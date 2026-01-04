Sometapaaminen iltaraveissa – Kipinän Jampan piehtarointi varikolla sai kännykkäkamerat laulamaan

Joulukuinen ilta on pimeä ja kylmänkostea, mutta Metsämäen varikolla tunnelma on 11. päivän raveissa valoisa ja lämmin. Raveihin on saapunut 15 innokasta hevosfania seuraamaan Kipinän Jampan ravi-iltaa.51-vuotias raviharrastaja Jonna Lehtinen päivittää ahkerasti Facebookissa Lähteenmäen suomenhevoset -tiliään, jolla on 1300 seuraajaa. Ja nyt hän on kutsunut heidät mukaan raveihin. Lehtistä sponsoroivan Voimaeläimen omistaja Susanna Simonen on mukana opastamassa joukkoa, jolle Metsämäki on tarjonnut vapaaliput raveihin.”Ihan kun oltaisiin polttareissa”, hihkaisee yksi naisista, kun Simonen luotsaa katsomon eteen kokoontuneet Jampan valjastuskatoksen luo..Ilta on vielä nuori, ja jännityksellä odotetaan tapahtumia. Simonen on jakanut ravivieraille kassit, joista löytyy tupsupipo. Kun lähes jokainen vetää sen päähänsä, on porukalla tiimivaate.”Kuinka moni on aiemmin käynyt raveissa?” kysyy Simonen.Kaikki eivät nosta kättään.Lehtinen valjastaa Jamppaa ja kertoo samalla käytettävistä varusteista.”Miksi nuo korvahuput on noin isot, ei kai sillä noin isot korvat ole?” joku kysyy.Lehtinen selittää, että yksi koko sopii kaikille, ja että Jampalla hupun alle on mahduttava ääntä eristävät kumiset korvatupet. Lehtinen lähtee lämmittämään Jamppaa ja joukko siirtyy seuraamaan tallikurvin aitaan nojaillen..Ja sitten on vuorossa ehkä Jampan starttiakin jännittävämpi illan osuus! Yksi onnellinen pääsee vetämään ensimmäisen lähdön esittelyn Jampalla tandem-kärryillä ajaen. Arpaonnen suosima Tiina Saari on ennenkin ajanut ravureita, joten hän on luovuttanut kunniatehtävän Kalle Nurmelle, joka viettää tänään syntymäpäiväänsä. Nurmi saa ohjastajien taukotuvassa ylleen ajoasun sekä ammattilaisten vinkit. Vaikka Nurmi ei ole ennen ajanut hevosta, Esa Holopaisen kokenut silmä näkee, että hän on syntyjään hevosmies.”Hyvin se onnistuu kun pitää ohjat vaan käsissä”, hän kannustaa.”Ei muuta kun jäitä hattuun”, komppaa Ari Moilanen, joka on itsekin ohjastanut Jamppaa.Valjakko hölkkää pitkin etusuoraa yleisön katsellessa, jotkut morjestelevatkin.”Kyl Kipinän Jamppa meni hienosti, ei pelottanut yhtään. Olis voinut toisenkin kierroksen mennä”, hehkutti Nurmi radalta tultuaan. Muutamat joukon jäsenistä ravitsevat itseään ravimakkaralla..Tandem-kärryt vaihdetaan kilpakärryihin ja fanit siirtyvät seuraamaan lähtöä maalipaalulle. Monet pelaavat Jamppaa, mutta tänään ei ole Jampan päivä. Ruuna sortuu heti alussa laukkaan, ja matkan loppuvaiheilla tulee toinen laukka. Jamppa ja sitä pelanneet jäävät ilman rahaa, mutta tunnelma ei silti laske.”Tämä on sitä normaalia, sitten kun tulee voitto niin se on iloinen yllätys”, kuvailee Lehtinen.”Näissä hommissa pitää olla uskonto kymppi ja matikka nelonen”, vahvistaa Simonen, ja saa joukon nauramaan.Jan Glückert on myös päässyt ajamaan Jamppaa.”Harvemmin raveja seuraan katsomosta, enemmänkin sosiaalinen media on nykyään se kanava”, hän kertoo.”Tiktokin kautta tutustuin Jonnaan, ja Jonna sitten kutsui tänä syksynä tallilleen”, hän paljastaa.Suomenhevosfaniksi tunnustautuva Glückert on ollut hevosen kyydissä muutamia kertoja aiemminkin, mutta ensimmäistä kertaa hän pääsi ohjaksiin Lehtisen luona.”Täytyy ruveta ahkerammin käymään raveissakin, kun on tutuksi tultu”, hän suunnittelee..Satu Saari saa kuulla, että iltaraveissa katsojat pääsevät varikon puolellekin.”Yksin katsomossa aika tulee joskus pitkäksi, niin olisi hauska poiketa varikolla moikkaamassa tuttuja”, hän suunnittelee.Varikolla onkin monenlaista nähtävää: Simonen kehottaa kaikkia poikkeamaan varustemyymäläautossa katsomassa, kuinka niin pieneen tilaan mahtuu niin paljon tavaraa.Vuorossa on vielä viimeinen näytös eli Jampan tunnusmerkiksi muodostunut piehtarointi ennen pesua. Koko joukko seuraa kännykkäkamerat ojossa, kun ruuna ensin kiertelee ja nuuhkii maata ja kieriskelee sitten nautinnollisena hiekassa. Lopuksi vielä porkkanat Jampalle ja kaikille kiitokset kivasta illasta.