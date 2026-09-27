Suomen Make Cash on sukunsa kolmas Derby-voittaja.
Suomen Make Cash on sukunsa kolmas Derby-voittaja.Kuva: Maisa Hyttinen
Ajankohta

Pohjoismaiden Derby-voittajat vertailussa – näistä aineksista ne on tehty

Huippusiitosorit Maharajah ja Ready Cash osoittivat voimansa pohjoismaisissa Derbyissä. Maharajahin pojat voittivat kolme Derbyä neljästä; Suomen, Ruotsin ja Norjan.
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