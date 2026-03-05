Äänessä ATG Talent -taipaleen aloittanut Veera Vekola – "Aina jää itsellekin jotain ideoita korvan taakse"

Moi Veera. ATG Talent -koulutusohjelman ensimmäiset koulutuspäivät pidettiin viime viikolla Vermossa. Millainen koulutuspäivien ohjelma oli?”Keskustelimme muun muassa hevosen hyvinvoinnista muuttuvassa maailmassa. Tulokulma aiheeseen oli hieman erilainen kuin yleensä, kun ei keskusteltu esimerkiksi vain ruokinnasta. Mietittiin hevosen hyvinvointia kilpailemisen näkökulmasta ja siellä toimimisesta. Mediasta ja asiakasviestinnästä puhuttaessa ihan harjoittelimme, kuinka toimia haastattelutilanteessa, jolloin raviurheilu ei välttämättä ole vastapuolen suosiossa. Mielenkiintoisia ja opettavaisia keskusteluja.”Toisena koulutuspäivänä olitte vierailleet Pekka Korven tallilla Vermossa. Pääsittekö ajamaan hevosia?”Sinne oli mukava päästä tutustumaan, etenkin kun pääsimme ajamaan hänen varsojaan. Aina jää itsellekin jotain ideoita korvan taakse, kun pääset jonkun toisen valmentajan tallille näkemään, kuinka heillä hommia tehdään. Torstaina keskusteltiin lisäksi johtamisesta ja tiimityöskentelystä. Minulla ei omia työntekijöitä ole, mutta harjoittelijoita on ollut. Tuli hyviä vinkkejä arjessa toimimiseen ja esimerkiksi palautteen antamiseen.”Milloin kokoonnutte seuraavan kerran?”Toukokuussa Tampereella. Me olemme ohjelmaan osallistuvien kesken kovin samanhenkinen porukka. Omien ajatuksien esille tuominen ei jännittänyt lainkaan.”Mitä toivot koulutusohjelman antavan sinulle?”Koulutusta ravitalliyrityksen pyörittämiseen. Meistä varmasti kaikilla on jo oma tyyli treenata hevosia ja siihen saamme tasaisin väliajoin oppia. On kuitenkin paljon haastavampaa saada lisäoppia yrittäjänä toimimiseen.”Mitä tallillesi kuuluu?”Vuosi on lähtenyt mukavasti käyntiin. Pari nuorempaa hevosta treenaa hyvin ja vanhemmilla starttihevosilla koitetaan päästä starttailemaan tasaisesti. Viime vuosi oli ennätyskauteni, mutta tänä vuonna tavoite on laittaa lukemia vielä pikkuisen paremmaksi.”