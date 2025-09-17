Paneeliin vastaavat Arto Hytönen, Maria Kurttila, Jarkko Korhonen ja Ville Pohjola.
Paneeliin vastaavat Arto Hytönen, Maria Kurttila, Jarkko Korhonen ja Ville Pohjola.Kuvat: Jarno Unkuri ja Anu Leppänen
Ajankohta

Paneeli: Pitäisikö rangaistusten muutoksenhakua kehittää?

Kysyimme, olisiko ravikilpailusääntöjen perusteella annettujen tuomioiden muutoksenhakua syytä muuttaa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
rangaistukset
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi