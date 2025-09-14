Ulla Nieminen ja Jaana Helminen hoitivat Haimoossa hevosia neljä vuosikymmentä sitten. Piki ei ollut silloin vielä syntynyt. Kuva: Harri Lind

Ajankohta Vanhaa BWT:tä muisteltiin Haimoon kokoontumisajoissa – "Ei sitä silloin oikein edes tajunnut, kuinka kova juttu tämä oli" Kuuluisa valmennuskeskus täyttyi viime viikon lauantaina sen entisistä työntekijöistä.