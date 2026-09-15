Suomea hyvinvointikokouksessa edusti Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Susanna Mäki, joka on ollut komitean jäsen vuodesta 2022.
Suomea hyvinvointikokouksessa edusti Hippoksen asiantuntijaeläinlääkäri Susanna Mäki, joka on ollut komitean jäsen vuodesta 2022.Kuva: Anu Leppänen
Ajankohta

UET:n hyvinvointikomiteassa esillä ajankohtaisia aiheita

UET:n eläinten hyvinvointikomitea AHWC kokoontui Italiassa toissa viikonloppuna.
Julkaistu
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Susanna Mäki
UET:n hyvinvointikomitea
AHWC
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