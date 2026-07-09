Jorma Vuoksenmaa vieraili Jokimaalla TotoTV:n studiossa.
Jorma Vuoksenmaa vieraili Jokimaalla TotoTV:n studiossa.Kuva: Jari-Pekka Rättyä
Puheenvuoro

Äänessä paluun tv-ruutuun tehnyt Jorma Vuoksenmaa – "Olen sydämeltäni raviäijä"

Peliasiantuntija Jorma Vuoksenmaa kertoo, millainen rooli raviurheilulla on hänen arjessaan.
Julkaistu
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Jorma Vuoksenmaa
Äänessä
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