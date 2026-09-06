Monipuolinen suomenhevonen sopii useaan eri ammattiin. Teivon Kuninkuusraveissa ravikuningas A.T. Eko esittäytyi yleisölle vetämällä vossikkaa.
Monipuolinen suomenhevonen sopii useaan eri ammattiin. Teivon Kuninkuusraveissa ravikuningas A.T. Eko esittäytyi yleisölle vetämällä vossikkaa. Kuva: Maisa Hyttinen
Ajankohta

Suomenhevonen on nimikkopäivänäänkin moniosaajan roolissa

Sunnuntaina 6.9. vietetään suomenhevosen päivää. Juhlakalulla on useita ammatteja, joista keskeiset esitellään tässä jutussa.
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suomenhevonen
Suomenhevosen päivä
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