Raviremmi esittelyteltta
Raviremmi mahdollistaa esimerkiksi kavereiden välisen kamppailun maineesta ja kunniasta. Peliä esiteltiin heinäkuussa St Michel -raveissa.Kuva: Jari-Pekka Rättyä
Ajankohta

Raviremmi on raviväen oma Liigapörssi – "Joku saattaa innostua lähtemään paikan päälle raveihin"

Lauri Kuittisen luoma Raviremmi tarjoaa mahdollisuuden koota virtuaalisesti unelmien ravitalli.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Raviremmi

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi