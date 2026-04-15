UET-tilastot: Koko Euroopan ravien alamäki oli loiva

UET-tilastot kertovat, että viime vuonna Euroopan raveissa kilpaili 45 802 lämminverihevosta ja 4694 kylmäveristä. Lämminveristen määrä on laskenut viidessä vuodessa yllättävän vähän, 2,31 prosenttia. Syy löytyy Ranskasta, 16 574 kilpaillutta on 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.Italiassa lasku on vain 1,1 prosenttia, kun kilpahevosia starttasi 5703. Euroopan toiseksi suurimmassa ravimaassa Ruotsissa starttarit vähenivät 6,43 prosenttia, vaikka viime vuoden 9161 kilpahevosessa on 46 enemmän kuin 2024.Suomi on selvä nelonen 3234 kilpailleella. Koronavuosien 2022 ja 2023 välillä kilpahevoset vähenivät vain yhdellä, mutta sen jälkeen vähennys on ollut yli sata hevosta vuodessa, yhteensä 13,09 prosenttia.Tanskassa on tultu 9,4 prosenttia alamäkeä 1901 kilpahevoseen. Norjassa lasku on ollut loivempi 5,37 prosenttia, mutta ravureita kilpaili viime vuonna vain 1851. Belgiassa ravureiden määrä on pudonnut 14,08 prosenttiin, siellä kilpaili 1208 hevosta. Hollannin tilanne on vielä huonompi, hevosmäärä on laskenut 20,9 prosenttia. Kilpailleita oli 892, vaikka määrä kasvoi yhdeksällä vuodesta 2024.Suurin romahdus on tapahtunut Virossa. Viisi vuotta sitten siellä kilpaili 100 hevosta, viime vuonna 61, laskua on peräti 39 prosenttia. Tuulan uusi ravikeskus saattaa virkistää Suomen lähinaapurin ravielämää.Kilpahevoset ovat vähentyneet eniten pienissä ravimaissa. Siinä ei ole auttanut edes valtion vauraus, jota osoittaa Sveitsin kilparavureiden 23,79 prosentin lasku 173 hevoseen. Kylmäveristen kilpureiden määrä on vähentynyt 7,63 prosenttia.Lähtöjen määrä on viiden vuoden aikana pudonnut lämminverisillä 5,84 prosenttia ja kylmäverisillä 10,24. Euroopassa juostiin viime vuonna 35 721 ravilähtöä. Niistä 11 124 oli Ranskan raveja, joiden määrä kasvoi, mutta vaivaiset 0,86 prosenttia. Ruotsissa juostiin 6643 kisaa, jossa laskua 9,48 prosenttia, ja Italiassa 5771 lähtöä, mikä oli 11,7 prosenttia alaspäin.Suomessa vähennys oli 15,29 prosenttia, ja päädyttiin 2576 lähtöön. Tanskassa lähdöt jopa lisääntyivät vuonna 2025, ja miinusta tuli koko jaksolla vain 1 prosenttia. Yhteistyösopimus Ruotsin kanssa tuotti tulosta. Norjassa kilpailut harvenivat 6,79 prosenttia ja niitä juostiin 1647.Mielenkiintoinen tilasto on palkintorahat/kilpahevonen. Siinä Ranska leijailee omissa sfääreissä 15 557 eurolla. Sveitsi on yllätyskakkonen 8875 eurolla. Se pudotti Ruotsin 8719 eurollaan kolmoseksi. Italia maksaa 8566 euroa kilpaillutta kohti ja hämmästyttävä lilliputti Irlanti 7834 euroa. Sitä ja Sveitsiä yhdistää Ranskan voimakas tuki ranskalaisrotuisille. Suomi pääsi 4409 euroon per kilpaillut.Euroopan eniten ansainnut hevonen vuonna 2025 oli Ruotsin Derbyn ja UET GP:n voittaja Dream Mine (Maharajah) 801 370 e. Vanhemmista ravureista eniten tienasi Don Zanucci Zet (Hard Livin) 577 839 e, kakkosena Ranskan Joumba de Guez (Carat Williams) 533 839 e. Kolmevuotiaiden rahakkain oli Mack de Blary (Face Time Bourbon) 467 500 e.Huippukuskeista Eric Raffin kukisti niukasti 341 voitolla Santtu Raitalan, joka voitti 340 lähtöä (Suomessa 339). Carl Johan Jepson oli kolmas 331 voitolla (Ruotsissa 337).Lähdemateriaalina on käytetty UET:n tilastoja, joiden mahdollisista virheistä Euroopan kattojärjestö kuitenkin sanoutuu irti.