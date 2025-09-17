Paneeli: Pitäisikö rangaistusten muutoksenhakua kehittää?

Viime aikoina on sekä somessa että Hevosurheilun sivuilla pohdittu ravikilpailusääntöihin perustuvista rangaistuksista tehtävän muutoksenhakuprosessin kehittämistä.Todetaan ensin nykytila:Kun ravituomaristo antaa kuskille ajokiellon tai vähintään 200 euron sakon, ohjastaja voi valittaa siitä, mikäli kokee tuomion olevan väärin. Ensin rangaistuksesta tehdään tarkistusvaatimus, ja mikäli sen tulos ei tyydytä, voidaan tehdä oikaisuvaatimus. Jokainen valitusvaihe maksaa 200 euroa, minkä saa takaisin siinä tapauksessa, että valitus johtaa rangaistuksen oikaisuun. Muutoksenhaussa suositusta rangaistuksen muuttamisesta on tekemässä ensimmäisessä vaiheessa vain suurkilpailuvalvoja, ei yhtään kilpailijoiden edustajaa. Jatkossa prosessiin tulee mukaan kaksi tuomaria ja yksi kilpailijoiden edustaja.Mikäli rangaistus ei muutu oikaisuvaatimuksenkaan jälkeen, voi ohjastaja valittaa siitä vielä omalla kustannuksella urheilun oikeusturvalautakuntaan. Urheilun oikeusturvalautakuntaan on mahdollista valittaa niistä rangaistuksista, joiden osalta lajin sisäinen muutoksenhakuprosessi on käyty loppuun. Lautakunta ottaa käsittelyyn ne asiat, jotka kuuluvat sen toimivaltaan. Alle 200 euron sakosta ei voi tehdä muutoksenhakua, mutta siitä on viime vuoden heinäkuusta lähtien voinut tehdä Hippokseen pyynnön sakon oikeellisuuden tarkastamiseksi, mikä maksaa 100 euroa. Summa palautetaan, jos se johtaa ohjastajan kannalta myönteiseen lopputulokseen.Tällä kertaa Hevosurheilu kysyy paneelissa, tulisiko rangaistusten muutoksenhakuprosessia muuttaa ohjastajaystävällisemmäksi? Pitäisikö mukana päätöksenteossa olla esimerkiksi alusta alkaen vähintään yksi kuskien edustaja lisää? Miten voitaisiin varmistaa ohjastajien tasapuolinen kohtelu joka radalla ja myös rangaistuskäytäntöjen yhdenmukaisuus ratojen välillä? Entä pitäisikö valitusprosessin hintaa kohtuullistaa?.Tällä hetkellä ei muutostarvettaArto Hytönen, RaviurheilujohtajaTällä hetkellä emme koe olevan muutostarvetta voimassaolevaan muutoksenhakukokonaisuuteen.Muutoksenhaun ensimmäisen vaiheen (tarkistusvaatimus) käsittelee suurkilpailuvalvoja, joka ei ole ollut toimessa rangaistusta koskevassa ravipäivässä. Ohjastajan osalta jouduttaisiin miettimään jääviyksiä ja sääntöjen syvällisempää tuntemista. Emme koe, että tällä tasolla tulisi olla mukana ohjastajien edustajaa. Muutoksenhakulautakunnassa ohjastajien edustaja on mukana kokoonpanossa ja tuo sinne omaa asiantuntemustaan.Tuomareiden ja valvojien koulutus, valtakunnallisesti kiertävät suurkilpailuvalvojat, alueellisesti useammalla radalla toimivat tuomarit ja avoin muutoksenhakumenettely ovat keinoja, joilla pyritään varmistamaan valtakunnallisesti yhdenmukaiset rangaistuskäytännöt.Muutoksenhakuprosessilla on aina työllistävä vaikutus ja sen vuoksi on haluttu, että siihen lähtemistä myös harkitaan. Mikäli rangaistus muuttuu, maksu palautetaan muutoksenhakijalle. Lautakunnan jäsenille ja SKV:lle maksetaan käsittelystä palkkio. Maksut kattavat juuri ja juuri käsittelystä aiheutuvat kustannukset. Maksut ovat pysyneet pitkään samana. Ilmaisia ne eivät voi olla.Oikeellisuudentarkastuksia sama ohjastaja voi tehdä enintään kolme kappaletta 12 kuukauden aikana. Muutoksenhakuja voi tehdä rajattomasti..Tuomarilinja yhtenäisemmäksiMaria Kurttila, Ohjastaja ja ravituomariMuutoksenhakuprosessia voisi tuulettaa hieman, ja asiasta kannattaa keskustella avoimesti. Varsinkin niin, että kun aihetta muutoksiin tulee, näistä tilanteista pitäisi ottaa oppia koko ravi-Suomen. Yhtä lailla niin tuomareiden kuin ohjastajienkin.Läpinäkyvyys ja halu kehittää lajia on tärkeä lähtökohta. Tuoda vielä selkeämmin tietoa ja palautetta tuomion antaneelle tuomaristolle, kaikille muille tuomareille, ohjastajille ja myös yleisölle.Lajille ei ole haitaksi, jos tuomarikoulutukseen hakeutuu ihmisiä, joilla on taustallaan kokemusta ohjastajana. Siitä en ole lainkaan varma, olisiko ohjastajien lisäedustajan mukaantulo muutoksenhakuprosessiin välttämättä oikea liike.Yleisellä tasolla voisin todeta, että tuomarilinjan yhtenäistämisessä on parantamisen varaa. Asia on myös tiedostettu. Tuomari- ja koulutuspäivillä esimerkkitapauksien kautta pyritään yhtenäistämään tulkintoja. Kehittämistarpeesta kertoo sekin, että on annettu sanktioita, joita on muutettu jälkikäteen tarkistus- tai oikaisuvaatimusten kautta. Toisaalta se kertoo lajin erityispiirteistä, eli ravilähdöissä tulee aina eteen myös tilanteita, jotka ovat vaikeasti tulkittavissa.Mitä yhtenäisempi linja on, sitä paremmat edellytykset se antaa onnistuneeseen lopputulokseen kaikille. Silloin myös tarve muutoksenhaulle pienenee..Toimiva prosessi nykyiselläänJarkko Korhonen, Suurkilpailuvalvoja ja ravituomariMuutoksenhaun käytännöt ovat olleet lähes samat koko tuomariurani 16 vuoden ajan. Omasta näkökulmastani prosessi on toimiva nykyisellään. Tuomarityöskentely on raveissa ajoittain hektistä, eikä aikaa tilanteiden analysointiin ole loputtomiin. Joskus virhearviointeja valitettavasti tapahtuu, ja ohjastajilla on mielestäni riittävä mahdollisuus muutoksenhakuun.Virheistä oppiminen kehittää tuomarityöskentelyä ja esimerkkien läpikäynti koko valtakunnan linjaa. Muutoksenhaun päätökset ja niiden perustelut ovat kaikkien tuomareiden luettavissa. Lisäksi monen muun tapauksen videomateriaali on tuomarikoulutuksissa ja jälkikäteen nähtävillä. Viime vuonna ajokieltoja määrättiin kaikkiaan 264 kappaletta, 13 päätyi muutoksenhakuun ja kahdeksassa tapauksessa ajokielto poistui. Näistä kuudessa todettiin silti sakon arvoinen rike.Vuonna 2025 muutoksenhakuja on ollut tähän mennessä vain kolme, joista kahdessa alkuperäinen rangaistus on pysynyt voimassa. Tämän perusteella tuomaristot ovat osanneet määrätä suuremmat rangaistukset oikein tai sitten ohjastajat ovat tyytyneet ajokieltoihinsa. Oikeellisuuden tarkastuksia on ollut reilun vuoden aikana 11, kuudessa sakko on jäänyt voimaan..Kehitystä kannattaa tavoitellaVille Pohjola, RaviohjastajaMuutoksenhakuprosessin kehittämistä on hyvä pohtia yhdessä toimijoiden kesken. Lajin parissa on yhä enemmän tullut pinnalle tapauksia, joissa kilpailijoiden oikeusturva on puhuttanut. Omakohtaisesti olen kymmenisen vuotta sitten hakenut muutosta sanktioon, ja silloin päätökseen tuli muutos.Ei välttämättä olisi ollenkaan huono systeemi, että rakennettaisiin kokoonpano, joka kerran viikossa kävisi erilaisia tiukkoja tilanteita ja samalla kaikki valitukset läpi. Tuomaritoiminnan kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että näitä asioita käsitellään avoimesti.Mitä tulee 200 euron maksuun kun hakee oikeutta itselleen, se on iso raha. En millään jaksa uskoa, että kukaan huvikseen valittaa ja hakee muutosta, vaan siinä on myös vastapuolella perusteet asialle. Nimellisen maksun pantiksi ymmärrän.Aukotonta järjestelmästä ei saa, eikä tarvitse, mutta kehitystä kannattaa tavoitella. Esimerkiksi se, että vedonlyönti vaikuttaa lajisääntöihin, tuntuu erikoiselta. Eli jos ajat nelossijasta, tilannetta katsotaan eri näkövinkkelistä kuin totosijaa. Aktiivinen tuomarivaihto voisi myös kehittää toimintaa. 