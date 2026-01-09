Raitala ja Ojanperä liigaykköset useilla maakuntaradoilla – uusiakin liigavoittajia tuli

Vuonna 2025 rataliigojen voitot jakaantuivat kahdeksan ohjastajan kesken. Eniten rataliigavoittoja sai jälleen Santtu Raitala, joka oli ykkönen kuudella maakuntaradalla: Jyväskylässä, Kajaanissa, Kaustisella, Kuopiossa, Mikkelissä ja Tampereella. Hän oli myös koko maan ajajatilaston ykkönen 339 voitolla. Lisäksi Raitala vei nimiinsä kesäradoista Pihtiputaan liigan.Ajajaliigan kakkonen oli tuttuun tapaan Hannu Torvinen, joka vei nimiinsä myös viisi rataliigaa. Hän oli paras Forssassa, Vermossa, Lahdessa, Porissa ja Seinäjoella. Eniten voittoja vaadittiin Vermon rataliigan voittoon: pääradalla Hannu Torvinen kaarsi voittajakehään peräti 48 kertaa. Seinäjoella ja Porissa Torvinen nousi championiksi ensimmäistä kertaa. Kesäradoista Torvinen hääri hidalgona Kausalassa.Täysin uuden ajajaykkösen saivat myös Kouvola sekä Lappeenranta. Ensin mainitussa liigan vei nimiinsä Jarmo Saarela, Lappeenrannassa ykköseksi nousi Ville Tonttila..Ville Pohjola on hallinnut viime vuosina pohjoisen ratoja, ja oli vuonna 2025 ykkönen Ylivieskassa, Oulussa ja Rovaniemellä. Tornion ykkössijan Pohjola menetti Kari Alapekkalalle, jonka viidestä aiemmasta Tornion liigavoitosta ensimmäinen tuli jo lähes 20 vuotta sitten, vuonna 2007. Kesäradoillakin Alapekkala pärjäsi, ja voitti Kemijärven sekä Kurtakon liigat. Pohjola taas oli paras Halsualla.Mikkelin rataliiga meni Jani Ruotsalaiselle jo 9. kertaa. Olli Koivunen pisti Turussa yhdellä paremmaksi, sillä hänelle radan ajajaliigavoitto oli jo 10. Koivunen hallitsi kesäradoista Kokemäen liigaa, Ruotsalainen Suonenjoen.Tiukimmillaan maakuntaratojen rataliigat voitettiin yhden voiton erolla: kakkossijoja ei tarvinnut laskea millään radalla. Yhden voiton erolla liiga voitettiin Ylivieskassa, Teivossa, Oulussa ja Kajaanissa. Isoin ero liigan ykkösen ja kakkosen voittomäärässä oli Jyväskylässä, jossa Santtu Raitala (36 voittoa) ohjasti kaksi kertaa niin monta voittoa kuin toiseksi tullut Henri Bollström (18 voittoa). Prosentuaalisesti vielä suurempi ero oli Kaustisen liigassa, jossa Raitala voitti 21 kertaa ja radan liigan kakkonen Niko Jokela 9 kertaa..Valmentajatilaston ylivoimainen ykkönen Antti Ojanperä valmensi vuonna 2025 uransa rahakkaimman ja voitokkaimman kauden voittoprosentilla 36. Ojanperän valmentamat hevoset kaarsivat voittajakehään viime vuonna 127 kertaa, ja toivat valmentajalleen viiden radan valmentajaliigan voiton: Jyväskylässä, Kajaanissa, Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä.Harri Koivunen on Turun kiistaton ravikuningas ja on ollut valmentajaliigan ykkönen yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 asti. Hän voitti radan valmentajaliigan myös vuonna 2000, ja sitä pidemmälle ei Hippoksesta löydy Turun osalta tilastoja. Vuonna 2025 Koivunen voitti valmentajaliigan yhteensä neljällä radalla: Turun lisäksi Vermossa, Porissa ja Tampereella. Maan pääradalla Vermossa Koivunen on ollut valmentajachampion viisi kertaa aiemminkin, vuosina 2018–2022.Seppo Suurosen kausi oli numeroiden valoissa kaikkien aikojen menestyksekkäin. Rahaa valmennettavat tienasivat yli 680 000 euroa ja voittivat 85 kertaa. Valmentajaliigavoitot tulivat Joensuusta ja Mikkelistä.Uudenvuodenaattona 60 vuotta täyttäneen Pia Huusarin kausi oli niin ikään tilastojen valossa hänen kaikkien aikojen parhaansa. Valmennettavat voittivat 39 kertaa ja se toi talliin sekä Kouvolan että Lappeenrannan valmentajaliigojen voitot..Kotiratojensa valmentajaliigavoitot ottivat Tapio Mäki-Tulokas Forssassa, Tapio Perttunen Lahdessa ja Kari Lehtonen Seinäjoella. Mäki-Tulokkaalle Forssan valmentajaliigan voitto oli 13. Hän on ollut Forssan liigan ykkönen vuodesta 2012 lähtien, ainoastaan vuonna 2019 sattui tilastollinen kauneusvirhe ja Harri Koivunen kiilasi väliin.Lehtoselle Seinäjoen valmentajaliigan voitto oli neljäs, aiemmat ovat tulleet 2024, 2022 ja 2015.Hippos on tilastoinut Lahden valmentajaliigaa vuodesta 1999 lähtien. Tämä oli tilastoidulla ajanjaksolla Perttusen 8. kerta Jokimaan valmentajachampionina.Tornion valmentajaliiga meni Matti Nisoselle ja Ylivieskassa valmentajien ykkönen oli Hannu Hietanen. Hietanen kiersi myös kesäradoilla ahkerasti: ohjastajana hän voitti Haapajärven, Härmän ja Kannuksen ohjastajaliigat..Liigat maakuntaradoittain 2025 voittojen mukaanForssa, Pilvenmäki\t\t (Hannu Torvisen 3. liigavoitto radalla)\tOhjastaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Torvinen Hannu 87\t19\t10\t22\t91 340\t 1049\t21Moilanen Ari\t 109\t17\t20\t9\t68 860\t 631\t15Raitala Santtu\t 49\t11\t10\t2\t70 450\t 1437\t22Valmentaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Mäki-Tulokas Tapio\t57\t15\t13\t6\t52 240\t 916\t26Packalén Christa\t21\t6\t1\t4\t23 400\t 1114\t28Nieminen Markku\t19\t5\t0\t2\t12 830\t 675\t26Hevonen\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäMarlene Vice\t 3\t3\t0\t0\t15 700\tT\t5Tuulen Viljo\t 4\t3\t0\t0\t13 200\tR\t6 Helsinki, Vermo\t\t\t\t\t(Hannu Torvisen 3.liigavoitto radalla)\tOhjastaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Torvinen Hannu\t 268\t48\t34\t26\t297 340\t1109\t17Raitala Santtu\t 234\t45\t29\t37\t420 880\t1798\t19Moilanen Ari\t 282\t42\t34\t25\t290 480\t1030\t14Valmentaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Koivunen Harri\t 154\t19\t15\t25\t125 360\t814\t12Korpi Pekka\t 172\t18\t23\t19\t155 630\t904\t10Mäki-Tulokas Tapio\t 42\t14\t4\t5\t168 250\t4005\t33Hevonen\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäE.L.Maestro\t 6\t6\t0\t0\t13 000\tR\t4Joensuu, Linnunlahti\t\t \t\t(Jani Ruotsalaisen 9. liigavoitto radalla)Ohjastaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Ruotsalainen Jani\t87\t13\t16\t9\t52 610\t604\t14Bollström Henri\t 74\t10\t12\t7\t45 680\t617\t13Nurmonen Iikka\t61\t10\t12\t6\t40 290\t660\t16Valmentaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Suuronen Seppo\t33\t9\t6\t2\t30 200\t915\t 27Ojanperä Antti\t 13\t7\t3\t0\t31 550\t2426\t53Pellikka Martti\t 24\t6\t4\t3\t14 510\t604\t 25Hevonen\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäGo to Gate\t 6\t4\t1\t1\t 10 110\tR\t4Jyväskylä, Killeri\t\t\t\t\t(Santtu Raitalan 8. liigavoitto radalla)\tOhjastaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\t V%Raitala Santtu\t103\t36\t15\t14\t159 300\t1546\t34Bollström Henri\t93\t18\t16\t8\t56 680\t609\t 19Torvinen Hannu\t110\t15\t16\t20\t124 670\t1133\t13Valmentaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Ojanperä Antti\t25\t12\t4\t2\t42 200\t1688\t48Vuorisalo Aimo\t31\t8\t6\t2\t15 930\t513\t 25Suuronen Seppo 27\t8\t4\t2\t31 610\t1170\t29Hevonen\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäKyoto De Lou\t9\t5\t2\t0\t7 300\tR\t 5Kajaani\t\t\t\t\t(Santtu Raitalan 6. liigavoitto radalla)\tOhjastaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Raitala Santtu\t 18\t7\t1\t3\t25 200\t1400\t38Pohjola Ville\t 32\t6\t5\t3\t14 400\t450\t 18Pakkanen Tuomas\t 35\t5\t3\t3\t19 200\t548 \t14Valmentaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Ojanperä Antti\t 20\t6\t3\t2\t25 800\t1290\t30Pääkkönen Marika\t 6\t3\t1\t0\t6 800\t1133\t50Pellikka Martti\t 14\t2\t4\t1\t8 520\t608\t 14Hevonen\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäAndoverian\t 3\t2\t1\t0\t4 300\t R\t 3Kaustinen, Nikula\t\t\t\t\t(Santtu Raitalan 7. liigavoitto radalla)\tOhjastaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Raitala Santtu\t64\t21\t4\t7\t85 440\t1335\t32Jokela Niko\t 79\t9\t9\t4\t22 540\t285\t 11Hietanen Hannu\t81\t9\t7\t10\t29 650\t366\t11Valmentaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Ojanperä Antti\t16\t9\t1\t2\t41 610\t2600\t56Sorvisto Eija\t24\t7\t2\t1\t19 660\t819\t 29Hietanen Hannu 34\t5\t3\t6\t12 220\t359\t14Hevonen\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäCoco C. Garden\t3\t3\t0\t0\t7 500\tT\t 5Kouvola\t\t\t\t\t(Jarmo Saarelan 1. liigavoitto radalla)Ohjastaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Saarela Jarmo\t106\t15\t8\t7\t61 590\t581\t14Holopainen Esa\t100\t12\t9\t9\t39 640\t396\t12Raitala Santtu\t44\t11\t10\t6\t106 600\t2422\t25Valmentaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Huusari Pia\t 45\t9\t5\t4\t30 420\t676\t20Mäki-Tulokas Tapio\t21\t9\t4\t2\t30 540\t1454\t42Perttunen Tapio\t49\t7\t6\t4\t20 620\t420\t14Hevonen\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäHerbie Malibu\t3\t3\t0\t0\t3 500\tR\t 4Kuopio, Sorsasalo\t\t\t\t\t(Santtu Raitalan 5. liigavoitto radalla)\t\t\tOhjastaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Raitala Santtu\t108\t32\t20\t10\t135 320\t1252\t29Nurmonen Iikka\t129\t16\t20\t24\t74 650\t578\t12Bollström Henri\t105\t15\t17\t14\t64 087\t610\t14Valmentaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Ojanperä Antti\t 30\t15\t5\t1\t54 620\t1820\t50Suuronen Seppo\t40\t12\t7\t5\t33 850\t846\t30Mikkonen Heikki\t37\t9\t8\t3\t30 310\t819\t24Hevonen \tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäLouis Bourbon\t 11\t3\t1\t2\t4 820\tR\t6Lahti, Jokimaa\t\t\t\t\t(Hannu Torvisen 5. liigavoitto radalla)\t\t\tOhjastaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Torvinen Hannu\t 145\t33\t15\t14\t252 810\t1743\t22Raitala Santtu\t 110\t22\t16\t11\t165 850\t1507\t20Kylliäinen Tommi\t124\t19\t14\t14\t87 350\t704\t15Valmentaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Perttunen Tapio\t81\t13\t3\t12\t54 420\t671\t 16Mäki-Tulokas Tapio\t31\t12\t4\t2\t37 990\t1225\t38Korpi Pekka\t 59\t9\t12\t1\t119 390\t2023\t15Hevonen\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäCipions July\t 6\t3\t1\t0\t4 850\tT\t 6Lappeenranta, Lappee\t\t\t\t\t(Ville Tonttilan 1. liigavoitto radalla)\t\t\tOhjastaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Tonttila Ville\t 56\t9\t3\t2\t16 740\t298\t16Bollström Henri\t 35\t7\t6\t3\t43 750\t1250\t20Torvinen Hannu\t 36\t7\t3\t5\t35 190\t977\t19Valmentaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Huusari Pia\t 26\t5\t5\t1\t13 250\t 509\t 19Suuronen Seppo 15\t5\t2\t2\t27 090\t 1806\t33Harmanen Aki\t 7\t5\t0\t0\t5 800\t828\t71Hevonen\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäTervatar\t 5\t5\t0\t0\t5 500\t T\t 9Mikkeli\t\t\t\t\t(Santtu Raitalan 4. liigavoitto radalla)\t\tOhjastaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Raitala Santtu\t 70\t22\t7\t9\t95 930\t1370\t31Bollström Henri\t 83\t13\t9\t10\t63 900\t769\t15Torvinen Hannu\t 63\t9\t12\t4\t60 650\t962\t14Valmentaja\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Suuronen Seppo 51\t12\t9\t8\t72 700\t1425\t23Ojanperä Antti\t 15\t7\t1\t1\t51 250\t3416\t46Salo Matias\t 18\t5\t4\t1\t22 700\t1261\t27Hevonen\t St\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäDynamo Garden\t3\t3\t0\t0\t3 000\tR\t4Revenge Vici\t3\t3\t0\t0\t3 300\tR\t5Oulu, Äimärautio\t\t\t\t\t(Ville Pohjolan 1. liigavoitto radalla)\t\t\tKuljettaja St 1 2 3 Palkkio €/St V%Pohjola Ville\t135\t27\t19\t14\t78 800\t583\t20Raitala Santtu\t82\t26\t21\t8\t252 910\t3084\t31Varis Tuukka\t77\t19\t4\t9\t46 870\t608\t24Valmentaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Ojanperä Antti\t64\t19\t15\t8\t150 970\t2358\t29Karppinen Jouni\t25\t9\t5\t4\t18 320\t732\t36Sorvisto Eija\t25\t8\t3\t3\t16 850\t674\t32Hevonen\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäRusty Cage\t10\t4\t1\t2\t5 360\tR\t9Pori\t\t\t\t\t(Hannu Torvisen 1. liigavoitto radalla)\t\t\tOhjastaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Torvinen Hannu\t79\t23\t15\t11\t117360\t1485\t29Koivunen Olli\t91\t16\t14\t11\t46120\t506\t17Moilanen Ari\t77\t11\t7\t7\t34988\t454\t14Valmentaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Koivunen Harri\t59\t12\t7\t12\t33350\t565\t20Mäki-Tulokas Tapio\t23\t6\t4\t5\t15120\t657\t26Nieminen Markku\t30\t5\t2\t6\t26700\t890\t16Hevonen\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäMassimo Hoist\t3\t3\t0\t0\t50 000\tO\t6Eka Kärki\t4\t3\t0\t0\t3 720\tO\t7Oiva Veikko\t3\t3\t0\t0\t6 000\tR\t8Rovaniemi, Mäntyvaara\t\t\t\t\t(Ville Pohjolan 4. liigavoitto radalla)\t\t\tOhjastaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Pohjola Ville\t54\t10\t10\t5\t32 330\t598\t18Alapekkala Kari\t48\t7\t7\t7\t22 260\t463\t14Koskenvalta Eerika\t8\t7\t0\t1\t780\t97\t87Valmentaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Ojanperä Antti\t16\t8\t2\t0\t24 700\t1543\t50Aatsinki Ari\t26\t5\t6\t3\t16 860\t648\t19Alapekkala Kari\t19\t4\t2\t4\t12 370\t651\t21Hevonen\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäNo Limit Royalty\t7\t3\t2\t1\t7 750\tR\t10Seinäjoki\t(Hannu Torvisen 1. liigavoitto radalla)\t\tOhjastaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Torvinen Hannu\t122\t26\t16\t18\t172 070\t1410\t21Raitala Santtu\t100\t23\t17\t12\t93 000\t930\t23Hietanen Hannu\t161\t13\t21\t11\t51 967\t322\t8Valmentaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Lehtonen Kari\t82\t18\t12\t13\t52 640\t641\t21Hietanen Hannu\t57\t7\t9\t7\t22 640\t397\t12Irri Joni-Petteri\t21\t6\t3\t3\t15 030\t715\t28Hevonen\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäScorchio\t8\t3\t1\t2\t4 440\tR\t5Tampere, Teivo\t\t\t\t\t(Santtu Raitalan 3. liigavoitto radalla)\t\t\tOhjastaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Raitala Santtu\t138\t32\t21\t11\t246 950\t1789\t23Torvinen Hannu\t196\t31\t25\t27\t190 180\t970\t15Moilanen Ari\t170\t22\t22\t8\t102 030\t600\t12Valmentaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Koivunen Harri\t103\t12\t19\t17\t66 120\t641\t11Nieminen Markku\t64\t12\t15\t6\t134 660\t2104\t18Irri Joni-Petteri\t106\t12\t14\t15\t51 060\t481\t11Hevonen\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäFuego Combo\t6\t3\t2\t0\t27 750\tT\t3Sunshine Boy\t7\t3\t2\t0\t6 300\tR\t5Tornio, Laivakangas\t\t\t(Kari Alapekkalan 6. liigavoitto radalla)\t\t\tOhjastaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Alapekkala Kari\t26\t8\t2\t2\t16 390\t630\t30Koivisto Ville\t40\t5\t9\t4\t17 750\t443\t12Pakkanen Tuomas\t36\t5\t5\t5\t19 740\t548\t13Valmentaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Nisonen Matti\t7\t5\t1\t1\t16 900\t2414\t71Salmela Petri\t25\t3\t4\t3\t11 950\t478\t12Kurkinen Tuuli\t6\t3\t2\t0\t5 300\t883\t50Hevonen\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäMuzzle Keeper\t5\t3\t2\t0\t5 100\tR\t5Turku, Metsämäki\t\t\t\t\t(Olli Koivusen 10. liigavoitto radalla)\t\t\tOhjastaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Koivunen Olli\t136\t32\t16\t22\t84 710\t622\t23Torvinen Hannu\t123\t26\t16\t16\t100 855\t819\t21Moilanen Ari\t131\t20\t16\t13\t89 845\t685\t15Valmentaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Koivunen Harri\t156\t27\t22\t22\t79 160\t507\t17Mäki-Tulokas Tapio\t51\t15\t10\t5\t43 280\t848\t29Lindström Marjo\t25\t8\t3\t4\t18 650\t746\t32Hevonen\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäPate Pollea\t8\t5\t1\t0\t7 300\tR\t10Ylivieska, Keskinen\t\t\t\t\t(Ville Pohjolan 4. liigavoitto radalla)\t\t\tOhjastaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Pohjola Ville\t56\t8\t2\t9\t25 630\t457\t14Varis Tuukka\t26\t7\t6\t3\t25 080\t964\t26Hietanen Hannu\t48\t7\t3\t4\t15 880\t330\t14Valmentaja\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\t€/St\tV%Hietanen Hannu\t20\t6\t1\t2\t10 840\t542\t30Ojanperä Antti\t10\t5\t3\t0\t30 400\t3040\t50Kytölä Aleksi\t8\t4\t0\t0\t8 590\t1073\t50Hevonen\tSt\t1\t2\t3\tVoittosumma\tSp\tIkäZesty Leader\t3\t2\t1\t0\t3 200\tT\t4Siirin Lilja\t6\t2\t1\t0\t3 160\tT\t6