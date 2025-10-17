Raveissa oman elämänsä Sherlock Holmesiksi
Murhamysteeri on interaktiivinen elämysohjelma, jossa vieraat pääsevät seuraamaan murhatutkinnan poliisikuulusteluita sekä vaikuttamaan ohjelman lopputulokseen ja oikean syyllisen löytymiseen.
”Kyseessä on fiktiivinen true crime -tyylinen tarina. Mysteeri on kirjoitettu mukailemaan mahdollisimman lähelle totuudenmukaista suomalaista Urjalassa tapahtuvaa murhaa”, Tuoni Studioiden myyntijohtaja Teemu Reini aloittaa.
Käytännössä paikalla on Tuoni Studioiden näyttelijöitä, joista yksi rikosetsivä poliisista sekä epäillyt, joista joko yksi tai useampi on syyllinen tai syyllisiä kyseiseen murhaan.
"Vieraiden tehtävä on seurata kuulusteluita, tutustua tapaukseen todistusaineistoon ja jutella poliisin kanssa siitä, mitä poliisin kannattaisi epäillyiltä kysyä. Murhamysteerin aikarajana on puolitoista tuntia. Siinä ajassa pitäisi löytää oikea syyllinen tai syylliset.”
Reinin tietojen mukaan raveissa ei olisi aikaisemmin järjestetty murhamysteeriä.
”Murhamysteeri toteutetaan raveissa lähtöjen välissä ja homma etenee jaksotetusti. Samalla, kun tutustutaan todisteisiin, kuulustelut etenevät ravien alkupään lähtöjen lomassa. Eli ravit eivät jää toissijaiseksi ohjelmaksi illan aikana. Lähtöjen seuraaminen ei häiritse mysteerin ratkaisemista eikä toisin päin”, Reini vakuuttaa.
Itse murhamysteeri ei liity hevosiin tai raviurheiluun, mutta sillä yritetään saada houkuteltua katsojia paikan päälle.
”Myös sellaisia henkilöitä, ketkä eivät ole koskaan käyneet raveissa, mutta tykkäävät murhamysteereistä, voisi saada tätä kautta altistettua raveihin ja ravitunnelmaan. Tai toisinpäin, jos murhamysteerit eivät ole yhtään tuttuja, niin tämä on hyvä tapa altistua myös niille”, Reini näkee.
”Kaikki voivat tulla hyvin matalalla kynnyksellä mukaan, kenenkään ei tarvitse esittää mitään eikä tarvitse puhua sanaakaan, jos ei halua. Riittää, että on mukana ja seuraa tapahtumia. Jos sitten haluaa, samalla voi yrittää ratkoa mysteeriä hyvässä seurassa.”
Raviradan katsomorakennus on tilojen puolesta rajoittava tekijä, mutta Reinin mukaan se ei ole kuitenkaan ongelma.
”Jokainen pääsee tutkimaan todistusaineistoa omalla puhelimellaan, eikä sen takia tarvitse liikkua. Sieltä löytyy realistisia todisteita valvontakameravideoista tiliotteisiin ja kunnalta lähetettyjä kirjeitä, kuitteja ja muuta vastaavaa. Kun materiaaleja tutkii aikapaineen kanssa, illasta muodostuu hauska kokonaisuus”, Reini kertoo.
Reini painottaa, että etenkin tässä maailmantilanteessa on kiva pitää hauskaa.
”Vaikka kyseessä on murhamysteeri, ohjelma ei missään nimessä ole liian synkkä, vaan se on ennen kaikkea viihdyttävä. Toki mysteerissä puhutaan aikuiseen makuun asioista, kun on tapahtunut murha ja sitä käsitellään. Me koemme kuitenkin, että etenkin suomalaiset ovat tottuneet tällaiseen maailmaan, jos ajatellaan, millaisesta viihteestä suomalaiset pitävät ja mitä tv-sarjoja ja elokuvia täällä kulutetaan”, Reini vertaa.
”Murhamysteerissä ei ole mitään liian jännittävää tai pelottavaa. Tämä ohjelma on esimerkiksi vedetty varainkeruuhengessä lasten jääkiekkojoukkueelle, ja silloin myös lapsia oli mukana ratkaisemassa mysteeriä, eikä kukaan heistä poistunut itkien kotiin. Enemmän pitää ottaa se haasteena, kun pääsee tutustumaan todistusaineistoon, että pystyisikö oikeasti ratkaisemaan tällaisen tapauksen.”
Murhamysteerit ovat alun perin lähtöisin Isosta-Britanniasta ja Yhdysvalloista 1980-luvulta. Suomessa Tuoni Studiot ovat tehneet erilaisia murhamysteereitä vuodesta 2008 lähtien.
”Olemme käytännössä ohjelmatoimisto, ja murhamysteerit ovat meidän keihäänkärkemme, josta meidät tunnetaan. Olemme tehneet murhamysteereitä jo kauan ennen kuin ihmiset edes tiesivät esimerkiksi pakohuoneista mitään. Vuosien aikana olemme järjestäneet noin 4000 murhamysteeriä eri muodoissa”, Reini päättää.
Kavionjälki Oy:n tapahtumista ja markkinoinnista vastaava Emma Willman kertoo, että idea murhamysteerin tuomisesta raveihin syntyi halusta ja tarpeesta tuoda ravipäivään uudenlainen, viihteellinen ja yleisöä osallistava elementti.
”Tavoitteena on tarjota kävijöille monipuolinen elämys, jossa hevosurheilu yhdistyy laadukkaaseen viihteeseen. Odotamme, että murhamysteeri houkuttelee paikalle myös uusia kävijöitä ja luo raveihin hyvää yhteisöllistä tunnelmaa. Haluamme, että yleisö viihtyy raviradoillamme ja kokee päivän erilaiseksi”, Willman kuvailee.
Ennakkovastaanotto murhamysteereille on Willmanin mukaan ollut todella positiivinen.
”Sekä sosiaalisessa mediassa että kasvotusten olemme saaneet runsaasti kiinnostuneita yhteydenottoja ja kysymyksiä siitä, miten mysteeri käytännössä toimii. Jo ennen markkinoinnin aloittamista tapahtuma oli bongattu nettisivuiltamme sekä ravien käsiohjelmista, ja lippuja on myyty yli odotusten. Yleisö selvästi kaipaa tällaisia uudenlaisia tapoja kokea ravitapahtuma”, Willman kertoo.
”Liput kannattaa hankkia pian, mikäli haluaa mukaan tällaiseen elämykseen. Murhamysteeri ja illallinen järjestetään fyysisesti kunkin radan ravintolakatsomossa, ja paikkoja on myynnissä ravintolakatsomon kapasiteetin verran. Viimeisessä näytöksessä ratkaisu paljastetaan ja lähimmäksi totuutta päässyt etsiväryhmä palkitaan.”
Lännen ratojen murhamysteerikiertue
24.10. Forssa
27.10. Tampere
1.11. Turku
Kaikissa raveissa ohjelmana on sama mysteeri