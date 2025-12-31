Seitsemän sitkeää sissiä voitti vielä viimeisenä kilpailuvuotenaan – "Kaikki aikanaan"

Voittajaesittelyyn 12-vuotiaista lämminverisistä palasi vuoden mittaan kolme ja 15-vuotiaista suomenhevosista neljä. Tätä kirjoittaessa neljä hevosta pyrkii vielä muuttamaan tilastoa vuoden kahtena viimeisenä päivänä.Kilpailuikä tuli täyteen tänä vuonna poikkeuksellisen monelta todelliselta profiilihevoselta. Lämminverisistä Atupem ja suomenhevosista H.V. Tuuri ovat nimekkäimmät.Atupem on paitsi koko uraltaan, myös tämän viimeisen kautensa näytöillä ykkönen. Urallaan muun muassa kansainvälisen Seinäjoki Racen ja kaksi Suomen mestaruutta voittanut ori otti viimeisellä kaudellaan vielä kaksi ykköstä. Niistä arvokkaampi oli Kulunnan Ajo 7 000 euron ykkösellä Kajaanin T75-kierroksella kesäkuussa.Suurimmat rahat, 24 000 euroa, se juoksi kuitenkin Suur-Hollolan kolmosena – siitä kilpailusta sillä oli jo ennestään kakkonen ja kolmonen..Uransa Atupem päätti elokuussa Suomen mestaruuden kuutoseen. Jalkaongelmista pitkin uraansa kärsinyt ori jätti kaviourat kuitenkin terveenä. Omistaja-kasvattaja Artun-Tallin edustaja ja orin valmentaja Antero Tupamäki katsoi, että oli hyvä aika päättää ura, kun suurimmat kilpailut olivat jo ohi.”Tavallaan on haikea olo, mutta kyllähän siihen on ehtinyt valmistautua 12 vuotta, että ura loppuu”, Tupamäki kuvailee. ”Kaikki aikanaan.”Eläinlääkärinä legendaarinen Tupamäki on tehnyt mittavan uran myös raviurheilijana. Hän ajoi isänsä Tauno Tupamäen Eri-Mustan kuninkuuskakkoseksi jo vuonna 1972. Hyvää menestystä on tullut sen jälkeenkin, mutta Atupem on ollut selkeä ykkönen.”Ainahan sitä odottaa hyvää hevosta, mutta ei sitä voinut tietää, että se noin hyvä on. Jokainen hevosihminen kuitenkin aina odottaa, että se voittoarpa lankeaisi kohdalle.”Hänellä on nyt työn alla kolmevuotiaaksi kääntyvä Atupemin täysveli Rudy John.”Sanon siitä kuin Ravantin Paavo aikoinaan. Hänellä oli Ollen sisko ja kun siitä häneltä kysyttiin, oli vastaus, että kyllä tämä on muuten juuri kuin veljensä Olle, mutta vähän nopeampi. Kai sitä näistä aina sillä lailla ajatellaan.”Atupem jatkaa jo alkanutta siitosorin elämäänsä jatkossakin.”Käyn todennäköisesti hyppyyttämässä sitä Rautiaisen Terholla, jos sille jokunen tamma tulee.”Atupemin voi nähdä Killerjärven perjantairaveissa 2.1., jolloin se saapuu vielä kerran yleisön eteen juhlittavaksi..Se antoi minulle sen, mistä hoitaja voi unelmoida.Saana Koivunen.Vuonna 2019 SE-lukemat 09,7a pyyhkäissyt Sobel Conway kilpaili viimeisellä kaudellaan kaksi kertaa ja päätti uransa elokuussa Vermon montén 200 metrin speed racen voittoon.Sobel Conway juoksi syntymämaassaan Ruotsissa jo kolmevuotiaana uran toiseen starttiin voittoajan 15,3ke. Ruotsissa se kohosi aina V75-finaalivoittajaksi asti ja vain petrasi siirryttyään kuusivuotiaana Suomeen. Suomalaisomistuksessa se voitti useamman kerran myös Ranskassa Jean-Michel Baziren valmennuksessa.Saana Koivunen hoiti ruunaa koko sen ajan, kun se oli puolitoista vuotta Harri Koivusen treenissä 2019–2020 ja osti sen itselleen kolme vuotta myöhemmin.”Sobel Conway viettää aktiivista, hyvää elämää”, Saana Koivunen kuvailee. ”Se on varsojen lastenvahtina tarhassa ja yhden nuoren tytön ratsuna ja joskus valjaissakin. Se tykkää olla liikkeessä.”Hän on ruunalle monella tapaa kiitollinen.”Se antoi minulle sen, mistä hoitaja voi unelmoida. Vei minut isoihin kisoihin, Finlandia-ajoon ja St Micheliin. Sitten se on vielä niin kultainen luonteeltaan.”.Prime Lini nähtiin 12-vuotiaista useimmin voittajaesittelyssä. Se otti kolme ykköstä leipälajikseen muodostuneessa montéssa ja päätti uransa vielä komeaan kakkoseen marraskuun lopulla. Siinä syntyi sen volttiennätys m13,7.Omistaja-valmentaja Nyyti-Maria Timosen mukaan ”Raimon” eläkevirka tulee olemaan varsojen opetusopas..H.V. Tuuri päätti uransa kaikkien aikojen neljänneksi nopeimpana suomenhevosena. Sen hieno ura sisälsi kotimassa muun muassa Suurmestaruusajon ja Nordic Kingin voitot ja kuninkuuskilpailun kakkosen.Näiden lisäksi H.V. Tuuri menestyi komeasti myös kansainvälisesti. Se voitti Vincennesin kylmäveriottelun molemmat lähdöt, Bjerkessä se oli paras Alm Svartenin lähdössä ja Solvallan Elitkampenissa se jäi niukasti toiseksi.Kasvattaja-omistaja Lootus-Tallin edustaja Marko Vuolukka on nimennyt juuri nuo Ranskan voitot pitkäaikaisten unelmiensa täyttymykseksi.Viimeisen voittonsa H.V. Tuuri otti kesäkuussa Vieremällä. Nyt orin ympyrä on tavallaan sulkeutunut. Se syntyi Henri Paavilaisen tallissa Loimaalla ja on nyt palannut sinne siitosoriksi. Väliin mahtui vuodet Veikko Leinosen ja Ossi Nurmosen valmennuksessa..Toinenkin superjuoksija hyvästeli tänä vuonna kaviourat. Peräti kuusi kertaa kuninkuuskilpailussa mukana ollut Sheikki oli siellä myös viimeisellä mahdollisella kerralla. Vuoden voittonsa se otti maaliskuussa Vermon 3100 metrillä.Matti Lautamäelle ori tuli vuotiaana, ensin kimpassa ja sitten hän osti sen kokonaan. Hän on käynyt Sheikin rinnalla käytännössä sen koko elämän ajan.”Se oli ihan hieno taival”, Lautamäki luonnehtii. ”Kun Viesker meni aikoinaan 19,9a, sitä mietti, pystyykö mikään hevonen enää sellaiseen vauhtiin. Kyllä se tuntui huimalta, kun Sheikki meni tänä vuonna 19,8a.”Nyt yhteinen tie on käyty loppuun. Hän myi Sheikin tänä syksynä siitosoriksi. Se on sille täysin uusi rooli.”Jonkun verran sitä kyseltiin astumaan, varsinkin sen parhaana vuonna 2020. Sillä kuitenkin kilpailtiin koko aika, eikä se tuntunut järkevältä hevosen kannalta, eikä taloudellisestikaan.”.Eniten voittoja 15-vuotiskaudellaan keräsi neljä ykköstä juossut Aronin Muisto. Se myös jätti kaviourat todellisessa kanuunakunnossa. Viimeisessä startissaan äskeisellä Kuopion T75-kierroksella se kiri hienosti kakkoseksi.”Haikealta tuntuu jättää sen kanssa kilparadat”, kasvattaja-omistaja-valmentaja Eero Eljanko myöntää. ”Paljon on yhdessä koettu, kun siitä lähdettiin, että vedin sen emänsä sisältä ulos.”Aronin Muisto teki viimeisellä kaudella ennätyksensä molemmilla lähetystavoilla ja koko uran suurimman vuotuisen starttimäärän, 29.”Uskon, että tulokset paranivat, kun startattiin enemmän. Välillä tuli aika vähän startteja, hevosessa ei ollut mitään vikaa, mutta minä olin väsynyt.”Emänsä kanssa ulkoileva ruuna ei jää täysin laakereilleen lepäämään.”Siitä tulee hiittikaveri nuoremmalle hevoselle.”.Valssaus löysi kolme vuotta sitten montén omaksi lajikseen ja sen suurimmat menestykset ovat tulleet sieltä. Niin myös sen viimeiseksi ykköseksi jäänyt elokuulta Riihimäestä.Ruunan kasvattaja-omistaja oli edesmennyt Jaakko Mäntylä, hänen poikansa Veeti Mäntylä on toiminut viime vuodet Valssauksen hoitajana. Hän oli viisivuotias, kun Valssaus syntyi, eikä käytännössä muista aikaa ilman sitä.”Se on laukannut paljon menestystä, mutta ei niihin ole oikein löytynyt mitään syytä”, Veeti Mäntylä kertoo. ”Oli hienoa, että se innostui montéssa menemään paremmin. Oli kova juttu, että saatiin se vanhoilla päivillään vielä sellaiseksi, että voitti hyviäkin lähtöjä.”Valssauksen eläkepäivien suunnitelma ei ole vielä aivan selvä, mutta niitä se saa jäädä joka tapauksessa viettämään terveenä.”Se on äärettömän kiltti ja mukava hevonen, joka toimii kaikissa tilanteissa. Se saattaa mennä vielä ratsuksi.”