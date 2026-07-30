Raimo Helmiselle Teivo on tuttu koko sen olemassaolon ajalta. Ranskalainen General Job on tutustunut siihen vasta viime kuukaudet.
Raimo Helmiselle Teivo on tuttu koko sen olemassaolon ajalta. Ranskalainen General Job on tutustunut siihen vasta viime kuukaudet.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Raipen matkassa Mansessa – "Iso, mutta pieni kaupunki, ihmisille hyvä"

Raimo Helminen esittelee Hevosurheilun lukijoille oman Tampereensa.
Julkaistu
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Tampere
Raimo Helminen
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