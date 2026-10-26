Yllätysvertailu amatöörien SM-finaaleista: lopputulos oli aivan muuta kuin pelaajat odottivat

Suomen Hippoksen IT-palvelut laski spekulatiivisen pistetaulukon tekoälyä hyväksi käyttämällä. Kullekin ohjastajalle annettiin jokaiseen osalähtöön voittajakertoimen mukainen pistemäärä: alimmaksi pelatulle suurin 16, toiseksi alimmaksi pelatulle toiseksi suurin 12 ja niin edelleen.Näin laskettu spekulatiivinen pistetaulukko on häkellyttävän erilainen kuin toteutunut pistetaulukko. Pelaajien odotusten mukaan kärkineliköksi olisi tullut Jani Ripatti, Teemu Keskitalo, Milla Markkanen ja Tapio Hoikka. Kun kyseisten kuskien sijoituksiksi tulivat 7, 6, 9 ja 8, voidaan tulkita, että pelaajien odotuksiin nähden he alisuoriutuivat selvästi.Kärkinelikkö Jere Ala-Korpi, Toni Ripatti, Mira Oksakari ja Marko Hautamäki vastaavasti ylitti pelaajien odotukset kirkkaasti. Spekulaatiopisteillä heidän sijoituksikseen olisivat tulleet 6, 5, 10 ja 7.Selvimmin hevosmateriaalinsa odotusarvon ylittivät Mira Oksakari (+21), Jesper Östman (+17) ja Suomen mestari Jere Ala-Korpi (+9). Eniten siitä jäivät Jani Ripatti (-16), Milla Markkanen (-12) ja Tapio Hoikka (-10).Kannattaa kuitenkin muistaa, ettei spekulaatiotaulukon ja toteutuneen taulukon vertailu kerro absoluuttista totuutta kuskien onnistumisesta saati ajotaidoista. Enemmän se voi kertoa pelaajien virheellisistä odotuksista; menestyksen ennakoiminen arvotuilla ja useimmiten oudoilla hevosilla ei ole helppoa, vaikka niitä ajaisivat ammattikuskit, saati sitten amatöörikisassa.