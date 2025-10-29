Santtu Raitala aloittaa sunnuntaina MM-urakkansa maailman toisella puolen – "Pienet asiat tulevat merkkaamaan paljon"

”Tiedän, että sinne on ihan tuhottoman pitkät lentomatkat. Mennessä matkaan kuluu 35 tuntia. Lisäksi aikaero on valtava Suomeen nähden”, Santtu Raitala toteaa kysyttäessä mitä hän tietää etukäteen raviohjastajien MM-kisoja isännöivästä Uudesta-Seelannista.Raitalan kisareissu maailman toiselle puolen kestää kokonaisuudessaan noin kaksi ja puoli viikkoa. MM-kilpailut sijoittuvat ajanjaksolle 2.–11. marraskuuta.”Kerran olen aiemmin ollut mukana MM-kisoissa ja se oli erittäin hienosti järjestetty kilpailu. Omaa ajatusta ei tarvitse olla kauheasti mukana, kun kaikki on mietitty ja järjestetty etukäteen. Kyllä siellä selviää”, Raitala sanoo.Kilpaa ajetaan yhteensä kuutena eri päivänä Kaikouran, Cambridgen, Addingtonin sekä Wintonin raviradoilla.”Kisojen jälkeen on lähes aina välipäivä. Tietysti se osaltaan menee siirtymiin, mutta kerkeää siellä myös nauttia tilanteesta ja vähän hengähtää. Edellisissä MM-kisoissa ohjelma oli järjestetty aikataulullisesti tosi hyvin. Sopivasti oli omaa aikaa ja lisäksi mielekästä paikalliseen kulttuuriin tutustumista. Yhdistetty työ- ja lomamatka”, Raitala kertoo.Edelliset MM-kilpailut ajettiin vuonna 2023, jolloin Raitalan sijoitus oli neljäs. MM-kisojen lisäksi Raitala osallistunut kertaalleen ohjastajien EM-kisoihin, joissa hän sijoittui viidenneksi vuonna 2022..Minun maailmassani kaikki ei ole siitä kiinni, mikä raviurheilun taso ja palkintotaso missäkin maassa on.Santtu Raitala.Tänä vuonna ohjastajat valittiin MM-kisoihin hieman aiempaa erilaisella kaavalla.”Aikaisemmin on riittänyt, että EM-kisoissa sijoitut riittävän hyvin. Tälle vuotta valintasysteemi muuttui ja suurimmilla ravimailla oli suora edustuspaikka. Suomen edustajan ratkaisi valitsijaraati, jonka jäsenet olivat useammasta eri maasta. Lohkoihin jaetut maat asettivat oman ehdokkaansa, joista raati teki valintansa”, Raitala taustoittaa.Ohjastajat MM-kisoissa tulevat kymmenestä eri maasta ympäri maailman. Suomalaisille Raitalan kilpakumppaneista tutuimmat lienevät Ruotsin Mats E. Djuse, Ranskan Pierre Vercruysse sekä Italian edustaja Giampaolo Minnucci, joka muistetaan legendaarisen Varennen ohjastajana.”Pari viikkoa kun reissataan, syödään ja ajetaan kilpaa yhdessä, porukka hitsautuu aika yhtenäiseksi. Ainakin aiemmista kilpailuista olen saanut mukavia kaveruussuhteita, jotka kantavat lopun ikääni. Euroopan edustajista tunnen tietysti Mats. E Djusen entuudestaan hyvin”, Raitala kertoo.”Giampaolo Minnucciin tutustuin omien aikojeni alussa Italiassa, kun hän oli maansa huipulla ajaessaan Jorin (Turjan) valmennettavia. Tilanne oli siis tutustuessamme täysin toinen ja nyt kamppaillaan samalta viivalta maailmanmestaruudesta”, hän jatkaa..Kilpailu ei tietystikään ole pelkkä edustustehtävä, jossa tavoitellaan MM-titteliä. Kuskeilla on mahdollisuus menestyksellään ansaita myös dollareita. Osaltaan ne kompensoivat niitä tulonmenetyksiä, jotka he oman ravimaansa kilpailuista poissaolessaan menettävät.”Pienet asiat tulevat merkkaamaan lopputuloksen osalta tosi paljon. Osalähtöjä ajetaan useita kymmeniä, mikä tasaa varianssia jonkun verran. Hevosarvonnassa pitää kuitenkin käydä onnea, vaikka ne lohkoittain arvotaankin. Samoiten lähtöpaikoissa tulee käydä tuuria, ja tietysti ohjastajan tulee onnistua hommassaan”, Raitala kertoo odotuksistaan.Samalla Raitala nostaa esiin asian, mitä aiemmat kokemukset MM- ja EM-kisoista ovat hänelle opettaneet.”Vaikka lähtöjä on paljon, jokainen lähtö on tärkeä. Kilpailu on niin tiukkaa alusta loppuun”, hän sanoo.MM-kisoissa menestyminen olisi Raitalalle mieluisa asia. Marraskuussa 34 vuotta täyttävä pihtiputaalainen kokee kuitenkin ammatillisesti mielekkäämpänä viedä hevosten uria eteenpäin pitkäjänteisemmin.”Olen aina enemmän tykännyt tehdä pitkäjänteistä työtä hevosten urien kanssa mieluummin kuin sitä, että lähden esimerkiksi MM-kisoihin ajamaan yhden lähdön per hevonen kilpaa. Enemmän saan tyydytystä siitä, että onnistumme hevosella sellaisessa lähdössä, mihin on tähdätty pitkään ja olen itse ollut koko ajan matkassa mukana”, Raitala sanoo..MM-ohjastajatJames MacDonald, KanadaGary Hall Jr, AustraliaGiampaolo Minnucci, ItaliaSanttu Raitala, SuomiMichael Nimczyk, SaksaJaap Van Rijn, HollantiMats E. Djuse, RuotsiBlair Orange, Uusi-SeelantiPierre Vercruysse, RanskaBrett Beckwith, Yhdysvallat.Kansainvälisyyden Raitala kertoo kiinnostaneen aina. Se on suurimpia rikkauksia, mitä raviurheilu on parhaimmillaan pystynyt Raitalalle tuomaan. Reissuilla on mahdollisuus oppia uusia asioita ammatillisesti, mutta myös ravikulttuurillisesti. Kokonaan hän ei silti tahdo kansainvälistyä.”Kysymykseen, siirrynkö joskus kokonaan ohjastajaksi ulkomaille, olen kaikki vastaukset käyttänyt jo hetken aikaa sitten. Tietysti pitää olla utelias elämää ja maailmaa kohtaan. Sellaisia tilanteita on ollut, että ulkomaille siirtymistä on saanut puntaroida, mutta olen tälläkin hetkellä tosi tyytyväinen elämääni Suomessa. Täällä on hyvä elää suomalaisena ihmisenä”, hän perustelee.”Minun maailmassani kaikki ei ole siitä kiinni, mikä raviurheilun taso ja palkintotaso missäkin maassa on. Henkilökohtainen elämä on myös merkityksellistä. Ammatillinen vastaus voisi olla toinen, mutta pysyvä muutto ulkomaille ei ole ollut missään kohtaa lähelläkään konkretisoitua”, hän jatkaa..Tänä vuonna Raitala on ohjastanut kotimaassa 310 voittoa ja johtaa valtakunnan ajajaliigaa noin 70 voiton erolla Hannu Torviseen. Vuoden ohjastajaksi Raitala on valikoitu jo kuudesti peräkkäin. Voi todeta hänen olleen alallaan jokaisella mittarilla maamme ykkönen jo useamman vuoden ajan.Vatsa ei kuitenkaan ole täynnä menestyksestä, vaan suurin mielihyvä muodostuu edelleen arkisesta työstä raviurheilijana.”Luvut tulevat päivittäisen työn seassa. Pääasia on vain tehdä oma työnsä hyvin. Ohjastaminen tuntuu edelleen mukavalta ja hevosten kanssa työskentely on palkitsevaa. Onnistumisen tunne ei välttämättä tule aina voitoista, vaan tärkeämpää on jostain hevosesta tuntea, että nyt sen kohdalla homma rupeaa taas rokkaamaan”, hän muotoilee.Aika näyttää, kuinka Raitalalle käy MM-kisoissa, mutta varmaa on, että hänen ajotaidoillaan on mahdollista menestyä MM-tasollakin. Pihtiputaan punanuttu on siis omiensa joukossa..Maailmanmestaruus vielä uupuuSanttu Raitalalla on mahdollisuus tehdä jotain, mihin muut suomalaisohjastajat eivät vielä ole pystyneet.Raviohjastajien Euroopan mestaruuskilpailuissa suomalaiskuskit ovat onnistuneet voiton arvoisesti kuudesti. Viimeisimpänä voittoon on yltänyt Mika Forss, joka ohjasti itsensä Euroopan mestariksi Saksassa vuonna 2016. Jorma Kontio oli Euroopan ykkönen vuosina 1998 sekä 1985. Vastaavasti Pekka Korpi on kolmen EM-kullan mies, sillä hän voitti kisan vuosina 1980–1982.MM-tasolla Suomeen on tullut kolmesti hopeaa. Mika Forss sijoittui vuonna 2017 Kanadassa kakkoseksi James MacDonaldin jälkeen. Jorma Kontio oli vuonna 1999 toinen Sylvain Filionin jälkeen. Lisäksi vuonna 1978 Uuden-Seelannin Kevin Holmesin voittaessa kultaa kakkoseksi sijoittui Pekka Korpi..Kolmossija MM-tasolta Korvelta löytyy myös vuodelta 1981 ja Kontiolta vuodelta 1993.Nuoremman sukupolven Santtu Raitala on ollut MM-kisoissa urallaan vasta kerran vuonna 2023. Tuolloin hänen sijoituksensa oli neljäs Hollannin Rick Ebbingen, Kanadan Doug McNairin ja Belgian Hanna Huygensin jälkeen.Eniten mestaruuksia historiasta löytyy norjalaiselta Ulf Thoresenilta, joka voitti MM-kultaa vuosina 1973, 1977, 1979 ja 1981.Tänä vuonna raviohjastajien MM-tittelin hallitsija vaihtuu, sillä edellisten kaksien kisojen mestari Rick Ebbinge ei ole mukana. Edellisistä mestareista Uudessa-Seelannissa järjestettävissä kisoissa mukana ovat Kanadan James MacDonald sekä Ranskan Pierre Vercruysse.Ohjastajien MM-kilpailuja on järjestetty vuodesta 1970 alkaen.