Tuhansien talkootuntien urakka – näin Kuninkuusravit rakentuvat Teivossa

Talkoopäivät alkavat yhteisellä kahvihetkellä, jonka aikana vaihdetaan kuulumisia ja käydään läpi päivän tehtäviä. Tämän jälkeen siirrytään töiden pariin, ja päivän aikana pidetään myös yhteinen ruokatauko. Ranta-ahon mukaan yhteiset kahvi- ja ruokailuhetket ovat tärkeä osa talkoopäivien viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä.

“Moni tulee talkoisiin juuri yhteisöllisyyden vuoksi. Siellä syntyy uusia tuttavuuksia ja hyvä porukka on iso osa tekemistä. Lisäksi pääsee kurkkaamaan suurtapahtuman kulisseihin ja mahdollisesti oppimaan uusia taitoja!”

Yhteisöllisyyden lisäksi moni osallistuu talkoisiin aktiivisesti myös siksi, että talkookerroilla voi ansaita liput Kuninkuusraveihin. Ranta-ahon mukaan juuri oman työn jäljen näkeminen valmiilla tapahtuma-alueella tekee talkootyöstä erityisen merkityksellistä.

“On hienoa nähdä myöhemmin valmis tapahtuma ja tietää, että on itse ollut mukana rakentamassa sitä. Siinä näkee konkreettisesti oman kädenjälkensä, ja tapahtumasta nauttii ihan eri tavalla, kun on ollut itse tekemässä sitä mahdolliseksi.”

Veera Auvinen

Kuninkuusravien viestintä- ja markkinointikoordinaattori