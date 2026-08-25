Pihtiputaalla juhlittiin kuninkaallisia ylpeydellä, katso kuvat – "Sellainen positiivinen kaiku"

Ravipäivä alkoi viidellä ponilähdöllä, minkä jälkeen oli vuorossa kuninkaallisten esittelyt. Paikalle saapunut yleisö kokoontui aidan varteen, kun kovaäänisistä lähti soimaan Sian kappale Unstoppable.Ravikuningatar Jockas Rita saapui yleisön eteen hoitajansa Anniina Pekosen kanssa taluttamalla tallialueelta. Ravikuningas Pro puolestaan tuotiin autokyydillä, ja etusuoralla ori asteli alas autosta.”Pron erikoisen luonteen vuoksi ajattelimme, että on kaikkien kannalta helpompi, ettei meidän tarvitse kävellä niin pitkää matkaa tänne. Toivottavasti Pro jaksaa olla nyt nätisti koko tilaisuuden ajan”, Jutta Ihalainen kertoi.Ja jaksoihan Pro olla hienosti koko ajan. Jockas Ritaa ja Prota talutettiin edestakaisin yleisön edessä haastatteluiden aikana, jolloin kaikki halukkaat saivat ottaa niistä kuvia ja ihailla ravivaltakuntaa hallitsevaa kuningasparia..”Ritasta oikein näkee, että se nauttii huomiosta, ja siitä, että kaikki katsovat sitä. Kuningatarkilpailun voittoloimea emme kuitenkaan halunneet laittaa tänään Ritan päälle täällä. Vaikka hevonen kotona käyttää loimia joka päivä niin, jos loimi täällä jostain syystä lehahtaisi, niin silloin Ritakin voisi lehahtaa”, Pekonen muotoili.”Santtu (Raitala) on lomamatkalla Italiassa, minkä takia hän ei ole täällä tänään. Yhteistyö Santun kanssa meidän välillämme on hyvin mutkatonta, kun kumpikin tietää, mitä toinen tekee. Valmentajana Santtu on hyvin tunnollinen ja tarkka, ja Rita merkitsee meille valtavasti.”Pekosen mukaan ravikuningatarta ei nähdä enää kilparadoilla tämän vuoden puolella.”Meillä on tarkoitus mennä samalla tavalla kuin viime vuonnakin. Nyt Ritaa liikutellaan kevyesti, ja se saa huilata kunnolla, kun kelit muuttuvat syksyisemmiksi. Sen jälkeen alamme valmistautua kohti Lappeenrantaa, jotta voisimme puolustaa ravikuningattaren titteliä siellä ensi kesänä.”.Pihtiputaan kunta halusi muistaa menestyjiä konkreettisesti. Pron valmentaja Antti Ojanperä ja Jutta Ihalainen saavat vesiliittymän mökillensä. Raitala puolestaan saa hiekkaa treenitielleen.”Pihtipudas on mielestäni aina ollut hirveän hevosmyönteinen paikkakunta. Se on koettu puolin ja toisin, ja me olemme pystyneet asettumaan tänne ja harjoittamaan meidän elinkeinoamme täällä. Ainakin se mikä näkyy, niin meidän pitäjämme hevosleimasta puhutaan aina ylpeydellä ja siinä on sellainen positiivinen kaiku, vaikka kaikki eivät olekaan hevosihmisiä”, Ihalainen kertoo.”Raviradan ja hevosystäväinseuran ihmiset ovat olleet aktiivisia jo vuosikymmenien ajan. Voisin kuvitella, että niillekin vanhoille aktiiveille, ketkä ovat täällä mukana ja ovat olleet aikoinaan tätä rataa touhuamassa, se on iso asia, että nimenomaan täältä Pihtiputaalta käsin menestytään.”.Kuningattaren muistamisia oli vastaanottamassa Jockas Ritan takaa Raitalan ja Pekosen mummo Pirkko Kinnunen. Vuosi sitten Kinnunen oli paikan päällä Oulussa, mutta tänä vuonna hän seurasi Kuninkuusraveja television välityksellä.”Oulussa olin paikalla, kun viikon ajan järjestelin asioita, että pääsen paikan päälle. Mutta enhän minä enää Tampereelle asti päässyt, ei onnistu enää. Miten tätä akkaa rupeaa sinne jurruuttammaan, kun ei sillä ole jalkoja ja päässäkin on vikaa. Kunpa olisikin sellainen paikka, missä saisi uudet jalat, niin minä voisin heittää nämä vanhat jalat vaikka ketuille”, Kinnunen heitti suorasukaiseen tyyliinsä.”Senhän tiiät, miltä tuntui katsoa Kuninkuusraveja televisiosta.”Kysyttäessä, miten mummo kuvailee Raitalan, Pekosen ja Jockas Ritan urotekoja Teivossa, on vastaus lyhyt ja ytimekäs.”No, työ taijatte tietää sen ihan yhtä hyvin, ettei minun tarvitse toitottaa sitä”, Kinnunen sanoi topakasti..Puheenjohtaja Roni Simonen Pihtiputaan Hevosystäväinseura ry:stä oli kohtuullisen tyytyväinen kuninkaallisten juhlaan. Simonen piti Teivon Kuninkuusravien saavutuksia historiallisina ja uskoi onnistumisen tuovan näkyvyyttä koko Pihtiputaan kunnalle.”Team Ojanperällä ja Santulla on iso merkitys, ja ne vetävät ihmisiä tänne tapahtumiin, mitä järjestetään. He ovat myös itse mielellään järkkäämässä tapahtumia, ja yhteistyötä tehdään koko ajan. Toivotaan, että tällainen menestys kunnassa innostaisi joitakin uusia ihmisiä lähtemään hevosenomistajiksikin. Nythän pitäisi varmaan ruveta jotain Team Pihtipudas -kimppahevosta suunnittelemaan”, Simonen mietti..Keski-Suomen Ravirata Oy:n toimitusjohtaja Ahti Ruoppila oli myös paikalla Hiekan Hippoksella, ja hän antoi kunniaa kuninkaallisille.”Keski-Suomi on aina ollut hevosrikas maakunta, ja täältä on tullut paljon kuninkuus- ja kuningatarkilpailuissa menestyneitä hevosia. Tämä vuosi on tietysti poikkeuksellinen, kun kuninkaalliset tulevat kumpikin Pihtiputaalta, ja lisäksi vielä Ojanperän tallin kolmoisvoitto kuninkuuskilpailussa. On myös hienoa, että Pihtipudas huomioi nämä kunnan menestyjät”, Ruoppila kertoi.”Pihtiputaalaiset ovat selvästi ottaneet omakseen hevosurheilun, ja esimerkiksi ravirata sijaitsee hienolla paikalla. Raviurheilulla on haastavat ajat edessä, mutta tällainen Pihtiputaan meininki antaa kyllä uskoa myös tulevaan.”