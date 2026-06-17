V.G. Voitto ja Annan Kuninkuusravirankingien kärjessä
Kesäkuun puoleen väliin mennessä Kohti Kuninkuusraveja -pisteitä ovat keränneet eniten oriiden puolella ravikuningas V.G. Voitto ja tammojen puolella kaksi vuotta sitten kuningatarkilpailun kakkoseksi sijoittunut Annan.
Oreista KK-pisteitä on kerännyt yhteensä 25 hevosta. Rankingin kärjessä ovat alkuvuoden menestyjät, hallitseva ravikuningas V.G. Voitto johtaa ja Elitkampenin sankari Pro on kakkosena. Lähes vuoden tauolta radoille palannut, viimeistä kauttaan kilpaileva kolminkertainen kuningas Evartti on tällä hetkellä rankingissa jaetulla 12. sijalla yhdessä Meno-Antin kanssa.
Tammojen puolella tilanne on herkullisen avoin. Pisteitä on kerännyt yhteensä 45 tammaa. Kärjessä on Annan, ja hallitseva ravikuningatar Jockas Rita on vasta sijalla 11. Sijalla 12 on kolminkertainen ravikuningatar Suven Sametti, joka ei ole kilpaillut Finlandia-viikonlopun jälkeen. Toinen aiemmin kuningattareksi kruunattu tamma, Lumi-Oosa, on sijalla 10. Ensikertaa Kuninkuusraveihin pyrkivät Villilotta ja Ypäjä Päivi Seppo Suurosen tallista ovat jaetulla sijalla 3.
Kuninkuusravien pääkilpailun osallistujavalinnat ovat vuodesta 2022 lähtien perustuneet avoimeen Kohti Kuninkuusraveja -pisteytykseen, jossa hevoset keräävät KK-pisteitä erikseen valituista lähdöistä. Lisäksi edellisen vuoden kokonaiskilpailun kolme parasta saavat sijoituksistaan pisteitä tulevan vuoden kilpailuun.
Kohti Kuninkuusraveja -pistelähdöt on merkitty Heppa-järjestelmään KK-merkinnällä. Pisteitä kerätään maaliskuun alusta heinäkuun puoleenväliin. Pisteissä on muuttuva kerroin lähdön ykköspalkinnon mukaan, ja myös mahdollinen nousukunto huomioidaan, kun 1.6. alkaen pisteet saavat lisäkertoimen 1,5.
Kuninkuus- ja kuningatarkilpailuun ilmoittautuneista hevosista kymmenen eniten Kohti Kuninkuusraveja -pisteitä kerännyttä saavat varman paikan pääkilpailuun. Sijoille 11 ja 12 päätoimikunta voi nostaa hevosen, jolla on vähemmän pisteitä, mutta jokin muu erityisen vahva peruste päästä mukaan kilpailuun.
Kaikki pisteitä keränneet hevoset eivät välttämättä pyri pääkilpailuihin, siksi hevoset pitää vielä erikseen ilmoittaa kuningas- ja kuningatarkilpailuun. Päätoimikunta vahvistaa osallistujat ilmoittautuneista noin 1,5 viikkoa ennen Kuninkuusraveja.
Kuningatarkilpailu
1. Annan 386,5
2. Landen Iita 241
3. Villilotta 216
Ypäjä Päivi 216
5. Pirttilän Olga 205
6. Runoneito 198
7. Virran Välke 189
8. Nätti Tiana 167,5
9. Varjohehku 162,5
10. Lumi-Oosa 159
--
11. Jockas Rita 154
12. Suven Sametti 149
Varjosi 147, Oon Leidi 142, Syttyvä 139, Prisit Pardoo 127, Tutuks 125, Akvarelli 121, Lilian Rols 118, Cajsa Rok 101, Tuliveera 81, Ceepra 75, Franselmi 75, Nompparilla 72, Helmi-Leena 55, Rautianna 52, Brenna 48, Laura Evo 48, Siirin Enni 45, Harjan Coria 42, Veera Hag 40, Hissun Camilla 30, Henkinen 24, Pihlajan Iita 24, Pihlajan Hilima 20, Meren Maininki 16, Muksva 16, Humu-Liisa 12, Huvin Aihe 12, Sarikan 8, Sorelle 8, Annen Lahja 6, Mergel 6, Pitska 4, Juulia Domna 2, Neiti Sävel 2, Passin Liinu 2
Kuninkuuskilpailu
1. V.G. Voitto 509,5
2. Pro 383
3. Lumettaja 298
4. Kukkarosuon Kurko 189
5. Herra Heinämies 180
6. Wertti 173
7. Profiili 159
8. Enon Vilppi 156,5
9. Vänrikki 135
10. Caru 112,5
--
11. Häijymies 97
12. Evartti 75
Meno-Antti 75,
Soketti 54, Hissun Feeniks 36, Issakan Valo 36, Vieskoff 36, Virin Urho 36, Uljas Suomalainen 30, Alpertto 27, Caijus 24, Tähtisekki 20, Alarik Huikea 18, Core 18, Kinderi 3
Lähde: Suomen Hippos 15.6.2026
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