Raveissa oman elämänsä Sherlock Holmesiksi

Itse murhamysteeri ei liity hevosiin tai raviurheiluun, mutta sillä yritetään saada houkuteltua katsojia paikan päälle.

”Myös sellaisia henkilöitä, ketkä eivät ole koskaan käyneet raveissa, mutta tykkäävät murhamysteereistä, voisi saada tätä kautta altistettua raveihin ja ravitunnelmaan. Tai toisinpäin, jos murhamysteerit eivät ole yhtään tuttuja, niin tämä on hyvä tapa altistua myös niille”, Reini näkee.

”Kaikki voivat tulla hyvin matalalla kynnyksellä mukaan, kenenkään ei tarvitse esittää mitään eikä tarvitse puhua sanaakaan, jos ei halua. Riittää, että on mukana ja seuraa tapahtumia. Jos sitten haluaa, samalla voi yrittää ratkoa mysteeriä hyvässä seurassa.”

Raviradan katsomorakennus on tilojen puolesta rajoittava tekijä, mutta Reinin mukaan se ei ole kuitenkaan ongelma.

”Jokainen pääsee tutkimaan todistusaineistoa omalla puhelimellaan, eikä sen takia tarvitse liikkua. Sieltä löytyy realistisia todisteita valvontakameravideoista tiliotteisiin ja kunnalta lähetettyjä kirjeitä, kuitteja ja muuta vastaavaa. Kun materiaaleja tutkii aikapaineen kanssa, illasta muodostuu hauska kokonaisuus”, Reini kertoo.