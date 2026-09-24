Kohti Kriteriumia: Suomenhevosten kriteriumfinalistit esittelyssä

1 Unelmavävyruuna, 26,8ake, 31,1ke, 37 200 e, 10 st: 4–2–1Ville Kalle 22,9ke – Kuunvalon Siru 26,4ake, Sipori 19,4alyKasvattaja Ruoti Jenny & Väkeväinen Jonne, HämeenkoskiOmistaja Talli Appivanhemmat, JärvenpääHoitaja Jenni Tuokko, KuopioValmentaja ja ohjastaja Iikka Nurmonen, Kuopio.Unelmavävy aloitti kilpauransa kolmevuotiaana neljällä voitolla sekä Varsakunkku-finaalin kakkossijalla. Tällä kaudella kirkkain menestys on vielä kiertänyt. Kolmen nelossijan jälkeen Unelmavävy oli kolmas Oulu Expressissä. Kriteriumkarsinnassa se sijoittui johtavan takaa vailla kiritiloja toiseksi.Ville Kalle voitti oman Kriteriuminsa vuonna 2020 ja Derbyn vuotta myöhemmin. Sen ensimmäiset jälkeläiset syntyivät 2022. Unelmavävy on niistä toistaiseksi menestynein.Emä Kuunvalon Siru on Villinmiehen Tammakilvan voittaja. Siitoksessa se on tehnyt seitsemän varsaa. Niistä on Unelmavävyn lisäksi kilpaillut voitokas Siruko 28,2. – Emälinja Palle 2497-II AAKasvattajat Jenny Ruoti ja Jonne Väkeväinen ovat varsottaneet Kuunvalon Sirua ja sen kilpailematonta tytärtä Lillamytä..2 Kommellusori, 26,7ake, 33,1ke, 30 500 e, 8 st: 3–1–2Frans 20,7aly – Komento 24,4aly, Apassi 20,0alyKasvattaja Oja-Nisula Ari & Iisakki, KurikkaOmistaja Stable Holttinen & Kaustisen Elementtivalmiste Oy, JärvenpääHoitaja Emmi Kivelä, OrimattilaValmentaja ja ohjastaja Teemu Okkolin, Orimattila.Kommelluksen kolmivuotiskausi sujui voitoitta, mutta kolmossija tuli Varsakunkun finaalista. Nelivuotiskaudella voittoja on tullut kolme, eikä se ole kauden viidessä startissa sijoittunut kertaakaan totosijojen ulkopuolelle, Pikkuprinssissä se oli toinen. Kriteriumkarsinnan Kommellus voitti varmasti keulasta.Frans on jättänyt 18 vuoden siitosuransa aikana liudan hyviä kilpahevosia, parhaana kolminkertainen ruunaruhtinas Stallone 18,9aly.Komento on jättänyt kolme varsaa, joista vanhin on Kommellus. Emälinjalta tulevat myös mm. Poljento 23,2aly ja Retostella 26,4ake. Viides emä on Mutrin-Lento 25,2aly. – Emälinja Malta 10984.Kasvattajat, isä Ari ja poika Iisakki Oja-Nisula ovat kasvattaneet yhdessä kaksi Komennon varsaa. Ari Oja-Nisula on omissa nimissään kasvattanut 40 varsaa, joista menestynein on ravikuningatar Akaasia..3 Harjan Fakiiriori, 25,6ake, 31,1ke, 11 200 e, 8 st: 4 –0–0Frans 20,7aly – Liivate 25,8aly, Liising 20,4alyKasvattaja Lehto Maria & Mikko, KauhajokiOmistaja Kaustisen Elementtivalmiste Oy, KaustinenHoitaja Emmi Kivelä, OrimattilaValmentaja Teemu Okkolin, OrimattilaOhjastaja Niko Jokela, Seinäjoki.Harjan Fakiiri juoksi kolmivuotiaana vain yhden startin – tosin jo heinäkuussa. Toden teolla ura käynnistyi tämän vuoden puolella kolmen voiton putkella. Välissä laukat sotkivat menoa, mutta voittosävel löytyi taas parahiksi Kriteriumkarsintaan.Frans oli aikanaan omassa Kriteriumissaan toinen. Se on jättänyt Stallonen 18,9aly lisäksi mm. kuningatarkilpailun kolmosen Akvarellin 22,8aly.Liivatteen varsoista on Harjan Fakiirin lisäksi kilpaillut Välähti 35,4ke. Toinen emä Vauhdin Vile 25,1aly jätti lisäksi mm. Outin Tähden 31,6ake, joka on emänä N.P. Liitotähdelle 22,5aly ja N.P. Villarille 24,8aly. Kolmannesta emästä Vauhtelista 28,6aly on mm. Vauhtelin Lento 22,6aly. – Emälinja Sirpales 51461 Valio.Maria ja Mikko Lehto kasvattavat suomenhevosia Harjan-etuliitteellä. Menestynein niistä on tähän mennessä Harjan Coria, 25,2ake..4 Pörnä-Pateori, 25,8ake, 30,9ke, 36 000 e, 8 st: 2–4–2Parvelan Retu 18,5aly – Pörnä-Tyttö 22,8aly, Viesker 19,9alyKasvattaja Petri Laine, OrivesiOmistaja Petri Laine, OrivesiHoitaja Ida Laine, TampereValmentaja Petri Laine, OrivesiOhjastaja Hannu Torvinen, Pirkkala.Kolmevuotiskaudella Pörnä-Pate voitti Varsakunkku-finaalin. Tämä kausi alkoi Pikkuprinssi-lähdöstä, jossa Pörnä-Pate oli kolmas. Varsakunkku-karsinnassa se oli toinen, samoin Kriteriumkarsinnassa.Parvelan Retu voitti varsavuosinaan kaiken mahdollisen, myös Kriteriumin ja Derbyn. Ravikuninkaaksi se kruunattiin Kouvolassa 2023.Pörnä-Tyttö oli hieno kilpatamma, joka voitti mm. Villinmiehen Tammakilvan ja Pikkukunkun. Pörnä-Pate on sen neljästä jälkeläisestä ensimmäinen. Emänemä Lumolinja 26,6aly on jättänyt mm. Kriteriumkolmosen Elanin 21,9aly. – Emälinja Tähtini 504280.Petri Laine on kasvattanut omissa nimissään 12 suomenhevosta, joista menestynein on Siirin Valtsu 21,2ly. Se voitti oman Kriteriumkarsintansa, mutta laukkasi finaalissa. Valmentajana ja osaomistajana Laine on juhlinut Kriteriumissa Parvelan Retun kanssa..5 Otso KontioOri, 26,9ake, 28,6ke, 12 800 e, 8 st: 2–2–1Vixeli 20,9aly – Sirun Salama 37,0ake, Saran Salama 20,3alyKasvattaja Antti Ripatti, MikkeliOmistaja Timo Tenhunen, PorvooHoitaja Oona Halme, OrimattilaValmentaja Teemu Okkolin, OrimattilaOhjastaja Tommi Kylliäinen, Hollola.Koelähdön Otso Kontio suoritti jo kolmevuotiaana huhtikuussa, mutta kilpaura alkoi vasta tänä keväänä. Ikäluokan kovimmat se on kohdannut Pikkuprinssissä ja Varsakunkkukarsinnassa, joissa sijoittui viidenneksi. Kriteriumkarsinnasta tuli kolmossija Marian Myrskyn laukattua hylkäykseen.Vixeli on jättänyt 32 jälkeläistä, joista Otso Kontio edustaa ensimmäistä ikäluokkaa.Sirun Salama ei lyhyellä kilpaurallaan onnistunut, mutta siitoksessa sitäkin paremmin. Otso Kontion sisaruksia ovat mm. yli 100 000 euron ansioihin päässeet Viktor Kärppä 21,9aly ja Hentun Liisa 24,9ke. Toisen emän Sirunvalon 27,8aly jälkeläisistä Sironliinu 28,9ly on jättänyt mm. Myllyn Valtin 22,1aly ja Myllyn Vilin 25,2aly. – Emälinja Vuokko 32212.Kasvattaja Antti Ripatilla on 23 kasvattia, joista menestyneimmät ovat Sirun Salaman jälkeläisiä..6 Reipas SuomalainenOri, 26,0ake, 31,1ke, 9840 e, 9 st: 5–0–1Vixeli 20,9aly – Joihumilla, Joihuri 20,8alyKasvattaja Nea Interiors Oy, LahtiOmistaja Talli Reipas Meininki, OrimattilaHoitaja Pinja Kalenius, LahtiValmentaja ja ohjastaja Tapio Perttunen, Orimattila.Reipas Suomalainen aloitti kilpauransa tänä vuonna, vaikka koelähdön se suoritti jo kolmevuotiaana keväällä. Voittoja on tullut yli puolet starteista.Vixelin täysveli Vixus voitti Kriteriumin vuonna 2017, mutta vuotta myöhemmin Vixeli sijoittui omassa Kriteriumissaan laukanneena kuudenneksi.Kilpailematon Joihumilla on jättänyt kolme varsaa, joista 2018 syntynyt Soma Suomalainen 28,1ake on toistaiseksi menestynein. Kolmas emä Veivin Lili 34,1aly on kolmantena emänä myös Hilipeelle 23,0aly ja Häyrilän Herolle 23,8aly. – Emälinja Ruusa 844-S.Kasvattaja Nea Interiors Oy on kasvattanut sekä lämminverisiä että suomenhevosia, joista menestynein on Uljas Suomalainen 20,0aly. Yhtiön nimen takaa löytyvät Nea Vikström ja Pekka Kairtamo ovat myös osakasvattajina mm. kolminkertaiselle ravikuningattarelle Suven Sametille..7 Dollari BiliRuuna, 28,2ake, 28,8ke, 12 090 e, 11 st: 1–2–2Säihkeen Säpinä 21,2aly – R.R. Kierre 29,3ke, Patrikin Muisto 20,7alyKasvattaja ja omistaja Parviainen Jarmo & Sari, SiilinjärviHoitaja Jarmo Parviainen, SiilinjärviValmentaja Sari Parviainen, SiilinjärviOhjastaja Henri Bollström, Mikkeli.Kolmevuotiaana Dollari Bili sijoittui Varsakunkun finaalissa viidenneksi. Uran ensimmäinen voitto tuli tämän vuoden heinäkuussa Teivon Kriteriumkokeesta.Säihkeen Säpinä voitti Kriteriumin vuonna 2014. Sen ensimmäiset varsat syntyivät 2016, ja niitä löytyy tilastoista 136 kappaletta. Menestynein on Elan 21,9aly.R.R. Kierre kilpaili Sari Parviaisen valmennuksesta ja otti 7 startista kolme voittoa. Siitoksessa se aloitti 2021 ja on jättänyt 6 varsaa, joista Dollari Bili on toistaiseksi menestynein. Kolmas emä Nynny on jättänyt mm. Kartion 22,6aly, Poika-Vinkkelin 23,0aly ja kilpailemattoman Vinokkaan, jonka jälkeläisiä on mm. kuninkuuskilvan kakkonen Suivikas 20,1aly. – Emälinja Tähti 699-EP.Jarmo ja Sari Parviainen ovat yhdessä kasvattaneet yhteensä 12 hevosta, sekä suomenhevosia että lämminverisiä. Dollari Bili on suomenhevosista ansioitunein..8 ArvoOri, 26,0ake, 28,9ke, 41 800 e, 6 st: 4–0–0Vaellus 21,6aly – Ariitta 24,3aly, Tutuari 21,1alyKasvattaja Ravitalli Suuronen Oy, JuvaOmistaja L.M.V. Stable Oy & Ravitalli Suuronen Oy, Orimattila-JuvaHoitaja Viivi Pursiainen, JuvaValmentaja Seppo Suuronen, JuvaOhjastaja Esa Holopainen, Hollola.Arvo johtaa ennen Kriteriumia ikäluokan rahatilastoa. Se on voittanut jo Pikkuprinssin sekä Oulu Expressin.Vaelluksella on tilastoissa 257 jälkeläistä, joista Siirin Valtsu 21,2ly on menestynein. Vaellus sijoittui toiseksi Vitterin voittamassa Derbyssä.Ariittalla on neljä jälkeläistä, joista Arvon lisäksi on kilpaillut Elliitta 28,5ake. Emänemä Cordiitta 22,8aly hakee vertaistaan suomenhevostammojen joukossa. Se voitti Kriteriumin vuonna 2005 ja on jättänyt peräti 7 valiojuoksijaa. Viime vuoden Kriteriumvoittaja Campparin 24,5aly lisäksi sen varsoja on mm. Jockas Rita 21,9aly. Kolmas emä Kilun Petra jätti myös mm. Kilun Peedron 21,0aly. – Emälinja Vuokko yh 823.Ravitalli Suuronen Oy on kasvattanut 97 hevosta. Suomenhevosista menestyneimmät ovat ravikuningatar Jockas Rita ja ravikuningas Vitter 18,5aly..9 XavierOri, 26,0ake, 29,3ke, 7 550 e, 9 st: 5–1–1Evartti 18,2aly – Venus, Jokivarren Kunkku 18,6alyKasvattaja Tenhunen Anna-Kaisa & SmolanderJuha-Matti, TuusniemiOmistaja Talli Xavier, PihtipudasHoitaja Jutta Ihalainen, PihtipudasValmentaja Antti Ojanperä, PihtipudasOhjastaja Jorma Kontio, Enköping, Ruotsi.Xavier aloitti uransa kolmevuotiaana ja jatkoi neljävuotiaana voitokkaasti alemman sarjan lähdöissä. Ikäluokan kovimmat se kohtasi ensimmäisen kerran Kriteriumin karsinnassa, jossa sijoittui neljänneksi.Evartti on kaikkien aikojen eniten tienannut suomenhevonen ja kolminkertainen ravikuningas.Xavier on starttaamattoman emänsä Venuksen toistaiseksi ainoa jälkeläinen. Toinen emä Xena on suomenhevosjalostuksen suuria nimiä, sillä on viisi valioaikaista jälkeläistä, mm. täysveljekset Vixus 19,2aly, Vixen 20,6aly ja Vixeli 20,9aly. Kolmas emä Kössin Virkku on jättänyt mm. siitosori Fransin 20,7aly. – Emälinja Eila yh 9203.Anna-Kaisa Tenhunen ja Juha-Matti Smolander ovat kasvattaneet yhdessä 14 suomenhevosta ja kaksi ponia. Vixus on niistä menestynein..10 Kisan ProvoOri, 28,2ake, 31,8ke, 6300 e, 11 st: 1–1–0Provinssi 23,6ly – Kisan Napue, Saran Salama 20,3alyKasvattaja Kiviniemen Broiler Oy, JalasjärviOmistaja Helena Hietanen, LaihiaHoitaja Jani Hietanen, LaihiaValmentaja ja ohjastaja Hannu Hietanen, Laihia.Kisan Provo suoritti kolmevuotiaana koelähdön ja aloitti kilpauransa tänä vuonna. Laukat sotkivat alkuun menoa, mutta voittosävel löytyi toukokuussa. Black Horse Cupin karsinnasta tuli kakkonen, mutta finaalissa tuli laukka. Oulu Expressissä ori oli viides.Provinssin pienestä jälkeläismäärästä ovat kunnostautuneet erityisesti täysveljekset, ravikuningas Pro 18,7aly ja Suomen Cupin voittanut Profiili 23,5ake.Starttaamaton Kisan Napue on jättänyt neljä varsaa, joista Kisan Provo on ainoa kilpaillut. Kolmas emä Pako-Lento 34,8ke on jättänyt mm. Tähti-Paon, jonka varsa on Pöllikuski 28,8ake. Viidennen emän Mutrin-Lennon 25,2aly kautta polveutuu mm. Caijus 18,6aly ja ravikuningas Apassi 20,0aly. – Emälinja Malta 10984.Kiviniemen Broiler Oy on kasvattanut 12 hevosta, sekä suomenhevosia että ratsuhevosia. Kisan Provo on kasvateista raviradoilla menestynein..11 RudolfOri, 26,5ake, 28,2ke, 10 650 e, 6 st: 1–2–1Tutuari 21,1aly – Tupla-Lilli 28,3ke, Turo 23,8alyKasvattaja Juha-Matti Paavola, KaustinenOmistaja Talli Toivoa On, KaustinenHoitaja Emmi Kivelä, OrimattilaValmentaja Teemu Okkolin, OrimattilaOhjastaja Jarmo Saarela, Hämeenkoski.Rudolf aloitti kilpailemisen kolmevuotiaana Pikkusuurmestaruudessa Mikkelissä ja sijoittui kolmanneksi. Hyvin menneen syksyn jälkeen tuli taukoa, ja ura jatkui vasta tämän vuoden elokuussa.Isä Tutuari on ollut siitoksessa jo 20 vuotta. Sen menestyneimpiä jälkeläisiä ovat Kukan Tutu 21,4aly, Birger 20,9aly, Tatuari 21,3aly ja Landen Toivo 21,0aly.Tupla-Lillillä on neljä elossa olevaa varsaa, joista menestynein on Laura Evo 23,0aly. Myös Castelli 28,0aly on mennyt mukavasti. Toinen emä Tupla-Viesti 29,1aly on jättänyt mm. Tupla-Timon 23,4aly. Kauempaa emälinjalta polveutuu mm. 90-luvulla kilpaillut Rate 23,7aly. – Emälinja Sisun-Tyttö yh 2441.Juha-Matti Paavola on kasvattanut omissa nimissään 28 hevosta, joista menestynein on Metkutus 20,5aly. Hyviä hevosia löytyy myös kimppakasvateista, mm. Fiiling 23,6ke..12 H.V. ViivaaTamma, 28,3ake, 28,7ke, 9697 e, 13 st: 1–1–0Evartti 18,2aly – H.V. Virva 38,4ke, Sipori 19,4alyKasvattaja Lootus-Talli, RaumaOmistaja Veikko Leinonen, ForssaHoitaja Elina Leinonen, LoimaaValmentaja Veikko Leinonen, ForssaOhjastaja Elina Leinonen, Loimaa.Kriteriumfinaalin ainoa tamma aloitti kilpauransa kolmevuotiaana kakkossijalla. Voitto tuli Teivon toukokuisesta 4-vuotiaiden Missikisasta, Pikkuprinsessassa tamma oli neljäs.Isä, kolminkertainen ravikuningas Evartti on kaikkien aikojen eniten tienannut suomenhevonen. Vuoden 2022 ikäluokasta elossa on 29 nelivuotiasta, joista toistaiseksi rahakkain H.V. Viivaa on.H.V. Viivaa on emänsä vanhin varsa yhteensä kolmesta jälkeläisestä. Emänemä H.V. Parvi meni 28,3aly. Kolmas emä H.V. Paprika on jättänyt sen lisäksi mm. H.V. Tureksin 25,2aly ja H.V. Tokan 26,4aly. Kauempaa emälinjalta tulee mm. H.V. Tuuri 18,6aly. – Emälinja Tähti 1466-EP.Lootus-Tallilla on Hippoksen tilastoissa yhteensä 52 kasvattia. Niistä kirkkain timantti on toistaiseksi ollut yli 400 000 euroa tienannut H.V. Tuuri 18,6aly.