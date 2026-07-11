Suomen Hippoksen hallituksessa on uskoa lajin tulevaisuuteen, mikä näkyy esimerkiksi henkilökohtaisina panostuksina kasvatuksen saralle. Kuvassa puheenjohtaja Antti Lehtisalo, Esa Nuottivaara, Heikki Kosonen, Jaana Husu-Kallio, Timo Korvenheimo ja Jussi Tomperi. Lisäksi hallitukseen kuuluu Irene Kelloniemi.
Suomen Hippoksen hallituksessa on uskoa lajin tulevaisuuteen, mikä näkyy esimerkiksi henkilökohtaisina panostuksina kasvatuksen saralle. Kuvassa puheenjohtaja Antti Lehtisalo, Esa Nuottivaara, Heikki Kosonen, Jaana Husu-Kallio, Timo Korvenheimo ja Jussi Tomperi. Lisäksi hallitukseen kuuluu Irene Kelloniemi.Kuva: Jarno Unkuri
Ajankohta

Tulevaisuutta tekemässä – Hippoksen hallituksessa iloitaan syntyvistä varsoista

Suomen Hippos ry:n hallitus uskoo vahvasti raviurheilun uuteen nousuun.
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Suomen Hippoksen hallitus
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