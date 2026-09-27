Pohjoismaiden Derby-voittajat vertailussa – näistä aineksista ne on tehty

Ready Cash on Tanskan Derby-voittajan Lazy Dustin isänisä ja Suomen Make Cashin emänisä. Amerikan eläkkeelle jäänyt champion-ori Muscle Hill sai tyttäriensä pojista kaksi Derby-sankaria. Hämmästyttävä tosiasia on, että Muscle Hillillä on Pohjoismaissa vain yksi Derby-voittaja: El Diablo BR Norjassa vuonna 2016.Suomen ja Ruotsin Derby-voittajat kohtasivat kevään Glenn Kosmos Memorialissa. Mellby Narrow voitti ja Make Cash oli neljäs. Kakkonen oli Alessandro Gocciadoron valmentama suosikki Gimbo Grif (Ideale Luis) ja kolmonen Suomen Derby-suosikki Ancio (Nuncio)..Mellby Narrow yllätti valmentajansakinRuotsin Derbystä saattoi jäädä muistijälki, että Daniel Wäjersten, 36, ei voittanut, koska hän oli itse neljäs maalissa suosikki Zarexilla (Readly Express). Mutta Derby oli kuitenkin Wäjerstenin tallin juhlaa kaksoisvoiton myötä. Magnus A Djuse, 26, ajoi ensimmäisen Derby-voittonsa 31-kertoimisella orilla Mellby Narrowilla. Se oli tallin finalistinelikosta vähiten pelattu.Johan Untersteinerin ajama Golden Kronos (Muscle Hill) oli pahan laukan jälkeen urhea kakkonen. Neljäs Wäjerstenin Derby-finalisti Readly Brodde (Readly Express) laukkasi hylkäykseen.Voitto oli ensimmäinen myös Rune Anderssonin, 81, pitkän linjan kasvattajatallille Mellby Gård Ab:lle. Vuonna 1986 Andersson osti Mellby Gårdin, joka on kasvattanut ST:n datan mukaan 381 hevosta 1990-luvun alusta lähtien..Mellby Narrow (SE)Ori, syntynyt 28.2.2022Kasvattaja: Mellby Gård Ab, RuotsiOmistaja: Mellby Gård Ab, RuotsiValmentaja: Daniel WäjerstenHoitaja: Lisa GilljamOhjastaja: Magnus A DjuseEnnätys: 10,7a, 16,5 (3)Voittosumma: 4 264 655 kr Startit yhteensä 25: 6-2-4 2026 11: 3-0-1\t3 506 655 kr2025 14: 3-2-3\t758 000 kr.Andersson aloitti maatalousyrittäjänä, mutta laajensi Mellby Gårdin toimialaa erilaisten teollisuusyritysten omistukseen. Hänestä on perheineen tullut yksi Ruotsin varakkaimmista suvuista, jotka omistavat sellaisia yhtiöitä, kuten Älvsbyhus, Kappahl ja Duni Group. Nykyisin firmaa johtaa Runen poika Johan Andersson.Tällä hetkellä tallin omistuksessa on 67 hevosta, joiden joukossa myös Mellby Narrowin veli, Finlandia-Ajon 2025 voittanut ruuna Mellby Jinx (Ready Cash). Niissä on 13 yksivuotiasta ja 13 kaksivuotiasta. Andersson on omistanut Prix d’Amériquen kakkosta ja Elitloppet-kolmosta Grades Singingiä (Texas) ja Suomeen myytyä siitosoria Going Kronosia (Viking Kronos)..Mellby Narrowin ja Mellby Jinxin emä, jenkkitamma Heaven’s Door, aiemmin nimeltään Gemstone Hanover, 09,2 oli vaihtanut nimeä peräti kahdesti jo saapuessaan Ruotsiin ja Mellby Gårdin omistukseen 3-vuotiskauden lopussa. Sen kasvattaja on ruotsalainen WINWIN Trotting Ab. Tamma kilpaili 4–5-vuotiaana Ruotsissa Reijo Liljendahlilta ja voitti Stosprinternin karsinnan ja finaalin.Yli 12 miljoonaa kruunua ansainnut, 8-vuotias Mellby Jinx on vanhin Heaven’s Doorin 7 varsasta. Nuorin on 1-vuotias tamma Mellby Quid (Francesco Zet). 3-vuotias tamma Mellby Ossa (Readly Express) on Daniel Redénin valmennuksessa. Vanhemmat tammat, 5-vuotias Mellby Modgunn (Face Time Bourbon) ja 6-vuotias Mellby Levy (Raja Mirchi) ovat siitostammoja. Heaven’s Door kuoli viime vuonna.Emänemä Girlie Touch on tehnyt Hanoverilla 11 varsaa. Heaven’s Doorin sisaruksiin kuuluu tamma Voxy (Explosive Matter), entiseltä nimeltään Grammar Hanover. Sen tytär on Ruotsin Trav-Oaksin Wäjersteniltä voittanut Hannu ja Mikko Laakkosen huipputamma Vivillion (Propulsion)..Maharajahin jälkeläiset ovat kovia kilpahevosia, ja tälläkin on edessä valoisa tulevaisuus.Geir Vegard Gundersen Kaprizovista.Kaprizov nosti Gundersenin Norjan Derby-kuninkaaksiNorjan ”Mr Derby” on ehdottomasti valmentaja Geir Vegard Gundersen, 51. Hänellä on ainoana norjalaisena yhteensä 11 Derby-voittoa. Valmennettavilla on 8 voittoa. Niistä hän on itse ohjastanut 4 ja hänen poikansa Magnus Teien Gundersen, 29, yhtä monta.Lisäksi isä-Gundersen on ajanut Derby-voiton kolmella muiden valmentajien hevosella.Geir Vegard Gundersen kertoi Kaprizovin voiton jälkeen, että tämä riittää hänelle, ja Magnus ottaa nyt vetovastuun valmennustallista..KaprizovOri, syntynyt 2022Kasvattaja: Highstick Stable Kb, NorjaOmistaja: Highstick Stable Kb, Norja Valmentaja: Geir Vegard GundersenHoitaja: Lise AlmeOhjastaja: Magnus Teien GundersenEnnätys: 11,3a, 18,2 (3)Voittosumma: 1 373 957 nkrStartit yhteensä 12: 9-2-02026 10: 8-2-0\t1 358 423 nkr2025 2: 1-0-0\t15 534 nkr.Kaprizov oli Derby-finaalin 1,4-kertoiminen suursuosikki, joka syöksyi keulaan ja piti sitkeästi asemansa maaliin saakka. Orilla on 8 voittoa ja 2 kakkosta vuoden kymmenestä kilpailusta.”Se loukkaantui viime vuonna, ja pääsi starttaamaan vain kahdesti. Se on kilpahevosena vihreä, mutta sillä on valtava jaksavuus ja mainio kilpailupää. Maharajahin jälkeläiset ovat kovia kilpahevosia, ja tälläkin on edessä valoisa tulevaisuus”, Geir Vegard Gundersen kuvaili..Mutta miksi hevosen nimi on Kaprizov? Vihjeen antaa kasvattaja-omistajatallin nimi Highstick Stable, joka takoittaa ”Talli Korkeaa mailaa”. Tallin ovat perustaneet entiset Norjan maajoukkuejääkiekkoilijat nokkamiehenään Eystein Berge.Heidän ensimmäinen hevosensa oli Kaprizovin kolmas emä, Derbyn vuonna 1993 voittanut tamma Won Eleven L. (Ideal du Gazeau). Sen varsoissa on legendaarinen KLM-ketju: Krutov, Larionov, Makarov 1970-luvun Neuvostoliiton maajoukkueesta. Ja lisäksi vielä Firsov sekä Charlie Burns, joka oli amerikkalainen 1950-luvun NHL-tähti. Ori Makarov (Pine Chip) voitti Derbyn 2010.Emänemä Silver Rain (Pine Chip) on jättänyt vuoden 2021 Derby-voittajan Kraesjin (Brillantissime), myös se oli saanut nimensä jääkiekkoilija Tore ”Kraesj” Kristiansenilta.Emä Gluhwein (Weingartner) voitti Norjan Tamma-Kriteriumin vuonna 2017. Kaprizov on sen toinen varsa. Sekin on nimetty jääkiekkoilijan mukaan. Venäläislähtöinen Kirill Kaprizov, 29, pelaa tällä hetkellä laitahyökkääjänä Minnesota Wildissa 17 miljoonan dollarin vuosipalkalla.Dag ja Jostein Lean kasvattamat L-hevoset lähtevät jenkkitammasta Nevele Now (Speedy Crown), jonka emä Nevele Biffy oli Suomeen tuodun Nevele Feverin (Nevele Pride) täyssisko. Nevele Fever on Suomen Derbyn 1990 voittaneen Finn Feverin isä..Kriterium-kakkosesta tuli Derbyn ykkönen TanskassaTanskan Derby-voittaja Lazy Dust on tehnyt koko uransa Johan Untersteinerilta. Ori on ollut Ruotsin rekisterissä vuodesta 2023, siksi sen ansiot ovat Ruotsin kruunuina.Johan Untersteiner kertoi Derbyn voittajakehässä, että orin tavoitteet olivat uran alusta lähtien Kriterium ja Derby Tanskassa. Kriteriumin suosikki, Paul Hagoortin valmentama tamma Lust For Life (Mr J.P.), piti voittoon tammojen ME-tuloksella 12,9a/2500 metriä, ja kakkossuosikki Lazy Dust oli toinen.Derbyssä Lazy Dust oli pelaajien luottamuksen arvoinen ja hallitsi finaalia koko matkan. Untersteiner sanoi juoksun sujuneen kuin elokuvissa, vaikka rata oli sateen piiskaama. Loppusuoralla ei tarvinnut edes korvia avata, ja hänelle tuli tunne, että ”tämä menee melkein liian hyvin”..Lazy Dust (DK)Ori, syntynyt 1.5.2022Kasvattaja: Thomas Lind-Holm, TanskaOmistaja: Bonanova Stables S.L.U., EspanjaValmentaja: Johan UntersteinerHoitaja: Helmine ÖdemarkOhjastaja: Johan UntersteinerEnnätys: 10,8a, 16,4 (3)Voittosumma: 2 517 591 krStartit yhteensä 15: 8-2-22026 7: 4-0-0\t1 833 121 kr2025 8: 4-2-2\t684 470 kr.Kasvattaja Thomas Lind-Holmilla on Tanskan Derby-voitto vuodelta 2014 orilla Tumble Dust (Crazed), ja Rusty Dust (Great Challenger) voitti Kriteriumin jo vuonna 2011. Hän oli paikalla Charlottenlundissa, ja kertoi alkaneensa uskoa Derby-voittoon viimeistään Åbyssä heinäkuun lopussa, kun Lazy Dust tuli 4-vuotismaililla kuudentena maaliin täysin pussissa ja teki ennätyksensä 10,8a/1640 m.”Orilla on hyvät ominaisuudet: se on nopea avaaja ja kirii erittäin vahvasti. Odotan siitä tulevaisuuden kultadivisioonamenestyjää”, Lind-Holm riemuitsi.Seuraava tehtävä sekä Mellby Narrow’lla että Lazy Dustilla oli UET GP -karsinta Åbyssä lauantaina 26. syyskuuta. Mellby Narrow voitti, Lazy Dust oli neljäs, eikä päässyt finaaliin.Ruotsalainen Mikael Kjellman huusi Lazy Dustin Tanskan Derby-huutokaupasta 310 000 kruunulla Tradecity Ab:n nimiin. Viime vuonna hänen hevosensa siirtyivät Bonanova Stablesille..Emä Burning Rain on amerikkalaisen ME-tamma Mysctical Sunshinen (Yankee Glide) 08,7 starttaamaton tytär. Lazy Dustin sisaruksia ovat Tanskan Tammaderbyn voittanut Flower Dust (Love You) 1,1 milj.dkr ja Ruotsiin rekisteröidyt tamma Glorius Rain (Donato Hanover) 2,8 milj.kr ja ruuna Killer Rain (Face Time Bourbon) 1,6 milj.kr.Neljäs emä Coral Glory (Dream of Glory) on Elitloppet-voittajan ja ravurien absoluuttisen ME:n 07,1 haltijan Allegiantin (Tactical Landing) kolmas emä..Harmiton herrasmies – Make Cash on vaivaton hevonen taustavoimille, mutta ei kilpakumppaneille