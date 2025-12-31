Mikä sykähdytti vuonna 2025? Veera Hakkarainen, Jonna Irri ja Krista Taipale-Kovalainen kertovat parhaat hetkensä

Suurkilpailujen kunniataulukoihin kirjattiin monta hienoa voittajaa. Tapio Mäki-Tulokas onnistui unelmassaan, kun Romanov Comery runnoi johtavan rinnalta Derbyn sankariksi. Vuotta nuorempien Kriteriumissa juhli Markku Niemisen valmentama superlupaus Ancio.Oulun Kuninkuusraveissa hallitsijapariksi kruunattiin Seppo Suurosen tallin V.G. Voitto ja Santtu Raitalan ihmetamma Jockas Rita, ja varsinkin jälkimmäisen huikea läpimurto rodun parhaimmistoon sai valtakunnan medioissa palstatilaa vielä pitkään kilpailuiden jälkeenkin.Ohjastajamarkkinoilla nähtiin entisestään lisää nuorennusleikkausta. Raketin lailla raviväen tietoisuuteen noussut Elina Leinonen on ennen vuoden kaksia viimeisiä raveja napannut jo 50 voittoa, ja Tuukka Varis rikkoi marraskuun lopussa 100 voiton rajapyykin. Santtu Raitala on mennyt ajajaliigassa ja kauan aikaa sitten menojaan.Hevosurheilu haastatteli kolmea raviurheilijaa, jotka hekin kokivat sykähdyttäviä hetkiä lajin parissa kuluvan vuoden aikana.Veera Hakkarainen teki ikimuistoisen matkan Massimo Hoistin rinnalla Elitloppetiin, Jonna Irri siirsi valmennustoimintansa menestyksekkäästi Uumajaan, ja ratsastuspiireistä tuttu Krista Taipale-Kovalainen on löytänyt huipputamma Ze On Alman kasvattajana täysin uusia puolia raviurheilusta. Kolmikosta jokainen kertoo ravivuoden huippuhetkistään..Veeran ja Velmun yllättävä ElitloppetVeera Hakkaraisen hoitama Massimo Hoist eli Velmu kohtasi Elitloppetissa maailmantähdet.Kunnaneläinlääkärinä toimiva Veera Hakkarainen oli valmistautunut päivystämään toukokuun viimeisenä viikonloppuna työn merkeissä, mutta edeltävän viikonlopun tapahtumat muuttivat suunnitelmia. Massimo Hoist oli juuri voittanut Kuopio Stakes -viikonloppuna oman lähtönsä tyylikkäästi.Hakkarainen ei vielä sen perusteella osannut arvata, mitä on luvassa.”Äiti (Riina Korhonen) ja ukki (Heikki Korhonen) soittelivat viikonloppuna Elitloppetista, johon oli tullut kutsu. Minä ja iskä (Jukka Hakkarainen) oltiin vähän sitä mieltä, että onkohan Velmun kanssa järkevä lähteä kisaan mukaan. Ei oltu ajateltu koko reissua tänä vuonna. Sitten kun sinne päätettiin kuitenkin lähteä, piti alkaa hakemaan työpäivään siirtoa. Sanoin siinä kohtaa kaverille, että aion ottaa lopputilin, jos en muuten saa vapaata”, Hakkarainen nauraa.Massimo Hoist ja Veera Hakkarainen ovat olleet erottamaton parivaljakko jo uran alusta saakka. Rakkaus Velmua kohtaan ei ole menestyksen myötä muuttanut muotoaan, sillä se on aina ollut tapissaan.”Iskä hoiti Venicen kanssa kaikki jutut ravipaikalla, ja tietysti jo suvun vuoksi kiintymys Velmua kohtaan kasvoi jo varsana suureksi.”.Loppukurvissa vain toivoin, ettei se jäisi porukasta. Veera Hakkarainen Elitloppetin karsintalähdöstä.Kun on elänyt hevosen kanssa arkea alusta saakka, yhteinen matka Elitloppetiin tuntui epätodelliselta sadulta. ”Solvallassa valmistauduttiin ravipäivään ja siinä samassa tallissa Velmun viereisissä karsinoissa seisoivat Francesco Zet, Don Fanucci Zet, Borups Victory ja Mellby Jinx ja se kanadalainen vieras. Siinä sitä sitten mietti, miten iso juttu tämä onkaan. Onneksi otin paljon kuvia, jotta sitä voi muistella myöhemmin, kun kaikki tapahtui reaaliajassa niin nopeasti.”Karsintajuoksu sai aikaan uuden sykähdyttävän hetken, kun Massimo Hoist tykitti hänniltä neljäntenä finaaliin.”Velmu matkasi kaukana sisällä. Loppukurvissa vain toivoin, ettei se jäisi porukasta. Se oli siinä kohtaa vain mielessä. Sitten tultiin maaliintulon jälkeen sanomaan, että isolta screeniltä katsottuna Velmu olisi ollut neljäntenä maalissa. Ei sitä voinut uskoa.”Hevosenhoitajan rutiinit veivät siitä eteenpäin Veera Hakkaraista kohti finaalia.”Prosessoin tilannetta, että meillä on tänään vielä toinenkin lähtö. Nyt äkkiä pesulle ja sitten palauttelemaan hevosta. Aika voi kotikatsomossa tuntua pitkältä finaalia odotellessa, mutta moni kilpailijoista meinasi myöhästyä finaalista. Velmu oli ensimmäisten joukossa valjaissa valmiina, kun lähdönjärjestäjä jo huusi, että nyt pitää mennä”, Hakkarainen muistelee nauraen..Finaali oli unelmien täyttymys, ja kuudes sija maailmantähtiä vastaan kruunasi toukokuun viimeisen viikonlopun.”Lähtöjä ja erilaisia kuvia sekä videoita on katsottu monta kertaa. Somessa meille on tullut pitkin vuotta hurjasti viestejä. Velmusta on tullut sellainen symppishevonen, jota somepalautteen perusteella moni on tullut katsomaan raveihin, vaikkei muuten raviurheilua juuri seuraisikaan.”Kauden päätöskisan St. Legerin suoritus sykähdytti Veera Hakkaraista myös erityisellä tavalla. Massimo Hoist murskasi muut, ja teki 2600 metrin tasoitusajon SE-tuloksen 12,5. ”Siinä nähtiin Velmun tyylinen lopetus. Kun Hannu Torvinen käänsi Velmun neljännelle, hevosella laski pää kuin Parvelan Retulla ja maalisuoralla se irtosi voittoon. Kilpailua oli uskomatonta katsoa”, Hakkarainen päättää..Uumajan sinivalkoisetJonna Irri ja Taneli Säde ovat tehneet kuluneen vuoden aikana Uumajassa läpimurron.Reilu vuosi sitten marraskuussa he muuttivat Etelä-Ruotsista Uumajaan. Irri ei tuolloin osannut arvata, mitä kaikkea vuosi 2025 tuo tullessaan.”Henkilökohtaisesti muutto oli iso satsaus. Meille oli ehtinyt muodostua tukiverkkoa ja ystävyyssuhteita Julmyrassa, ja jouduimme sillä tavalla aloittamaan ihan alusta. Elämä on kuitenkin valintoja, ja jo Ruotsiin muuttaminen oli iso valinta. Uumajasta pääsee käymään lautalla kätevästi Suomessa ja loppujen lopuksi ei tämä ihan niin ylhäällä ole kuin mitä moni ajattelee”, Jonna Irri aloittaa..Vuosi on ollut sykähdyttävä ja rankka.Jonna Irri.Vuosi on ollut uuden oppimista ja ihmisiin tutustumista. Kausi on päättymässä numeroihin, joista puhuessa Irrin äänestä välittyy naurun lisäksi aito tunne onnistumisesta. Toisaalta myös kiitollisuus siitä, että heittäytyminen työntekoon on palkittu.”Vuosi on ollut sykähdyttävä ja rankka. Uumajaan kun muutimme, oli tietysti toive, että pystyisimme voittamaan enemmän lähtöjä kuin Julmyrasta käsin. Valmentajana voittoja tuli 47, ja Uumajan valmentajaliigan voitto merkitsee todella paljon. Joulukuun ensimmäisissä raveissa meillä oli yhden poisjäännin myötä 12 hevosta startissa, ja joulupäivän raveissa kymmenen”, Irri päivittelee.Tammikuun 12. päivä oli lähtölaukaus ilotulitukselle. Ennen kauden viimeisiä raveja talli on pystynyt keräämään yli 2,6 miljoonaa kruunua palkintorahoja.”Uumajan kauden avausraveissa meillä oli kolme hevosta startissa ja kaikki voittivat lähtönsä. Siitä se oikeastaan lähti”, Irri kommentoi..Osaava henkilökunta ja Uumajan raviradan tuki ovat Irrin mielestä edesauttaneet hyvää menestystä.”Alueella ei ole hirveästi ammattivalmentajia, eikä meillä ehkä sen vuoksi ole ollut vaikeuksia saada osaavaa henkilökuntaa. Meille olisi tulossa työntekijöitä enemmän kuin pystymme ottamaan. Vastaanotto radan ja alueen muiden toimijoiden puolesta on ollut tosi ystävällinen. Rata on tsempannut meitä ihan hirveästi. Olemme heille tärkeitä, ja systeemi Ruotsissa menee niin, että olemme tuoneet alueen hevosmäärän nousun myötä ensi kaudelle yksi–kaksi ravipäivää lisää”, Irri muistuttaa.Treeniolosuhteet ovat omalta osaltaan mahdollistaneet sen, että tallin hevoset ovat laajalla rintamalla pystyneet suorittamaan osaamisensa ylärajoilla.”Ajopaikkoja on pidetty sellaisina kuin me haluamme. Ennen ne olivat napakammat, ja nyt kolmena päivänä viikossa pehmeämmät ja meitä varten laitetut. Koen, että hevosetkin ovat nyt parempia kuin Julmyrassa, vaikka taso Etelä-Ruotsissa oli tietysti myös kovempi.”Raviurheilun ammattilainen ei pääse huilaamaan joulunakaan.”Punaiset päivät menee työn merkeissä, ja on tässä muutenkin vuoden aikana koettu kaikenlaisia tunnetiloja. Työ rajoittaa siinä määrin, ettei joulua pääse viettämään Suomessa. Meillä on Uumajassa joulupäivänä ravit, ja sinne varmasti ilmoitetaan mahdollisimman monta hevosta”, Irri päättää..Ze On Alma muutti käsitystä raviurheilustaKrista Taipale-Kovalaisen kasvattaman ja omistaman Ze On Alman soolo Kasvattajakruunun finaalissa marraskuussa Seinäjoella oli yhden unelman täyttymys. Kauden aikaisemmissa suurkilpailuissa Christa Packalénin valmentamalla tammalla oli huippuvireestä huolimatta epäonnea.”Olin tänä vuonna odottanut tosi paljon muutamaa isoa lähtöä”, Taipale-Kovalainen aloittaa. ”Niissä ei ollut onnea matkassa, joten Kasvattajakruunussa onnistuminen tuntui erityisen hyvältä. Se oli samalla kauden viimeinen kisa, ja odotusarvoa oli siinäkin mielessä etukäteen paljon. Kun tamma on oma kasvatti, tottakai se tunnepuolella kolahti.”Ratsastuksen parissa pitkään touhunnut Taipale-Kovalainen myöntää, että raviurheiluun tutustuminen on avannut silmiä.”Nykyään olen hevosurheilun hybridiharrastaja. Ratsupuolella olen ollut aktiivinen ja tavoitteellinen, mutta en ole ammattilainen. Harrastettu on tosissaan, ja tyttäretkin ovat päässeet lajin parissa maajoukkuetasolle. Raviurheiluun tutustuminen on muuttanut ennakkokäsityksiäni. Aikaisemmin vähän väheksyin raviurheilua, mutta arvostus on noussut ymmärryksen myötä. Ratsupuolen kavereille ja tutuille olenkin tuonut esille, miten hienosti raviurheilussa ajatellaan hevosten parasta”, Taipale-Kovalainen jatkaa.Ze On Alman nousu kolme- ja nelivuotiaana ikäluokan tammaparhaimmistoon on saanut kasvattajan imemään itseensä lisää tietoa raviurheilusta.”Raviurheilussa on yksinkertaistettu asioita ratsupuoleen verrattuna, ja ravien parissa on paljon vielä sellaisia real horseman -tyyppejä. Packalénin tallilla hevoset saavat elää lajityypillistä elämää, ja Ze On Almallakin on kavereita tarhassa. Jännä homma miten voikin käydä niin, että mistä vähiten odottaa, siitä tulee tällainen tarina. Ze On Alma on antanut paljon enemmän kuin mitä olisin kuvitellut”, Taipale-Kovalainen päättää.