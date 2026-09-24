Tämän vuoden Kriteriumfinaalit ravataan lauantaina 26.9. Teivossa.
Tämän vuoden Kriteriumfinaalit ravataan lauantaina 26.9. Teivossa.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Kohti Kriteriumia: Suomenhevosten kriteriumfinalistit esittelyssä

Hevosurheilu esittelee kaikki suomenhevosten Kriteriumfinalistit.
Julkaistu
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suomenhevosten kriterium
Suomenhevosten kriterium 2026
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