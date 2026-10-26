Raviohjastaja Jani Ripatti
Jos pelaajien odotukset olisivat toteutuneet, Suomen mestaruuden olisi voittanut Jani Ripatti.Arkistokuva: Jarno Unkuri
Ajankohta

Yllätysvertailu amatöörien SM-finaaleista: lopputulos oli aivan muuta kuin pelaajat odottivat

Jos sijoitukset lähdöissä olisivat olleet voittajakertoimien mukaisia, koko kärkinelikkö olisi vaihtunut!
Julkaistu
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Amatöörien SM-finaali
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