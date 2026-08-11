Suomen Hippos: Lääkeainevalvonta on osa hevosten hyvinvoinnin laajaa valvontaa ravikilpailutoiminnassa

Raviurheilun lääkeainelöydökset käsitellään itsenäisessä Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnassa

Lääkeainenäytteet tutkitaan Englannissa, LGC-laboratoriossa. Negatiiviset tulokset valmistuvat pääsääntöisesti noin kahdessa viikossa, mutta mahdolliset positiiviset löydökset johtavat aina varmistusanalyysiin, mikä viivästyttää lopullisen tuloksen valmistumista.

Jos A-näyte raportoidaan varmistusanalyysin jälkeen positiivisena, eli säännöissä määrätty raja-arvo ylittyy tai siitä löytyy hevosen elimistöön luonnollisesti kuulumatonta ainetta, tutkintaprosessi käynnistyy.

Hevosen valmentaja saa sekä suullisesti että kirjallisesti tiedon löydöksestä, ja hänellä on 15 vuorokautta aikaa antaa kirjallinen selvitys hevosen lääkintähistoriasta tai muista asiaan mahdollisesti vaikuttaneista seikoista.

“Me käytämme voimakasta kurinpidollista valtaa kilpailijoihin, eli me voimme ravikilpailusääntöjen perusteella määrätä isoja rahallisia rangaistuksia tai kilpailukieltoja, jonka vuoksi toisella osapuolella on oikeus tulla kuulluksi ja kertoa oma näkemyksensä asiasta”, Suomen Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka taustoittaa.

15 vuorokauden kuulemisajan puitteissa valmentajalla on oikeus vaatia myös B-näytteen tutkimista. Euroopan raviyhteisö UET:n listalla on yhdeksän akkreditoitua laboratoriota, joista valmentaja voi pyytää haluamaansa laboratoriota analysoimaan B-näytteen. Valmentaja voi myös päättää, että asia etenee A-näytteen tulosten perusteella, eikä B-näytettä tutkita.

Jos valmentaja ei vaadi B-näytteen tutkimista tai B-näytteestä tehdään samat löydökset kuin A-näytteestä, asia siirtyy Eläinkilpailujen antidopingtoimikunnan (EKADT) käsiteltäväksi. Antidopingtoimikunta saa käyttöönsä tiedot analysoiduista lääkeainenäytteistä sekä valmentajan antaman kirjallisen selvityksen. Toimikunta lausuu mahdollisen rikkeen laadusta kunkin eläinkilpailujärjestön sääntöjen mukaisesti.

“Toimikunta kokoaa yhteen kaikki tapauksen yksityiskohdat ja muodostaa kokonaiskäsityksen siitä, onko löydöksellä voinut olla vaikutusta kilpailusuoritukseen tai onko eläimen hyvinvointi voinut vaarantua”, Junkkari kertoo.

Eläinkilpailujen antidopingtoimikunta on itsenäinen ja puolueeton asiantuntijaelin, jonka tarkoituksena on estää kiellettyjen lääkeaineiden ja menetelmien käyttö eläinurheilussa. Toimikunta käsittelee sille eri eläinkilpailujärjestöiltä tulleet tapaukset ja antaa lausuntonsa kyseiselle järjestölle, mutta ei määrittele rikkomuksia seuraavia rangaistuksia. Toimikunta kokoontuu 11 kertaa vuodessa.

Eläinkilpailujärjestöt määräävät rangaistuksista sekä antamiensa rangaistusten muutoksenhakumenettelystä omissa säännöissään. Siksi tapaus siirtyy antidopingtoimikunnan lausunnon jälkeen Suomen Hippoksen hallituksen käsittelyyn. Hippoksen hallitus määrää mahdollisista rangaistuksista, jotka kerrotaan julkisuuteen hallituksen kokoustiedotteen yhteydessä.

“Oikeusturvan näkökulmasta Suomessa on olemassa syyttömyysolettama. Ketään ei siis tuomita ennen kuin asia on tutkittu. Näytteet analysoidaan, valmentajaa kuullaan, antidopingtoimikunta käsittelee tapauksen ja Hippoksen hallitus määrää mahdolliset rangaistukset. Ja vasta sen jälkeen, kun asia on tutkittu ja toimenpiteistä päätetty, asia tuodaan julki”, Himanka kertoo.