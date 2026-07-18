Prisit Padoo ja Ari Moilanen
Prisit Pardoolta vaaditaan sunnuntaina huippuonnistumista. Silloin rattaille hyppää Ari Moilasen sijasta Tommi Kylliäinen.Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Ajankohta

Tekoäly analysoi kuningatarrankingin tilanteen: tämä on "turvaraja" 12:n kärkeen pääsylle

Asetelmat sunnuntain suomenhevosten St Michel Tammatähteen lähdettäessä ovat huippumielenkiintoiset.
Julkaistu
Loading content, please wait...
kuninkuusravit
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi