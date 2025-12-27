Vuosiranking 2025 – parhaat suomenhevoset

Voitto jatkaa kuninkaanaV.G. Voiton valtakausi sai jatkoa tänä vuonna. Seppo Suurosen valmentama ori oli omaa luokkaansa, kun sen kovimmat haastajat Evartti ja Parvelan Retu painivat ongelmien kanssa.V.G. Voitto debytoi viime vuonna kuninkuuskisassa voittaen kaikki osamatkat. Tänä vuonna se jäi avausmatkalla toiseksi, vaikka teki hurjan esityksen laukan jälkeen. Tämän jälkeen ei harha-askeleita nähty, kun se voitti kaksi viimeistä osamatkaa ja kruunattiin toisen kerran peräkkäin ravikuninkaaksi.Kuninkuuden lisäksi V.G. Voitto korkkasi Pohjoismaiden mestaruuden, Nordic Kingin ja Suurmestaruusajon. Se voitti 14 startistaan 10 ja tienasi vuoden aikana huimat 238 500 euroa, siis 17 036 euroa per startti. Kaikkiaan oriin voittosumma on kohonnut jo 672 700 euroon, vaikka ikää sillä on vasta kahdeksan vuotta. .Vaikka Evartin kausi ei ollut toivotunlainen, tulivat V.G. Voiton kovimmat haastajat Antti Ojanperän tallista. Viime vuoden lopulla Pihtiputaalle muuttanut kaksikko paransi uudelta valmentajalta käsin otteitaan ja tienasivat kumpikin yli 100 000 euroa. Näistä kakkoseksi rankataan enemmän tienanneena Stallone, jonka kautta voi kokonaisuudessaan pitää parempana, vaikka Stumne Fyr vei tänä vuonna ruunaruhtinuuden. Varsinkin Stallonen alkuvuosi oli loistava, kun se nappasi ykkössijat Kultaloimessa, Savo-ajossa ja Erkon pokaalissa. Solvallan Elitkampenissa se sijoittui hienon juoksun tehneenä toiseksi. Nordic Kingissä vain V.G. Voitto oli Stallonen edellä.Pro näytti Oulun Kuninkuusraveissa mikä on hevosiaan. Se tarjosi ensimmäisessä kuninkuuskilvassaan kunnioitettavan vastuksen V.G. Voitolle, ja toisen osamatkan laukka jätti kokonaiskisan kannalta ainakin hieman jossiteltavaa.Evarttia ei tänä vuonna kärkikymmeniköstä löydy, vaikka kyvyiltään se sinne kuuluisi. Tuntuu hassulta sanoa näin kaikkien aikojen eniten tienanneesta suomenhevosesta, mutta tänä vuonna näytöt eivät riittäneet. Ori kilpaili vain kuusi kertaa ja tienasi 13 390 euroa..Uusi kuningatarVanhempien suomenhevostammojen kärkipaikalle on vain yksi vaihtoehto: Jockas Rita. Ohjastajaässä Santtu Raitala on edennyt ainoan valmennettavan kanssa maltilla mutta määrätietoisesti. Työ kantoi hedelmää Oulussa, kun tamma voitti kaikki kuningatarkilvan kolme osamatkaa ja vei seppeleen ensiyrittämällä.Vain kerran urallaan tappion, senkin varusterikon vuoksi, kokenut Jockas Rita singahti kertaheitolla valtakunnan ykköstammaksi, vaikka sitä osattiinkin ounastella hienon viime vuoden jälkeen.Jockas Rita kilpaili kauden aikana kuusi kertaa ja voitti niistä jokaisen. Tienestejä kertyi 126 000 euron edestä. Se tekee huimat 21 000 euroa per startti.Raitalalla luulisi olevan kysyntää myös valmennuksen saralla, jos hän jonain päivänä päättäisi ryhtyä treenariksi edes hitusen isommassa mittakaavassa. Pihtiputaalaisen valmennettavat ovat juosseet 162 starttia voittoprosentilla 48..Rankingin kärkikolmikon täydentävät viime vuosina tammakatrasta hallinneet Lumi-Oosa ja Suven Sametti. Tasaisen tammakaksikon rankkaaminen on tänäkin vuonna vaikeaa, mutta tällä kertaa Suven Sametti menee edelle, koska se suoritti tasaisemmin kuin Lumi-Oosa. Suven Sametilla oli enemmän euroja per startti, enemmän totosijoja, ja se vei kaksikon keskinäiset kohtaamiset lukemin 6–3. Lumi-Oosa toki terästäytyi oikeaan aikaan ja sijoittui kuningatarkilvassa toiseksi, mutta rankingissa se jää pronssisijalle.Kärkikymmenikön viimeiset sijat ovat vuosi toisensa jälkeen vaikeita rankattavia. Tällä kertaa kymmenes sija menee Mergelille, vaikka ehdokkaita oli runsaasti. Mergel voitti vuoden aikana peräti yhdeksän kertaa, mikä on kova suoritus nykypäivän raviurheilussa. Mergelin tavoin alemmista sarjoista voittoja keränneet Oon Leidi ja Hajapusa jäivät niukasti rannalle. Huisi Hipun vuoden näytöt eivät aivan riittäneet listalle, kuten eivät riittääneet Wilman Piikan, Viestinviejän tai Varjohehkunkaan, vaikka kolme viimeksi mainittua kisasivat kuningatarkilvassa..Kivenkova ikäluokka Vuonna 2020 syntyneiden suomenhevosten ikäluokkaa on hehkutettu kotimaassa jo tovin. Eikä suotta. Ikäluokkaan osuu useampi huippulahjakkuus. Kärkikaksikko erottuu muista, mutta niiden rankkaaminen on vaikeaa. Tällä kertaa ykkössija menee kuitenkin derbyvoittaja Weikolle. Se kilpaili tänä vuonna vain viisi kertaa, mutta oli aina kahden parhaan joukossa. Derbyn lisäksi ori voitti Pikkukunkun ja tienasi eniten euroja per startti. Kauden ainoa kohtaaminen Carun kanssa oli juuri Pikkukunkussa, joka siis kääntyi Weikon eduksi..Rankingin kakkonen Caru voitti Varsakunkun ja Kirppu-ajon sekä tienasi ikäluokan kärkinimistä suurimman voittosumman ja voittomäärän. Mikäli Caru olisi maksettu mukaan Derbyyn, olisi se voinut olla myös rankingin kärjessä, eikä olisi ollut huutava vääryys sijoittaa sitä sinne nytkin. Weikon onnistumisia kauden päälähdössä on kuitenkin arvostettava korkealle.Kärkikolmikon täydentää Häijymies. Sen starttimäärä oli kärkinimistä selvästi suurin, mutta menestystäkin tuli. Häijymies oli kakkonen sekä Derbyssä että Pikkukunkussa, vaikka kilpaili toki myös rahasarjoissa.Rankingin viimeiselle sijalle oli tunkua. Lopulta viimeiset sijat menevät Renginruusulle, joka aloitti todella lupaavasti, mutta joutui jättämään kauden kesken jo kesällä terveysmurheiden vuoksi ja rahasarjoissa loppuvuodesta loistaneelle Pase Kevättömälle..Suurosen suojatit kärjessäJuvalla valmentavan Seppo Suurosen tallista on vuosien saatossa tullut useita huippusuomenhevosia. Vuonna 2021 syntyneiden ikäluokka ei tee poikkeusta, eivätkä Suurosen lahjakkuudet rajoitu vain yhteen. Hänen treenattavistaan rankingin kärkipaikalle nousee Kriterium-voittaja Camppari. Hurjan kovaan sisarusparveen kuuluva ori tienasi vuoden aikana 94 000 euroa, ja kun startteja sille kertyi 11, tekee se 8545 euroa per startti.Kriteriumin lisäksi Camppari voitti Oulu Expressin ja Pikkupelimannin.Campparin tallikaveri Marstio teki myös hienon kauden. Sen suoritusvarmuudesta kertoo, että oriin kauden huonoin sijoitus oli neljäs. Arvokkain onnistuminen tuli Pikkuprinssissä, kun Marstio jätti Campparin kakkoseksi. Vaikka se sijoittui kolmessa viimeisimmässä kohtaamisessa Campparin edelle, vei viimeksi mainittu kuitenkin kauden keskinäiset kohtaamiset lukemin 5–4..Kaikkiaan Suurosen valmennettavista kärkikymmenikköön yltää kolme hevosta, jo mainittujen lisäksi Suurosella treenaa myös seitsemännen sijan Ejnar.Kolmanneksi nostetaan Rebyytti, vaikka Siirin Toiveen Satakunta-ajon voitto oli hieno suoritus. Rebyytti kuitenkin starttasi Satakunta-ajon finaaliin 60 metrin takamatkalta, ja Varsakunkku-karsinnassa se kukisti Siirin Toiveen laukasta huolimatta..Ylivoimainen ykkönen4-vuotiaiden suomenhevostammojen ehdoton kärkinimi on Retostella. Niko Jokelan treenattavasta tuli kaikkien aikojen eniten tienannut 4-vuotias suomenhevostamma, kun se ravasi vuoden aikana vajaan 80 000 euron ansiot. Kun summaan lisätään viime vuoden ansiot, on Retostella tienannut urallaan jo 104 900 euroa. Euroja per startti kertyi 7264.Ikäluokan ykköstamma voitti kesällä Pikkuprinsessan ja syksyllä Varsakunkun. Lisäksi se sijoittui Kriteriumissa ja Pikkupelimannissa toiseksi vain Campparille hävinneenä. Kausi päättyi tyylillä, kun Retostella tempaisi 4-vuotiaiden suomenhevostammojen yli 2000 metrin volttilähdön uuden SE-tuloksen 26,4ke..Lähimmäksi mutta selvän välimatkan päähän Retostellaa pääsi Ceepra. Antti Tupamäen valmennettava oli jatkuvasti kärkikahinoissa, mutta jäi kauden aikana voitoitta. Hyvin kuvaavaa on se, että Ceepra ja Retostella kohtasivat vuoden aikana neljä kertaa. Jokaisella kerralla Retostella voitti ja Ceepra oli kakkonen. Näin oli esimerkiksi Pikkuprinsessassa ja Varsakunkussa. Ceepra on hieno lahjakkuus, mutta Retostella jätti muut taistelemaan vain kakkossijasta. Ceepra keräsi niitä peräti seitsemän.Kärkikaksikon jälkeen rankkaaminen vaikeutuu selvästi, mutta kolmanneksi nousee yhtä korkealle Pikkuprinsessassa kohonnut Beemi, joka oli kolmanneksi paras tamma myös Varsakunkussa..Kahden kauppaVuonna 2020 syntyneiden ikäluokasta löytyy myös huippulahjakkaita tammoja. Näitä edustavat etenkin kärkikaksikko Henkinen ja Cimallus.Vesa Lipsasen Henkinen tuli yllätetyksi Tammaderbyssä. Vuotta vanhempi Akvarelli jyräsi ykköseksi jättäen suosikin kolmanneksi, kun väliin kiilasi vielä rankingin kolmonen Nätti Tiana. Tästä huolimatta Henkinen osoitti sellaisia kykyjä, että se ansaitsee rankingin kärkipaikan. Villinmiehen Tammakilvan voittaja sijoittui Derbyssä parhaana tammana kolmanneksi.Henkisellä oli tänä vuonna kärkikymmenikön suurin voittosumma ja eniten voittoja..Henkisen kanssa rankingin ykköspaikasta taisteli Cimallus, mutta Villinmiehen Tammakilvan voitto kääntää vaakakupin ensin mainitun eduksi. Seppo Suurosen valmentama Cimallus oli vakuuttava läpi kauden ja jäi vain kerran kahden parhaan ulkopuolelle. Meriittilistalle kirjattiin Pikkukuningattaren voitto ja kakkossijat Varsakunkussa ja Villinmiehen Tammakilvassa.Kärkikolmikon täydentää Marika Pääkkösen treenaama Nätti Tiana. Se taisteli ikäluokkalähdöissä kunniakkaasti, mutta aivan nappionnistuminen jäi uupumaan. Tammaderbyn kakkossija ja Villinmiehen Tammakilvan nelossija kasvattivat hevosen voittosummaa eniten. Viimeisille sijoille on jälleen useita ehdokkaita, eikä niiden keskinäinen vertailu ole aivan yksinkertaista.