Tekoäly analysoi kuningatarrankingin tilanteen: tämä on "turvaraja" 12:n kärkeen pääsylle

Kuninkuus- ja kuningatarkilvan paikat jaetaan nykyään pitkälti Kohti Kuninkuusraveja -lähdöissä kerättyjen pisteiden perusteella. Rankingin 10 parasta oria ja tammaa saa varman paikan. Kahdelle viimeiselle paikalle Kuninkuusravien päätoimikunta voi antaa villinkortin, mutta niitäkin on viime vuosina jaettu kitsaasti.Viimeiset KK-pisteet jaetaan sunnuntaina Mikkelissä. Oriiden kisaan ei ole viime vuosina ollut suurta tungosta, mutta kuningatarkilpaan halukkaita riittää. Kuningatarrankingin pistetilanne onkin viimeisen paikkojen osalta huipputasainen ja -jännittävä.Suomen Hippoksen IT-päällikkö Jukka Niskanen valjasti tekoälyn töihin ja selvitti, miten Top12 missäkin tapauksessa muodostuu ja mitä paikka siinä kultakin tammalta sunnuntaina vaatii:.Pisteitä Mikkelissä jaossa1. 112,52. 813. 67,54. 545. 456. 367. 278. 189. 910. 4,5.Yhdeksän hevosta on 12 parhaan joukossa käytännössä varmasti, vaikka ne eivät saisi Mikkelistä lainkaan pisteitä tai edes juoksisi siellä:Annan 437,5Runoneito 406,5Jockas Rita 379Pirttilän Olga 374,5Virran Välke 337,5Oon Leidi 331Villilotta 324Akvarelli 292Landen Iita 277.Taistelua käydään kolmesta viimeisestä paikasta, ja niitä tavoittelevien tammojen lähtötilanne on tämä:Varjohehku (ei juokse)\t248Varjosi\t246Rautianna\t245,5Ypäjä Päivi (ei juokse)\t243Lumi-Oosa\t240Nätti Tiana (ei juokse)\t212,5Prisit Pardoo\t199Brenna\t153Tilanne hevonen hevoseltaVarjosi (246)Lähes varmasti riittää jo pieni lisä.10. sija → 250,59. sija → 2558. sija → 264Jo 10. sija nostaa käytännössä erittäin vahvaan asemaan.Rautianna (245,5)Tilanne lähes identtinen Varjosin kanssa.10. sija → 2509. sija → 254,58. sija → 263,5Lumi-Oosa (240)Tarvitsee hieman enemmän.10. sija → 244,59. sija → 2498. sija → 2587. sija → 267Käytännössä jo 9. sija tai parempi vie hyvin lähelle paikkaa Top12:ssa.Prisit Pardoo (199)Tarvitsee ison onnistumisen.4. sija →2533. sija →266,52. sija →2801. sija →311,5Todennäköisesti täytyy sijoittua vähintään kolmen parhaan joukkoon, jotta ohittaa useamman kilpailijan.Brenna (153)1. sija →265,5Muilla sijoilla ei juuri ole realistisia mahdollisuuksia.Todennäköinen "turvaraja"Koska Varjohehku jää 248 pisteeseen eikä Ypäjä Päivikään enää kasvata saldoaan, näyttää siltä, että lopullinen raja tulee olemaan noin249–255 pistettä..Toimituksen huomiona todettakoon, että päätoimikunnan mahdollisuus antaa kaksi villiäkorttia tarkoittaa, että varmasti mukaan päästäkseen täytyy rankingissa sijoittua kymmenen parhaan joukkoon. Ainakin Suven Sametti on tänä vuonna varsin potentiaalinen villinkortin tavoittelija, jos se ilmoitetaan mukaan.