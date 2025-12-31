Veera Hakkarainen teki ikimuistoisen matkan Massimo Hoistin rinnalla Elitloppetiin.
Veera Hakkarainen teki ikimuistoisen matkan Massimo Hoistin rinnalla Elitloppetiin.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

Mikä sykähdytti vuonna 2025? Veera Hakkarainen, Jonna Irri ja Krista Taipale-Kovalainen kertovat parhaat hetkensä

Vuosi 2025 muistetaan monista hienoista hetkistä kotimaisessa raviurheilussa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Jonna Irri
massimo hoist
Veera Hakkarainen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi