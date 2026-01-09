Valmentajatilaston kärkinimi Antti Ojanperä ja ajajaliigan ykkönen Santtu Raitala dominoivat laajalla säteellä.
Valmentajatilaston kärkinimi Antti Ojanperä ja ajajaliigan ykkönen Santtu Raitala dominoivat laajalla säteellä.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Raitala ja Ojanperä liigaykköset useilla maakuntaradoilla – uusiakin liigavoittajia tuli

Pihtiputaan miehet Antti Ojanperä ja Santtu Raitala hallitsivat viime vuoden rataliigoja.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Antti Ojanperä
Santtu Raitala
Valmentaminen
ohjastaminen
rataliigat

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi