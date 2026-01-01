Vuosiranking 2025 – parhaat lämminveriset

Kotimaan ykköshevonenSuomen parasta lämminveristä ei viime vuoden osalta tarvitse kauan miettiä. Jukka Hakkaraisen valmentama Massimo Hoist on tarttunut vallan kahvaan tiukalla otteella. Se haastoi Seinäjoki Racessa ja Kymi Grand Prix’ssä kunniakkaasti voittaja Borups Victoryn. Kevään hienot näytöt poikivat myös kutsun tarunhohtoiseen Elitloppetiin. Karsinnasta ori selvitti suomalaisfanien iloksi tiensä finaaliin. Suorituksen arvoa nostaa entisestään, että Massimo Hoist nappasi finaalipaikan kasiradalta. Samalta paikalta se sijoittui finaalissa kuudenneksi.Huimat 263 325 euroa kauden aikana tienannut Massimo Hoist kruunasi kanuunakautensa voittamalla Suur-Hollola-ajon, Suomen mestaruuden ja St. Legerin. Viimeksi mainitussa syntyi kirsikkana kakun päälle uusi yli 2500 metrin voltin Suomen ennätys. Näin kovilla meriiteillä Heikki Korhosen kasvattama ja omistama ori on selvä valinta rankingin ykköseksi..Kärjen takana on tasaisempaa. Main Stage erottuu kakkoseksi. Antti Ojanperän valmennettava voitti Suurmestaruusajon. Vaikkei Suomen ykkösravuri ollutkaan vastassa kisassa, ei se himmennä suorituksen arvoa, sillä voittoaika oli kova 11,2ake. Suur-Hollola-ajossa ja St. Legerissä se oli kakkonen. Kausi toi yli 110 000 euron ansiot,Kärkikolmikkoon yltää myös toinen Jukka Hakkaraisen valmennettava: Callela Nelson. Se voitti juhannuksena Härmässä ajetun mailin ja Oulun Number Onen. Hutejakin kauden aikana tuli, mutta kaikkiaan se pinnistää niukasti viimeisen kautensa kilpailleen Atupemin edelle.Atupemille on syytä nostaa hattua korkealle. Uransa aikana loukkaantumisista kärsinyt ori on aina palannut huipulle, ja teki vielä 12-vuotiaana hienon kauden ja sijoittui Suur-Hollola-ajossa kolmanneksi.Suomen lämminverikärki on melko kapea. Olisi mieli tehnyt nostaa Goodwin Zet listalle, niin vakuuttavia sen esitykset ovat olleet, mutta ruuna ei ole juurikaan kilpaillut avoimella tasolla..Derby-voittaja paraatipaikalla4-vuotiaiden lämminveristen oriiden ja ruunien kärkipaikalle on Derby-voittaja Romanov Comery. Tapio Mäki-Tulokkaan valmennettava voitti kauden 12 kisastaan peräti yhdeksän. Johtavan rinnalta tulleen Derby-voiton ansiosta ruunan vuositienestit kohosivat 137 400 euroon, mikä tekee 11 450 euroa per startti.Romanov Comery ei ole nirso juoksupaikasta, ja on mielenkiintoista nähdä, miten ruuna pärjää aikuisten hevosten avoimella tasolla..Kakkoseksi rankataan Arctic Emerald. Pekka Korven treenattava oli vielä kesällä ikäluokan ykköshevonen, mutta pitkälle syksyyn jatkuneen kauden loppupuolisko oli sille vaikea.Kärkikolmikon täydentää kesällä Mikkelissä 4-vuotiaiden oriiden ja ruunien täyden matkan voltin SE-lukemat 13,0ke ravannut ja Derbyssä kolmanneksi sijoittunut Where’s The Party.Kasvattajakruunun kovalla tuloksella 12,6ake voittanut The Lost Battalion löytyy vasta kahdeksannelta sijalta, koska sen menestys ei arvovoittoa lukuun ottamatta ollut kärkinimien veroista.Kymmenenneksi kiilaa Return Of Wurst, joten rannalle jäivät niukasti muun muassa Overhead Panel, Hell Of A Dance, Wish Will Win ja loppuvuodesta kykyjään esitellyt Green River’s Zack..Ancio oli ansioituneinMarkku Niemisen valmentama Ancio oli hyvä läpi kauden. Sen ainoa heikohko suoritus nähtiin kauden viimeisessä kisassa eli Kasvattajakruunu-finaalissa. Toki täytyy muistaa, että kyseisessä kisassa mentiin 3-vuotiaiden Suomen ennätys ja Ancio taivalsi siinä johtavan rinnalla.Ancio voitti vuoden 11 kisastaan kahdeksan. Kriteriumin lisäksi ruuna nappasi ykkössijat Kolmivuotispokaalissa, Black Horse Cupin finaalissa ja Seppele-ajossa..Rankingin kakkosena oleva Piccolo Cocktail starttaili ahkerasti ja teki sen menestyksekkäästi. Rankingin lisäksi kakkossija irtosi Timo Korvenheimon suojatille Kriteriumissa, Kasvattajakruunussa ja Jokimaa Jackpotissa.Kolmanneksi nousee Shackhills Gambler. Se ohittaa Kymenlaakso-ajon voiton myötä Hambo-voittaja Magnituden, jolta suurimpien ikäluokkakisojen voitto jäi uupumaan. Magnitude oli kuitenkin hyvä läpi kauden ja ansaitsee vähintään neljännen sijan.Kasvattajakruunun SE-tuloksella voittanut Make Cash on vasta viidentenä siitä yksinkertaisesta syystä, että neljän edellä olevan kausi oli kokonaisuutena tarkastellessa parempi.Niukasti kärkikymmenikön ulkopuolelle jäävät muun muassa Mudcake Comery, Kiikku’s Gagnant ja Stonecapes Yoda..Tasainen kärkikaksikko3-vuotiaiden lämminveritammojen ykkösnimi oli Fuego Combo, joka tienasi ikäluokan tammoista selvästi eniten. Se oli jatkuvasti ikäluokkakisojen kärkikahinoissa ja jäi vain neljästi kolmen parhaan ulkopuolelle. Pekka Korven valmennettavan arvokkaimpia onnistumisia vuoden aikana olivat voitot Jokimaa Jackpotissa, Oulu Expressissä ja Tammahambossa. Lisäksi se oli Kymenlaakso-ajossa parhaana tammana neljäs, Kasvattajakruunussa kolmas ja Seppele-ajossa toinen. Kriteriumissa Fuego Combo voitti karsintansa, mutta jäi finaalissa seitsemänneksi..Kakkonen on Kasvattajakruunun ja Tammakriteriumin voittanut Arctic Fiona. Nopeudellaan hurmaava tamma haastoi tiukasti rankingin kärkinimen, ja tekee niin varmasti jatkossakin, mutta tällä kertaa tyytyminen on hopeaan hienoista saavutuksista huolimatta.Troikan täydentää EL Narnia. Sen kauden kuudesta voitosta peräti viisi tuli ikäluokkakisojen alkuerissä tai karsinnoissa, mutta finaaleissa kärkisijat jäivät uupumaan. EL Narnia oli Tammakriteriumin kolmas ja Kasvattajakruunun neljäs.Neljäntenä on Ruotsin kivikovissa ikäluokkalähdöissä kunnioitettavasti menestynyt Molly Jo Poof.Kymmenikön ulkopuolelle jäävät muun muassa hyvin tienanneet Minerva Sisu, Digital Last ja Backwood Fiona..Korvet palkintopallilla4-vuotiaiden tammojen kärkipaikoilla komeilee Pekka ja Hannu-Pekka Korven valmennettavat. Ykkössija menee Derbyssä jälkimmäisenä mainitun Korven käsistä toiseksi sijoittuneelle BWT Jackpotille. Se tienasi rankingin hevosista eniten, vaikka voittoja kertyi kauden aikana vain kaksi. Täysosumat tulivat Kasvattajakruunun alkuerästä ja Derby-karsinnasta. Arvovoittoja tammalle ei siunaantunut, mutta Derbyn karsintavoiton ja finaalin kakkossijan lisäksi Kasvattajakruunun kolmossija toi isot rahat kirstuun. Villinmiehen Tammakilpa BWT Jackpotilta vesittyi karsinnan huonon lähtöpaikan vuoksi, eikä tamma selvinnyt finaaliin..Kakkoseksi rankataan Pekka Korven treenaamaa Ginza, jonka suoritusvarmuutta on ihailtava. Tamma jäi vain kolmesti totosijojen ulkopuolelle, ja tasaisuus nostaa sen Villinmiehen Tammakilvan voittaneen Mint Matchin edelle.Rankingin ulkopuolelle jäävät muun muassa One Lady Boko ja Ray Of Sunshine. Varsinkin jälkimmäinen on menestynyt loppuvuoden aikana mainiosti Ruotsissa, mutta Suomessa kumpikin kilpaili kovimpien ikäluokkakisojen ulkopuolella. One Lady Bokolle ne eivät Ruotsissa syntyneenä edes olleet mahdollisia, ja se kävikin naapurimaassa näyttämässä kykyjään..Tammavaltiaana eläkkeelleKilpauransa vuoden lopulla päättänyt EL Indeed oli kotimaan ykköstamma. Elina Laakkosen valmennettava on lukeutunut jo vuosia kotimaan parhaimmistoon, ja sen eläköityminen jättää ison aukon tammahuipulle. On mielenkiintoista nähdä, kuka ottaa sen paikan kotimaan tammavaltiaana.EL Indeed voitti viimeisellä kilpailukaudellaan Tammavaltikan ja Suur-Hollolan Best Ladyn. Lisäksi tamma korkkasi hopeadivisioonafinaalin maaliskuun alussa Teivossa. 62 300 euroa tienannut ja viisi kertaa kauden aikana voittanut EL Indeed on helppo sijoittaa rankingin ykköspaikalle..Muiden rankkaaminen onkin huomattavasti vaikeampaa. Kakkoseksi nousee Christine L Garden. Se oli Tammaderbyssä toinen, Kymi GP -lauantain 5-vuotislähdössä parhaana suomalaisena kolmas, Kasvattajakruunussa kolmas ja St. Legerissä neljäs.Kärkikolmikon täydentää syksyllä Hanna Lepistön valmennukseen siirtynyt Ete Jet. Kovaluokkainen tamma oli käynyt Suomessa näyttämässä kykyjään jo Alessandro Gocciadoron valmentamana, ja Lepistön käsistä tamman meno on jatkunut tyylikkäänä. Ete Jet debytoi nykyiseltä valmentajaltaan marraskuussa ja karkasi leikitellen EL Indeediltä ja kumppaneilta. Lähtö tuntui olevan kuin viestikapulan vaihto; kisa oli EL Indeedin uran viimeinen ja Ete Jetin ensimmäinen suomalaistreenarilta.Rankkaaminen ei ainakaan helpotu kärkisijojen jälkeen. Kärkikymmenikköön on tunkua, mutta valintoja on tehtävä. Listalta uupuvat esimerkiksi Lightning Stride ja Ecstasy, koska rankkauksessa on huomioitu vain Suomen rekisterissä kilpailevat tammat. Viimeinen sija menee Tammavaltikan kokonaiskisassa kolmanneksi sijoittuneelle Ranch Whodidwhatille, mutta ehdokkaita on lukuisia. Niukasti rannalle jäävät muun muassa Marier Mili, Extrema ja huiman voittosumman alemmista sarjoista kerännyt Donna Barosso..Vuosiranking 2025 – parhaat suomenhevoset