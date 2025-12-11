Havuista hevosenpää jouluksi – näin syntyy Tee se itse -kranssi

Useissa joulukodeissa kauneimmat ja rakkaimmat joulukoristeet on tehty itse. Havukranssit kuuluvat jouluun, ja havuista saa tehtyä muutenkin monenlaisia koristeita. Havut pysyvät kauniina ja vihreänä pitkään, ja ne tuovat vehreyttä talvimaisemaan, jos vain on lunta. Havuista on mahdollista loihtia myös hevosaiheinen koriste, jonka jokainen pystyy valmistamaan käden käänteessä.Minulla oli ajatus tehdä hevosenpäähavukranssi, ja pienellä googlettamisella siihen löytyikin ohje netistä. Matkaratsastajatädin Hevoselämää -blogista löysin yksinkertaisen ohjeen, ja toteutin hevosenpään sivuston ohjeen mukaan.Tässä ohje ja kuvat vaihe vaiheelta oman tekemiseni pohjalta..HevosenpäähavukranssiTekemiseen vaadittavat tarvikkeet:- havuja- verkko, josta tehdään pohja kranssille (verkollani oli kokoa 50 cm x 90 cm)- oksasakset- siimaa / rautalankaa- leikkurit- hansikkaat- joulukuusen koristenauhaa / muuta koristetta- puulista, ripustuslanka- aikaa tekemiseen menee noin 2 tuntia.1. Varaa kaikki tarvikkeet käden ulottuville. Muista, että havujen keräämiseen tarvitaan maanomistajan lupa, eikä kasvavasta tai tuulen kaatamasta tuoreesta puusta saa ottaa oksia ilman lupaa. Kuitenkin maahan pudonneita oksia ja käpyjä saa kerätä..2. Aloita leikkaamalla ja muokkaamalla verkko hevosenpään malliseksi. Apuna voi käyttää esimerkiksi tussia tai muita merkkejä, joiden avulla leikkaaminen voi olla helpompaa. Hevosenpää voi olla muodoltaan sinne päin, eikä sen kanssa tarvitse hifistellä. Verkon koko vaikuttaa siihen, kuinka iso koristeesta tulee..3. Leikkaa valmiiksi sopivan kokoisia havunoksia. Lyhyemmillä havuilla hevosenpäästä tulee tiiviimpi ja säntillisempi sekä havuja tarvitsee suhteessa enemmän. Pidemmillä oksilla hevosenpäätä joutuu ehkä myöhemmin muotoilemaan enemmän..4. Kiinnitä ja pujota havuja verkkoon alhaalta ylöspäin: turvasta kohti korvaa ja kaulasta kohti niskaa. Kiinnitä havuja tarvittaessa esimerkiksi siimalla tai rautalangalla. Kiinnitä havuja niin paljon, että koko verkko peittyy. Mahdollisesti voi kokeilla, onko havuja helpompi kiinnittää, kun verkko roikkuu seinällä kuin, että se on lattialla tai pöydällä..5. Kun havuja on riittävästi, tarkista hevosenpään muoto, ja siisti sekä leikkaa pois ylimääräiset havut ja oksat. Lisää tarvittaessa havuja joillekin kohdille.6. Lisää hevoselle korva. Halutessaan hevoselle voi tehdä esimerkiksi männynhavuista harjan..7. Tee hevoselle riimu..8. Kiinnitä takapuolelle puulista esimerkiksi rautalangalla sekä ripustuslanka.9. Ripusta hevonen seinälle..10. Halutessasi lisää hevosenpäähän valot.