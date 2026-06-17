V.G. Voitto ja Annan Kuninkuusravirankingien kärjessä

Kesäkuun puoleen väliin mennessä Kohti Kuninkuusraveja -pisteitä ovat keränneet eniten oriiden puolella ravikuningas V.G. Voitto ja tammojen puolella kaksi vuotta sitten kuningatarkilpailun kakkoseksi sijoittunut Annan.

Oreista KK-pisteitä on kerännyt yhteensä 25 hevosta. Rankingin kärjessä ovat alkuvuoden menestyjät, hallitseva ravikuningas V.G. Voitto johtaa ja Elitkampenin sankari Pro on kakkosena. Lähes vuoden tauolta radoille palannut, viimeistä kauttaan kilpaileva kolminkertainen kuningas Evartti on tällä hetkellä rankingissa jaetulla 12. sijalla yhdessä Meno-Antin kanssa.

Tammojen puolella tilanne on herkullisen avoin. Pisteitä on kerännyt yhteensä 45 tammaa. Kärjessä on Annan, ja hallitseva ravikuningatar Jockas Rita on vasta sijalla 11. Sijalla 12 on kolminkertainen ravikuningatar Suven Sametti, joka ei ole kilpaillut Finlandia-viikonlopun jälkeen. Toinen aiemmin kuningattareksi kruunattu tamma, Lumi-Oosa, on sijalla 10. Ensikertaa Kuninkuusraveihin pyrkivät Villilotta ja Ypäjä Päivi Seppo Suurosen tallista ovat jaetulla sijalla 3.