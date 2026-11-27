Tammaderbyn finaali 5–6-vuotiaille suomenhevosille ravataan lauantaina Killerillä ravien yhdeksäntenä lähtönä. Jälleen kerran mukana on laadukas tusina nuoria suomenhevostammoja, joista kisan viimevuotinen kolmonen on karsintajuoksun perusteella helppo nostaa suosikiksi. Vastusta Henkisellä kuitenkin piisaa Pistojoen Lotan, Taran ja Nätti Tianan johdolla. 12 000 euron ensipalkinto ratkaistaan 2140 metrin ryhmäajossa. Hevosurheilu käy finalistit läpi hevonen hevoselta..1 Pistojoen Lotta / Niko JokelaLeikitteli vastuksen puolesta helpommassa karsinnassa voittoon keulapaikalta tuloksella 30,3a/2140 metriä. Tiedetty aina kyvykkääksi, mutta nyt syksyn tultua noussut toistaiseksi uransa parhaalle tasolle. Yksi kovista.2 Henkinen / Ari MoilanenVoitti kovatasoisemman karsinnan keulasta kovalla 27,1a/2140 metriä tuloksella. 6-vuotiskausi oli alkuun haastava, mutta nyt syksyn tultua taas noussut mahtivetoon. Finaalin ehdoton ennakkosuosikki.3 Tara / Henri BollströmNousi karsinnassa kakkoseksi Henkistä voiton osalta uhkaamatta. Saa finaalissakin onnistuneen juoksun kärkiporukoissa, mutta voittoon asti yltäminen olisi pieni yllätys.4 Nätti Tiana / Jukka-Pekka KauhanenKarsinnassa asiallinen kolmas, muttei herkimmillään. Saanut nyt tauon jälkeen kaksi kilpailua kroppaansa, joten oletettavasti parantaa finaaliin. Kuivalla kelillä yllätysvalmis!5 Hitsi / Hannu TorvinenSeuraili karsinnassa mukavasti neljänneksi. Startti oli tässä kohtaa uran kovin, joten mielenkiintoista nähdä petraako finaaliin. Totosija olisi nappionnistuminen.6 Mikun Marina / Jarkko KervinenSai karsinnassa loistoreissun keulan selässä, mutta köysi keulahevoseen venyi hieman loppusuoralla. Uran kovimmassa paikassa, joten korotettu rahasija olisi loisto-onnistuminen..7 K.P. Helka / Sami VehviläinenHaki karsinnassa pitkään kiritiloja, ja niitä saadessaan puristi ulkoa hyvin maaliin. Kärkisijat liikaa vaadittu, mutta niiden jälkeinen sijoitus mahdollinen.8 Ypäjä Saaga / Santtu RaitalaTaivalsi karsinnassa toisella ilman vetoapua, joten loppusuoralla askeleen painaminen ymmärrettävää. Finaaliin mukaan pääsyä voi silti pitää jo kunnioitettavana onnistumisena.9 Winnova / Jukka TorvinenOnnistuneen juoksun päätteeksi karsintakakkoseksi open stretch -kaistaa pitkin. Ei voittajatyyppiä, mutta hyvällä reissulla seuraa koviakin menijöitä mielellään.10 Beemi / Jarmo SaarelaPunnersi karsintajuoksussa pitkällä kirillä mukavasti kolmanneksi. Voimat ei lopu ensimmäisenä, joten takarivissä toiveissa reipas matkavauhti.11 Lenkitär / Antti VeteläinenKovatempoisessa karsintajuoksussa ei pysynyt kovimpien matkassa, mutta tuli taustalla maaliin mukavasti. Finaaliin pääsy loistava onnistuminen.12 Riksun Xirius / Harri KotilainenSeuraili karsinnassa sisäratajuoksulla maksimisijoitukseen. Porukan vähärahaisimpana matkaan piippuhyllyn paikalta.