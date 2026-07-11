Tulevaisuutta tekemässä – Hippoksen hallituksessa iloitaan syntyvistä varsoista

Raviurheilun yleinen tilanne Suomessa huolettaa monia, ja alan medioista on saanut lukea huomattavan usein negatiivissävytteisiä uutisia. Niille löytyy myös vastapainoksi päinvastaisia ajatuksia ja luottamusta tulevaisuuteen. Uskoa tulevaisuuteen tarvitaan etenkin kasvattajilta.Suomen Hippos ry:n hallituksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo on kasvattanut hevosia pari vuosikymmentä. Kasvatteja löytyy tällä hetkellä yhteensä 63, jotka tunnetaan Ale päätteestään.”Kasvattamisessa parasta on se, että on tosi mielenkiintoista yrittää kasvattaa hyviä hevosia, kun muuttuvia tekijöitä on niin paljon. Syntyvä varsa on aina hieno asia, oli se minkä sukuinen tahansa. Kevät on aina loistavaa aikaa, kun varsoja alkaa syntymään”, Lehtisalo kuvailee.”Tänä vuonna meille syntyi neljä varsaa, joista kaksi oli tammoja ja kaksi oreja. Astutimme myös neljä tammaa.”Lehtisalon mukaan hevosenomistamisessa on parasta tunteet ja mukana eläminen.”Hevonen on erittäin hieno eläin ja luontokappale. Sillä ei ole väliä, kuinka ison osuuden hevosesta omistaa, koska se on aina silloin kuitenkin oma hevonen. Kimppaomistamisen kautta hevosenomistaminen voi olla myös hyvin yhteisöllistä”, Lehtisalo toteaa.”Yhdessä tekeminen onkin tärkeässä roolissa, jotta tämä laji saadaan pysymään elinvoimaisena myös tulevaisuudessa. Jokainen voi omalla tahollaan ja omilla resursseillaan tehdä tämän alan eteen töitä. Yhdessä tekemällä ja uskomalla meillä on mahdollisuus mennä yli haastavista vuosista, vaikka helppoa se ei tule olemaan. Kaikki on kuitenkin mahdollista, ja jokainen lajin piirissä on alalle tärkeä.”Hallituksen jäsenen Timo Korvenheimon kasvattajaura alkoi toistakymmentä vuotta sitten, ja sen jälkeen tuli muutama yksittäinen kasvatti. ”Alku-ura kasvatuksen suhteen oli melko hankala ja mukana oli huonoa tuuriakin. Nyt meillä on kuitenkin osakasvatteina kaksi 1-vuotiasta varsaa. Tänä vuonna meille syntyi yksi varsa, kun toinen tamma oli valitettavasti luonut varsansa”, Korvenheimo luettelee.”Tänä vuonna meidän on tarkoitus siementää viisi tammaa, joista kaksi on todettu jo kantaviksi, kaksi on siemennetty ja yhden kanssa päästään vasta aloittamaan.”.Uskon kuitenkin vahvasti siihen, että huonoja aikoja seuraa aina paremmat ajat tulevaisuudessa. Silloin me tarvitsemme hevosia ja hevosenomistajia lajin elinvoimaisuuden takaamiseksi, ja jotta se voi kasvaa uudestaan.Timo Korvenheimo.Astutusmäärät ovat olleet Suomessa viime vuosina laskussa, mutta juuri siitä syystä Korvenheimo lähti kasvattamaan hevosia itse.”Uskomme siihen, että Suomessa tulee olemaan ravikilpailuja jatkossakin, ja varsinkin nuorille hevosille löytyy hyviä kilpailumahdollisuuksia. Silloin hevosia on oltava riittävästi tulevaisuudessakin”, Korvenheimo toteaa.”Hevosen kasvattamisessa on oma jännityksensä, ja se on niin erityisen hienoa, kun saa elävän varsan tuotua tähän maailmaan, ja sen kasvua ja kehitystä pääsee seuraamaan alusta asti. Varsa muuttuu niin äkkiä oikeaksi hevoseksi. Omalla kasvatilla ajaminen ja kilpaileminen on vielä kuitenkin niin paljon enemmän erityistä ja jännittävää kuin muilla.”Korvenheimolla on vahva usko raviurheilun tulevaisuuteen.”Tällä hetkellä elämme vahvasti murroskautta, kun maailmantilanne on ollut sekava viimeisten vuosien aikana. Uskon kuitenkin vahvasti siihen, että huonoja aikoja seuraa aina paremmat ajat tulevaisuudessa. Silloin me tarvitsemme hevosia ja hevosenomistajia lajin elinvoimaisuuden takaamiseksi, ja jotta se voi kasvaa uudestaan”, Korvenheimo kuvailee.Hallituksen jäsenistä myös varapuheenjohtaja Jaana Husu-Kallio on innostunut kasvattamisesta.”Kasvattaminen on minulle henkilökohtaisesti uusi asia. Olen ollut pitkään hevosenomistajana, ja yrittänyt tuoda kimppaomistamista esille omilla teoilla sekä kertomalla, mitä hevosenomistajuus on. Minulla itselläni on yhteensä viisitoista kimppahevosta, joista kaksi on siitostammoja ja loput kilpahevosia”, Husu-Kallio kertoo.”Ensimmäinen kokemus kasvattajan roolista minulla on suurkimppa Mascate Matchista, mutta se on hyvin erilaista, kun meitä on siinä mukana niin paljon. Koko matka Massin kanssa on ollut mahtava matka, jossa pienellä investoinnilla on saanut valtavan suuria elämyksiä. Sen myötä innostuin hankkimaan myös vähän isomman osuuden siitostammasta ja ryhtymään kasvattajaksi.”Husu-Kallion siitostamman kimpassa on yhteensä neljä omistajaa.”Tamma on todettu tiineeksi, ja jos kaikki menee hyvin, niin meillä on ensi huhtikuussa varsa tällaisella pienemmällä porukalla. Se olisi minulle aivan uusi kokemus, ja odotan sitä jo nyt tosi kovasti. Olen tosi innoissani ja innostunut kasvatuksesta nyt”, Husu-Kallio kuvailee.”Hevosenomistajuus merkitsee ennen kaikkea sellaista positiivista odotusta, joka mielestäni juuri tarkoittaa sitä uskoa tulevaisuuteen. Hevospoolini on aika nuorisopainotteinen, mutta sillä tavalla tulevaisuuteen uskova, että joka ikäluokasta voi löytyä se jokin suuri tähti. Tosin nämä kaikki omat hevoseni ovat kuitenkin huippuja minulle jo lähtökohtaisesti.”Tulevaisuuden osalta Husu-Kallio painottaa yhteisöllisyyttä.”Jos me emme itse usko tähän yhtälöön, silloin meidän on turha kuvitella, että kukaan muukaan tämän enää pelastaisi. Toisin sanoen, kun me itse uskomme tähän lajiin ja haluamme saada lajille parasta, niin sitä kautta meidän on myös mahdollista saada uusia ihmisiä innostumaan raviurheilusta”, Husu-Kallio muistuttaa.”Se, mikä on myös hyvin tärkeää, on toisten työn arvostaminen ja kunnioittaminen. Oli kyseessä sitten valmentaja, ohjastaja, omistaja, kasvattaja, ravien toimihenkilö, tai kuka vain lajin parissa toimiva, niin jokainen henkilö on lajille tärkeä”, Jaana Husu-Kallio summaa.