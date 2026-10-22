St. Leger -finaali hevonen hevoselta

St. Leger on rajattu vähintään 4-vuotiaille Suomessa syntyneille lämminverisille, jossa tammat saavat 20 metrin hyvityksen. Kahdesta karsinnasta finaaliin selvitti molemmista tiensä kahdeksan valjakkoa. Massimo Hoist on kahtena viime vuonna tehnyt SE-tuloksen, eikä sen suosikkiasemaa voi kyseenalaistaa. Finaalissa on kuitenkin mukana monta mielenkiintoista haastajaa..2600m1. Lafayette / Tino KeväänrantaTuli kolmannesta sisältä vahvasti maaliin saakka. Juoksunkulku ja matkavauhti vaikuttavat paljon sijoitukseen. Fysiikka ja kapasiteetti riittävät pitkälle..2. EL Narnia / Hannu-Pekka KorpiSai johtaneen Magnituden takaa myöhään tilaa. Paalulta unelmaselästä jopa tototaistossa, sillä kilpailee nousukunnossa. Aliarvostettu peleissä?.+20m3. Ginza / Tommi KylliäinenLaukkasi kiihdytyksessä pahoin. Kulki 12,7/2400. On kisan toinen jokerikortti Knight Rider Hossin ohella..4. Magnitude / Ari MoilanenEteni määrätietoisesti tallikaveri EL Narnian ohi kärkeen ja kesti neljänneksi. Pystyy nostamaan tasoaan, mikä pitääkin tehdä menestyäkseen. .5. True Colors / Elina LeinonenVahva lopetus neljännestä sisältä. Parhaat ovat liian kovia, mutta täyttää paikkansa huippulähdössä..6. Amanda Evo / Ville KoivistoEi pystynyt keulasta taistelemaan kärkisijoista. Parempi selästä. Tehnyt monta kanuunakiriä tällä kaudella, ja sopii yllätyksen etsijöiden peleihin..7. Callela Capitano / Jukka TorvinenLaukkasi lyhyesti ensimmäisessä kaarteessa. Tuli sisäratajuoksulla juosten maaliin. Vastus tietysti hirvittää finaalissa..+40m8. The Lost Battalion / Esa HolopainenSeurasi kolmannesta ulkoa Massimo Hoistia hienosti maaliin saakka. On hyvänä päivänään uskomaton venyjä, mutta totosija olisi hirmuteko..9. Massimo Hoist / Hannu TorvinenPääsi toiseen ulos, mistä ratkaisi helposti, 11,3/800. Tehnyt finaalissa kahdesti SE-tuloksen ja hakee hattutemppua. Saa haasteen hyviltä vastustajilta..10. Main Stage / Santtu RaitalaKiersi neljännestä ulkoa kirilenkin hienosti 11,7. Saattaa finaalissa jäädä alussa kauemmas parijonoon. Kiertää väkevästi totosijalle. .11. Odin Orden / Juha UtalaPositiivinen karsinnassa. Saa tärkeää kovuutta finaalissa pronssidivisioonaa varten. Rehti kilpailija..12. Edward Snipes / Ville PohjolaVenyi hienosti finaaliin. Kokemäen ruuna pääsee edustamaan ylpeänä Poria ja Satakuntaa..13. Corazon Combo / Pekka KorpiKiri Main Stagen edellä vahvasti. Tappelee korostetusta rahasijasta. Totosija olisi kova venyminen..14. Amazing Player / Jarmo SaarelaAmpui toiseen ulos, mistä pujotteli hyvin. Elää nopeudellaan finaalissa. Nappionnistumisella yllättävän korkealla..15. Fly By Me / Harri KoivunenKiersi viidennestä ulkoa hienosti totosijalle 10,6/800. Lyhyemmällä kirillä ja sisäratajuoksulla voi yllättää finaalissa..16. Knight Rider Hoss / Olli Koivunen Lähti voltista terävästi, mutta ei saanut paikkaa parijonosta. Kiri kuudennesta ulkoa oli upea, 10,0/700. Massimo Hoistin takaa ilman muuta troikkalähdön ideahevonen!