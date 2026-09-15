UET:n hyvinvointikomiteassa esillä ajankohtaisia aiheita

Komitea kävi läpi jäsenmaiden tänä vuonna tekemiä ja ensi vuodelle suunniteltuja hevosten hyvinvointiin liittyviä sääntömuutoksia.Aihealueet vaihtelivat geenidopingista ja genomiikasta eri lääkitys- ja hoitokäytäntöjen kautta hevosten hyvinvoinnin valvontaan. Tarkoituksena on toimintatapojen yhdenmukaistaminen UET-maissa.Selkeät yhteiset toimintaperiaatteet ovat tärkeitä erityisesti kansainvälisessä kilpailutoiminnassa, jossa osallistujille pitää olla tarjolla tiedot isäntämaissa noudatettavista säännöistä. UET on jo usean vuoden ajan julkaissut nettisivustollaan listaa eri jäsenmaiden huomioitavista käytännöistä.Suomen Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Susanna Mäki valotti keskustelua lääkityksistä, joka sivusi useaa päivänpolttavaa aihetta kuten bisfosfonaatit (esim. Tildren ja Osphos), mahahaavaa hoitava omepratsoli sekä kobolttisuoloja sisältävät valmisteet.Bisfosfonaattien käytön suuri “toisinajattelija” on Ranskan keskusjärjestö SETF. Ranskan säännöissä lääkkeen käyttö on sallittu rajoituksin kaikenikäisille hevosille, kun Pohjoismaissa ja Italiassa sen käyttö on kielletty alle 4-vuotiaille.Bifosfonaattien käytön haastavuus kilpahevosille on niiden pitkäkestoinen kipua lievittävä vaikutusaika, koska ne sitoutuvat luustoon. Pohjoismaissa dopingvaroaika on 60 päivää. Laukkaurheilun kattojärjestö IFHA (International Federation of Horseracing Authorities) kieltää bifosfonaattien käytön kokonaan 1.1.2027 alkaen. Käytöstä seuraa 6 kuukauden ehdoton kilpailukielto ja hevosen on läpäistävä eläinlääkärintarkastus ennen paluuta radoille.Omepratsolin kohdalla keskusteltiin myös varoajoista, jotka vaihtelevat jäsenmaissa yhdestä neljään vuorokautta. Pitkiä kilpailumatkoja tekevillä hevosilla karenssiaika voi osoittautua ongelmaksi.Koboltin tarkoituksenmukaisesta annostelusta hevosilla vallitsee osin ristiriitaisia näkemyksiä. Kokouksessa keskusteltiin siitä, että kobolttia sisältävien injektiovalmisteiden käytölle tulisi olla selkeä lääketieteellinen käyttöindikaatio. Jos hevosella on todettu vakava anemia tai muu vakava sairaus, jonka tukihoidossa voidaan käyttää kobolttisuoloja sisältävää valmistetta, hevonen ei lähtökohtaisesti ole kilpailukuntoinen vielä muutaman päivän kuluttua sairaudesta.Myös lisäravinteiden sisältämän koboltin määrään liittyy epävarmuutta, sillä niiden valmistajilla ei ole samanlaista velvollisuutta ilmoittaa tuotteiden koostumuksessa tapahtuvista muutoksista kuin lääkkeiden valmistajilla. Lisäksi lisäravinteilta ei edellytetä vastaavanlaisia tutkimuksia kuin lääkkeiltä.UET:n eläinten hyvinvointikomiteassa korostettiin myös lajin omien sääntöjen noudattamisen merkitystä. Yhteisten sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, että hevosten hyvinvointia koskevat vaatimukset toteutuvat käytännössä kaikissa jäsenmaissa. Ravimaiden välisessä yhteistyössä (International Agreement) sääntöjen harmonisoinnin lisäksi isossa roolissa on toimivien käytäntöjen jakaminen.