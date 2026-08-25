Ravikuningas Pro, Jutta Ihalainen ja Antti Ojanperä esittäytyivät yleisölle.
Ravikuningas Pro, Jutta Ihalainen ja Antti Ojanperä esittäytyivät yleisölle.Kuva: Heidi Jääskeläinen
Ajankohta

Pihtiputaalla juhlittiin kuninkaallisia ylpeydellä, katso kuvat – "Sellainen positiivinen kaiku"

Sunnuntain poni- ja paikallisraveissa Pihtiputaan kunta tarjosi kakkukahvit 450:lle Teivon Kuninkuusravien menestyksen johdosta.
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