Tuhansien talkootuntien urakka – näin Kuninkuusravit rakentuvat Teivossa
Kesän Kuninkuusraveihin odotetaan jälleen kymmeniä tuhansia kävijöitä, ja tapahtuma tulee projektipäällikkö Niina Okkosen mukaan työllistämään tänäkin vuonna kokonaisuudessaan noin 500–600 henkilöä.
Ennen tapahtumaviikonloppua Teivossa näkyvät erityisesti talkoolaiset, joiden työpanokseen kertyy kevään ja kesän aikana tuhansia talkootunteja.
Kuninkuusravien talkoovastaava Susanna Ranta-aho kertoo, että talkoot käynnistyivät kunnolla maaliskuun alussa. Kevään aikana Teivossa on tehty muun muassa alueen kunnostus-, maalaus- ja siistimistöitä sekä muita tapahtumaviikonlopun valmisteluja.
Yksittäisillä talkookerroilla on yleensä mukana noin 10–20 henkilöä, mutta uusia talkoolaisia kaivataan Teivoon edelleen lisää.
“Meille voi tulla mukaan todella matalalla kynnyksellä. Kaikkea ei tarvitse osata valmiiksi, vaan tekemällä oppii. Jos löytyy kaksi tervettä kättä ja halu auttaa, sillä pääsee jo pitkälle. Kaikki lisäkädet ovat kyllä tarpeen, ja hyviä tyyppejä toivotaan lisää porukkaamme.”
Susanna Ranta-aho suunnittelee talkoiden sisältöä yhdessä pitkään Teivon toiminnassa mukana olleiden Jussi Uosukaisen ja Heikki Lammin kanssa, jotka ovat olleet mukana myös Kuninkuusravien aluesuunnittelussa. Valmistelut etenevät vaiheittain kohti kesän ravijuhlaa, ja samalla myös työtehtävät vaihtuvat.
Ennen jokaista talkookertaa satapäiseen talkooryhmään lähetetään lista tulevista tehtävistä, joista osallistujat voivat valita itselleen mieluisimman. Osa valitsee tehtävänsä etukäteen, mutta paikalle voi tulla myös ilman valittua tehtävää.
Alkuvuoden koleammilla keleillä talkoissa tehtiin enemmän sisätöitä, mutta keväällä valmistelut ovat painottuneet ulkoalueille. Viime viikkoina Teivossa on kunnostettu esimerkiksi rinnekatsomoita, maalattu alueen pintoja sekä pystytetty aitoja tulevaa tapahtumaviikonloppua varten.
“Talkoissa jokainen pystyy löytämään oman tapansa auttaa. Osa haluaa tehdä fyysisempiä hommia, osa tarttuu mielellään vaikka pensseliin. Vaikka tavoitteena on saada paljon aikaan, mukana kulkee koko ajan hyvä ja rento yhteishenki. Mukaan voi tulla myös joustavasti oman aikataulunsa mukaan, eikä jokaisella talkookerralla tarvitse olla mukana”, Ranta-aho kertoo.
Susanna Ranta-ahon mukaan Kuninkuusravien talkoissa on mukana kaikenikäisiä ihmisiä erilaisista taustoista, ja myös perheelliset on pyritty huomioimaan talkoopäivien järjestelyissä. Ensikertalaiset voivat ilmoittautua talkoolaisiksi Kuninkuusravien verkkosivujen kautta, ja Teivon nettisivuilla ilmoitetaan tulevista talkoopäivistä.
“Mukaan voi tulla myös yksin, eikä raviurheilutaustaa tarvitse olla lainkaan. Meillä on mukana sellaisiakin ihmisiä, joille raviurheilu ei ole ennestään tuttua. Myös perheelliset on pyritty huomioimaan niin, että lapsille keksitään tarvittaessa tekemistä talkoiden ajaksi. Meidän porukkaan mahtuu kaikki mukaan! Ensimmäistä kertaa paikalle voi tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista”, Ranta-aho kertoo.
Myös Ranta-ahon oma tarina kuvastaa hyvin sitä, kuinka voi koukuttua vapaaehtoistoimintaan mukaan pidemmäksikin aikaa. Hän on ollut aiemmin mukana ravitapahtumissa niin vapaaehtoisena kuin talkoolaisenakin. Positiiviset kokemukset ja tapahtumien yhteisöllisyys innostivat hänet lähtemään mukaan myös Teivon Kuninkuusravien talkoiden vetäjäksi vapaaehtoispohjalta.
Talkoopäivät alkavat yhteisellä kahvihetkellä, jonka aikana vaihdetaan kuulumisia ja käydään läpi päivän tehtäviä. Tämän jälkeen siirrytään töiden pariin, ja päivän aikana pidetään myös yhteinen ruokatauko. Ranta-ahon mukaan yhteiset kahvi- ja ruokailuhetket ovat tärkeä osa talkoopäivien viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä.
“Moni tulee talkoisiin juuri yhteisöllisyyden vuoksi. Siellä syntyy uusia tuttavuuksia ja hyvä porukka on iso osa tekemistä. Lisäksi pääsee kurkkaamaan suurtapahtuman kulisseihin ja mahdollisesti oppimaan uusia taitoja!”
Yhteisöllisyyden lisäksi moni osallistuu talkoisiin aktiivisesti myös siksi, että talkookerroilla voi ansaita liput Kuninkuusraveihin. Ranta-ahon mukaan juuri oman työn jäljen näkeminen valmiilla tapahtuma-alueella tekee talkootyöstä erityisen merkityksellistä.
“On hienoa nähdä myöhemmin valmis tapahtuma ja tietää, että on itse ollut mukana rakentamassa sitä. Siinä näkee konkreettisesti oman kädenjälkensä, ja tapahtumasta nauttii ihan eri tavalla, kun on ollut itse tekemässä sitä mahdolliseksi.”
Veera Auvinen
Kuninkuusravien viestintä- ja markkinointikoordinaattori