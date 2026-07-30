Raipen matkassa Mansessa – "Iso, mutta pieni kaupunki, ihmisille hyvä"

Raimo ”Raipe” Helminen on ikoni jääkiekossa ja tamperelaisuudessa. Vaikka hän on töiden perässä kiertänyt maailmaa ja kotipaikkoina ovat olleet muun muassa New York, Malmö, Kazakstanin pääkaupunki Astana ja Italian Bruneck, ei kukaan ole koskaan epäillyt, etteikö Tampere kuitenkin ole hänen todellinen kotinsa..”Täällä on kasvettu ja siksi tietysti tuntuu niin kodilta, mutta kyllä Tampere on hieno kaupunki, joka on elänyt ajassa mukana”, hän summaa..Helminen tuntee Tampereen ja Tampere tuntee Helmisen. Nyt hän esittelee kotikaupunkiaan omasta näkökulmastaan Hevosurheilun perinteisessä Kuninkuusravien isäntäkaupungin katselmuksessa..”Iso, mutta pieni kaupunki. Ihmisille hyvä. Ei ole kumma, että tämä on niin muuttovoittoinen.”.Kierros aloitetaan aivan Helmisen kotinurkilta, Koivistonkylän ”Koikkarin” kentältä. Viime vuonna kentän laidalle ilmestyi komea muraali Ilveksen väreissä, joka ilmoittaa yksikantaan ”Raipen kenttä”..”Olin koko 70-luvun tämän kentän ylivoimaisesti kovin käyttäjä. Kesät talvet.”.Kesällä päälaji oli jalkapallo, jota hän pelasi 15-vuotiaaksi saakka Tampereen Pallo-Veikoissa aina junioreiden SM-lopputurnauksien tasolla. Talvella kenttä jäädytettiin jääkiekkoilijoita ja luistelijoita varten..Niin Ilveksen miehenä kuin Helminen tunnetaankin, oli KooVee hänen ensimmäinen jääkiekkoseuransa. Tämä siitä yksinkertaisesta syystä, että se oli ainoa, joka järjesti junioritoimintaa Koivistonkylässä..”Tämähän oli silloin aivan syrjäseutua, kun keskustaan oli matkaa neljä kilometriä. Peltoja ja tyhjiä tontteja täysi. Talo siellä, toinen täällä, nythän niitä on vieri vieressä.”.Matka jatkuu seuraavalle Helmisen elämän tärkeälle paikalle, Hakametsän hallille..”Täällä on puoli elämää vietetty. Olin seitsemän – kahdeksan vanha, kun aloin käydä tässä kerran viikossa. Se tuntui, että nyt ollaan jo vähän isommissa ympyröissä. Ulkojäältä pääsi isoon halliin.”.Hallin pihalla hän osoittaa sormellaan Kalevan suuntaan.. ”Tuolta on raviurheilu pikkupoikana aloitettu isän ja äidin kanssa.”.Hänen vanhempansa olivat innokkaita raviurheilun seuraajia, ja poika sai kulkea mukana ympäri Etelä- ja Keski-Suomea. Helminen uskoo, että ravi-innostuksen perheeseen toi hänen äitinsä sisko, joka oli naimisissa Akseli Väliojan kanssa – tällä oli hevosia jo 1970-luvun alusta alkaen..”Heidän pojallaan, serkullani Esa Väliojalla on edelleen hevosia.”.Esa Välioja kiekkoili hänkin ja voitti SM-kultaa Tapparan riveissä vuonna 1982..Matka jatkuu Tampereen keskustaa kohti. Näsijärvi totta kai muistetaan tarkastaa, Raimo Helmisella on mökki Teiskon puoleisella rannalla. .”Sieltä on hyvä veneillä Mustalahden satamaan Särkänniemen viereen, siitä on kävelymatka keskustaan.”.Keskustan sydän on Hämeenkatu ja Hämeensilta sen aortta. Wäinö Aaltosen neljän Pirkkalaisveistoksen kokonaisuus, Suomen neito, Eränkävijä, Veronkantaja ja Kauppias hallitsevat siltaa, mutta Raimo Helmisen silmä lepää sillalla seisoessa nimenomaan Koskipuistoa ja Tammerkoskea kohti..”Siinä on kansallismaisema”, hän toteaa..Sitä se on kirjaimellisesti. Suomen 75-juhlavuonna 1994 nimettiin 27 erityisen merkittävää maisemakokonaisuutta kansallismaisemiksi ja Tammerkosken vanha teollisuuskeskittymä on yksi niistä..Seuraavaksi poiketaan Tampereen toreista Laukontorilla..”Tämä on mukava paikka kahvitteluun ja istuskeluun. Tammelantori taas vilkkaampi ostospaikka.”.Lähdetään ajelemaan Kuninkuusravien näyttämöä, Teivoa kohti. Pieni mutka matkaan vielä tulee. Pyynikinharjulle ja sitä hallitsevan punagraniittisen näkötornin luo päräytetään autolla, mutta Helmiselle on harjulle nousu ollut tuttua ilman konevoimiakin..”Varsinkin nuorena tuli noita juostua paljon”, hän kertoo jyrkistä rappusista, joiden 126 askelmaa myös Tahdon portaiksi nimitetään..Raipe-sightseeing päättyy siis Teivoon. Eikä todellakaan vain malliksi sen takia, että tässä nyt tehdään juttua Hevosurheiluun..”Sadat tiistait täällä on vietetty. Varsinkin tallialue kiinnosti nuorena kovasti, Korven Pekalle kävin pinteleitä käärimässä.”.Kiinnostus Helmisen perheessä Teivoa kohtaan oli kova jo radan alkuvaiheissa. Hänellä on kotona kuvia sen rakentamisesta..”Isä otti ne. Heitä äidin kanssa kiinnosti niin paljon, että kävivät katsomassa jo radan tekemistä.”.Aikuisiällä Helminen on ollut monessa hevoskimpassa mukana. Parhaana hän pitää Queenstown Laukkoa 13,8a, joka voitti 14 kertaa 26 kilpailustaan..”Se loukkaantui ja ura jäi kesken.”.Solvallan valloituksen hän pääsi kokemaan, kun Timo Nurmoksen valmentama Speedy Sable voitti siellä Jorma Kontion ohjastamana..Yksin hän on omistanut yhden hevosen, Laukon huutokaupasta ostetun Zulu Laukon. Hän kuitenkin myi sen Timo Nurmoksen neuvosta koelähdön jälkeen. Siitä tuli jatkossa 1.17-aikainen ns. pikkujuoksija..Teivon Kuninkuusravit ovat hänelle tuttuja jo aiemmilta kerroilta ja sinne hän suuntaa nytkin. Sunnuntaina hänellä on aivan virallinenkin tehtävä, kun hän palkitsee nuoria urheilijoita tukevan Kalle Kaiharin Tukisäätiön puheenjohtajan ominaisuudessa B-ponien SM-lähdön..Itse seppelejahtiin hänellä on selvät sävelet..”Antti Ojanperältä tulee viisi hevosta ja niistä Pro voittaa. (Alarik) Huikea kyllä voitti Pron Lahdessa, mutta sai siellä 20 metriä eteen. V.G. Voitto olisi ollut kapasiteetiltaan ylivoimainen, mutta se on nyt pelistä pois.”.Eikä hän näe tammojenkaan puolella suuria epäselvyyksiä..”Eiköhän Jockas Rita voita tammoista, se jaksaa painaa kaikki matkatkin. Näyttää vielä, että Santtu Raitala on panostanut sillä nimenomaan kuningatarkilpailuun.”.Raimo HelminenTamperelainen 62-vuotias entinen jääkiekkoilija ja nykyinen liigaseura SaiPan päävalmentajaVoittanut kiekkoilijana maailmanmestaruuden sekä Suomen ja Ruotsin mestaruudetPelasi maajoukkueessa ennätysmäiset 331 otteluaIlves jäädyttänyt hänen pelinumeronsa 41 ja maaajoukkue numeron 14Raviharrastaja, joka on ollut myös hevosenomistaja