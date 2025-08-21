Raviremmi on raviväen oma Liigapörssi – "Joku saattaa innostua lähtemään paikan päälle raveihin"

Jääkiekkomaailmasta tuttu Liigapörssi lanseerattiin kaiken kansan käytettäväksi kultaisena vuonna 1995. Pelin ideana oli koukuttaa kiekkokansa entistä vahvemmin lajin pariin, kun jokainen osallistuja pääsi rakentamaan unelmiensa kuusikon ja seuraamaan kyseisten pelaajien edesottamuksia sekä pisteiden keräämistä kaukalossa.Ravimaailmassa vastaava tempaus nähtiin Kultatallin muodossa parikymmentä vuotta sitten, mutta viime vuosina virtuaalimaailmassa on ollut hiljaisempaa. Asiaan on kuitenkin tullut muutos hiljattain aktivoituneen Raviremmin myötä. Iso pyörä lähti pyörimään, kun idean isä Lauri Kuittinen halusi yhdistää työn ja harrastuksen.”Voisi ajatella, että kyseessä on ravien Liigapörssi, mutta omalla käsialalla”, Kuittinen pohjustaa.”Idea lähti siitä, että tarvitsin jonkin teknisen projektin. Raveissa olen käynyt vuodesta 2000 lähtien, ja talleillakin on tullut pyörittyä jonkin verran. Jääkiekko on Suomessa suosituin yleisölaji, ja ravit on mielestäni jopa toiseksi suosituin, joten ajattelin, että ravi-ihmiset ansaitsevat tällaisen pelin.”.RaviremmiLauri Kuittisen luoma virtuaalinen managerointipeli, jossa pelaaja pääsee kokoamaan oman ravitiimin hevosista ja ohjastajastaRekisteröitymiseen vaaditaan toimiva sähköpostiosoitePeliä pelataan noin kuukauden jaksoissa, jakson alussa peliä voi kokeilla kahden viikon ajan ilmaiseksiLisätietoja ja pelialusta löytyvät osoitteesta www.raviremmi.com.Raviremmi on virtuaalinen managerointipeli, jossa jokainen pelaaja saa käyttöönsä leikkirahasta koostuvan 600 000 kokonaisbudjetin. Talliin eli Remmiin tulee valita viisi mieleistään hevosta sekä yksi ohjastaja, jotka keräävät pisteitä todellisten ravilähtöjen suoritusten perusteella. Peliä pelataan noin kuukauden mittaisissa jaksoissa, ja pisteet nollautuvat aina uuden jakson alussa.”Hinnoittelurobotti on arvioinut hevosten ja kuskien arvot tilastojen perusteella. Ensimmäinen jakso on parhaillaan tuotannossa, ja se alkoi Teivon Tammakriteriumista heinäkuun lopulla. Tämän jakson viimeinen päivä on 23.8. Vermon Derby-raveissa, ja sen jälkeen on jälleen viikko aikaa tehdä omat valinnat ennen seuraavan periodin alkua.”Raviremmin taival on vasta alussa, joten asia voi olla suurelle yleisölle toistaiseksi varsin vieras. Ammattikoodarina työskentelevä Kuittinen on kuitenkin tyytyväinen tämänhetkiseen vastaanottoon.”Olen ihan tyytyväinen. Palvelussa on tällä hetkellä noin sata rekisteröitynyttä, joista 20–25 ovat ihan tosissaan mukana. Määrä voi kuulostaa vielä aika pieneltä, mutta asian suhteen ei ole toistaiseksi tehty sen suurempaa markkinointia. Uskon, että määrä tulee tästä kasvamaan, ja ainakin tähän asti sieltä on kuulunut iloisia onnistumisen elämyksiä.”.Moni saattaa miettiä, miten peliin pääsee mukaan. Peruslähtökohta on perin yksinkertainen.”Henkilöllä pitää olla toimiva sähköpostiosoite. Rekisteröityminen tapahtuu Raviremmin nettisivuilla, ja sinne syötetään oman nimen lisäksi myös oma tallinimi. Tämän jälkeen sähköpostiin tulee asiasta vahvistus, ja omaa Remmiä pääsee rakentamaan. Tarjolla on Suomen rekisterissä kilpailevia hevosia, jotka ovat startanneet viimeisen kahden vuoden aikana. Kuskeista valittavana on 50–70 parhaiten viime aikoina menestynyttä nimeä.”Jokaisen jakson alussa peliä voi kokeilla ilmaiseksi kahden viikon ajan. Maksullinen Premium-tilaus oikeuttaa puolestaan 15 vaihtoon yhden jakson aikana.”Vaihdot voivat olla strategisesti merkittäviä. Jos esimerkiksi hevonen sairastuu tai loukkaantuu, eikä pääse kilpailemaan, se kannattaa luonnollisesti vaihtaa pisteiden kerryttämisen osalta. Vaihto-ominaisuus ei ole käytettävissä ilmaiskokeiluissa.”Raviremmin perimmäinen tarkoitus on tarjota käyttäjälleen elämyksiä ja tervettä kilpailua pelaajien välillä. Suurempikin laji-innostus saattaa tämän myötä puhjeta kukkaan.”Tämä on käytännössä yhden tai kahden ihmisen show, joten mitään taloudellisia paineita ei sen suhteen ole. Aikaa tämän luomiseen on käytetty paljon, ja toivon, että rekisteröityneitä tulisi muutama sata lisää. Tällä hetkellä palvelussa pystyy luomaan ryhmän, jossa on helppo pelata esimerkiksi kavereita vastaan. Ryhmien välistä kilpailua katsotaan sitten, kun ryhmien määrä kasvaa suuremmaksi”, Kuittinen suunnittelee.”Yksi tärkeä pointti on myös se, että Raviremmin myötä joku saattaa innostua lähtemään paikan päälle raveihin. Onhan siinä omanlainen jännitys, kun pääsee livenä seuraamaan esimerkiksi jotain hevosta, jonka on talliinsa valinnut.”