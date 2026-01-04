Hiki kutittaa kylkiä, joten Jampalla on tapana heittäytyä piehtaroimaan heti, kun valjaat on riisuttu. Jamppa-fanit ikuistavat kieriskelynäytöksen kännykkäkameroillaan.
Hiki kutittaa kylkiä, joten Jampalla on tapana heittäytyä piehtaroimaan heti, kun valjaat on riisuttu. Jamppa-fanit ikuistavat kieriskelynäytöksen kännykkäkameroillaan. Kuva: Taru Granat
Sometapaaminen iltaraveissa – Kipinän Jampan piehtarointi varikolla sai kännykkäkamerat laulamaan

Turun raveissa nähtiin joulukuussa yksi tapa innostaa uusia ihmisiä raviurheilun pariin.
