajamatta. Joku hevonen saattaa päinvastoin juosta yhden tai kaksi lähtöä enemmän, jos oli tarkoitus ajaa kova hiitti mutta lähtö onkin sellainen, että siinä voi ajaa kilpaa”, valmentaja Jukka-Pekka Kauhanen perustelee..Ola Lernån huoli ei kuitenkaan ole vuositasossa vaan tärkeimmissä pelikohteissa, joiden merkitys lajin rahoitukselle on Ruotsissa keskeinen. Viimeistään heinäkuussa 2027 avautuvassa lisenssimarkkinassa omalla peliyhtiöllä operoitaessa on Suomessakin ensiarvoisen tärkeää, että viikon pääpelikohteet ovat mahdollisimman laadukkaita..Voisiko pimeä ilmo olla Suomessa lääke talven hevospulaan ja nostaa lähtöjen täyttöastetta ympäri vuodenkin? Onko avoimesta ilmosta enää paluuta? Kannattaisiko pimeää ilmoa edes kokeilla?.Hevosurheilu kysyi asiaa kahdelta ravien järjestäjätahon edustajalta ja kolmelta kilpailijalta..Arto Hytönen, raviurheilujohtaja”Pimeään ilmoon vaikea palata””Vaikka maidemme palkintotasot ovat erilaisia, huoli lähtöjen täyttöasteesta on Ruotsin kanssa yhteinen. Maa- ja metsätalousministeriö edellyttää meillä palkintotuen tehokasta käyttöä, ja hyvään täyttöasteeseen meidän pitää pyrkiä hevospelaamisenkin kannalta. Lisenssimarkkinassa se on lajin keskeinen tulonlähde. Meillä ongelma kohdistuu erityisesti arkiprofiililähtöihin, joiden palkintotaso on selvästi lauantailähtöjä matalampi. Nykyisellä kustannustasolla on ymmärrettävää, että valmentajat haluavat nähdä vastuksen ennen kuin päättävät lähtemisestä kilpailemaan tuhannesta eurosta. Kilpailusihteeritkin ilmojen pimentäminen saattaisi vaikeaan asemaan. He joutuvat joskus soittelemaan hevosia lähtöihin, ja silloin valmentajat kysyvät, ketä on vastassa. Toimiakseen pimeän ilmon täytyisi olla oikeasti pimeä, eikä varsinkaan jälki-ilmoittamisesta pitäisi saada etua. Kilpailuvaliokunta päättää näistä asioista, mutta henkilökohtaisesti näkisin, että pimeään ilmoon olisi meillä nykyisellä kustannustasolla vaikea palata.”.Janne Jääskeläinen, toiminnanjohtaja”Avoimessa ilmossa alueellisia eroja””Avoin ilmoittautuminen tuntuu toimivan joissakin kilpailuissa ja joissakin ei. Puolensa ja puolensa, mutta kokonaisuutena olen ollut avoimeen ilmoittautumiseen tyytyväinen. Meillä Kaustisella tilannetta tietysti helpottaa, että olemme hevosrikkaalla alueella. Sarjat harvoin jäävät kovinkaan vajaiksi. Toki kaikkien kannalta toivoisi, että hevoset ilmoitettaisiin lähtöihinsä pääosin jo ilmoaamua edeltävänä iltana. Silloin avoin ilmoittautuminen toimisi mielestäni kaikista parhaiten. Kyttäämistä tapahtuu aika paljon ihan viime hetkille saakka, ja osa hevosista ilmoitetaan lähtöönsä vasta viimeisen kymmenen minuutin aikana. Alueellisesti ilmoittautumisissa on eroja. Kaustiselle hevosia ilmoitetaan tosi hyvin jo edeltävänä iltana, mutta Killerin ilmoja hoitaessani huomasin, että vastuksen muodostumista kytättiin huomattavasti pidempään. Etenkin kovimmissa suomenhevoslähdöissä tuon ilmiön huomasi. En lähtisi enää palaamaan pimeään ilmoittautumiseen.”.Harri Koivunen, ammattivalmentaja”Täyttöasteet paranisivat””Jos on aikaa istua tietokoneen ääressä ja viimeiseen asti katsoa mitä hevosia on mukana, avoimessa ilmossa voi taktikoida varsinkin esimerkiksi jaetuissa sarjoissa. Itse olen huomannut, että viime minuuteilla lähdöt muuttuvat kokonaan. Avoin ilmoittautuminen on muuttanut koko ilmoittautumissysteemin. Jos on lähdössä pitkälle raveihin, mielellään katsoo vastuksen ja on tarkka. Uskon kuitenkin vakaasti, että lähtöjen täyttöasteet paranisivat pimeän ilmoittautumisen myötä. Alkuun avoin ilmoittautuminen saattoi nostaa hevosten määrää, mutta varsinkin talviaikaan, kun listoille ilmestyy kahden tai kolmen hyvän hevosen nimi hyvissä ajoin, ei muita nimiä meinaa enää tulla. Jos palataan pimeään ilmoittautumiseen, kenelläkään ei voi olla pääsyä katsomaan ilmoittautuneita. Ei vaikka lähtöön soitettaisiin lisää hevosia. Avoimessa ilmoittautumisessa ohjastajavalinnat ovat sujuneet jouhevasti. Varsinkin paljon ajaville se on suuri helpotus. Heille pimeä ilmoittautuminen on hankalaa, mutta kortin kääntöpuoli on, että se voisi tasoittaa ohjastajamarkkinaa.”.Okko Mikkonen, harrastajavalmentaja”Kuskivalinta helpottuisi””Kun avoin ilmo aikanaan tuli Suomeen, olin varma, että se ei tule onnistumaan. Jotenkin sen kanssa opittiin kuitenkin elämään, ja varmaan siinä tuli jotain hyvääkin. Nyt kun hevosista on pulaa varsinkin talvisin, pimeä ilmo olisi ilman muuta parempi. Lähtöihin tulisi varmasti paremmin hevosia. Muistan Brad de Veluwen ajoilta, miten lähdöt ei meinanneet nousta pystyyn, jos se ilmoitettiin mukaan. Nykyäänkin moni valmentaja kyttää pitkään, ketä on tulossa vastaan ja päättää omasta ilmoittamisesta vasta sen mukaan. Pimeä ilmo olisi kaikille tasapuolinen edellyttäen, että tieto ei vuoda. Systeemin pitäisi olla vedenpitävä. Hevoset ilmoitettaisiin silloin varmasti aikaisemmin, ja varatut kuskitkin olisivat aikaisemmin tiedossa. Se helpottaisi kuskivalintaa. Amatöörinä en soittele koskaan kiireisille kuskeille vaan valitsen kuskin sen mukaan, ketä on vielä vapaana. Ennen kaikkea pimeä ilmo tekisi minusta kuitenkin lähdöistä täydempiä ja siten parempia pelilähtöjä. Vajaat 7–8 hevosen lähdöt ei kiinnosta ketään.”.Matias Salo, ammattivalmentaja”Paluu pimeään tuntuisi hullulta””Alkuun olin jopa pikkuisen avointa ilmoittamista vastaan, kun pelkäsin tiettyinä vuodenaikoina lähtöjen kokoon saamisen olevan entistä haastavampaa. Pelkoni osoittautui turhaksi, ja koen ettei avoimella ilmoittautumisella ole ollut hirveästi vaikutusta intoon ilmoittaa hevosia raveihin. Jossain hevosella tulee kuitenkin ajaa kilpaa eikä väistellä vastusta loputtomiin. Nyt useamman vuoden jälkeen avoimen ilmoittautumisen muuttaminen takaisin pimeäksi tuntuisi hullulta, kun ihmiset ovat nykysysteemiin jo tottuneet. Avoin ilmoittautuminen antaa mahdollisuuden valita minkä tasoisessa lähdössä haluat juuri siihen hetkeen hevosella kilpailla. Avoin ilmoittautuminen auttaa selvittelemään etukäteen myös mahdollisia kuskipäällekkäisyyksiä. Tosi monta kertaa olen huomannut jossain – jopa vähän kauempana – olevan sopiva lähtö kelvollisella palkinnolla. Silloin ilmoittamispäätös on tullut avoimen ilmoittautumisen ansiosta. Liputan vuosien jälkeen voimakkaasti avoimen ilmoittautumisen puolesta.”