Suomen mestaruuden elokuussa Vermossa vienyt Massimo Hoist on suosikki voittamaan myös St. Legerin – jo kolmannen kerran putkeen.
Suomen mestaruuden elokuussa Vermossa vienyt Massimo Hoist on suosikki voittamaan myös St. Legerin – jo kolmannen kerran putkeen.Kuva: Maisa Hyttinen
Ajankohta

St. Leger -finaali hevonen hevoselta

Porin St. Leger juostaan lauantaina 36 000 euron ykköspalkinnolla 2620 metrin tasoitusajona. Hevosurheilu esittelee kaikki finalistit.
Julkaistu
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St. Leger
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massimo hoist
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