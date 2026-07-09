Äänessä paluun tv-ruutuun tehnyt Jorma Vuoksenmaa – "Olen sydämeltäni raviäijä"

Peliasiantuntija ja -sijoittaja Jorma Vuoksenmaata ei ollut näkynyt pitkään aikaan Veikkauksen TotoTV:n ravilähetyksissä ennen kuin palasit viime viikonloppuna kertomaan Suomeen avatusta Ranskan Quinte+-pelistä. Miksi näin?”Moni varmaan tietää, etten ole ollut kaikista asioista Veikkauksen kanssa samaa mieltä ja olen leimautunut jossain määrin Veikkaus-kriitikoksi. Sitten MAS Archien Kriteriumin 2016 Veikkaus ei ollut minua tv-tuotantoihinsa kutsunut, mutta nyt kun kutsui ja asia oli näin tärkeä, vastasin ilman muuta myöntävästi. Näen asian niin, että hevospelaamisen on selviytyäkseen tultava globaaliksi, ja visioni siihen on globaali hevoslotto, jossa yhdistyy hevospelaamisen urheilullinen puoli ja lottomainen mahdollisuus suurvoittoihin. Veikkauksen nyt Suomeen tarjoama Quinte+ on askel siihen suuntaan. Veikkauksessa myös jotain on muuttunut. Se on ottanut askeleen kohti vapaata kilpailua.” Millainen rooli raveilla on tänä päivänä elämässäsi?”Olen sydämeltäni raviäijä ja haluaisin harrastaa raveja vaikka kaikki päivät, mutta työt ja oma pelaaminenkin urheiluvedonlyönnin puolella ja tällä hetkellä erityisesti jalkapallon MM-kisat vievät kovasti aikaa. Ehdin katsomaan Suomen ravilähtöjä keskimäärin ehkä kahtena päivänä viikossa. Käyn kesällä mielelläni Riihimäellä ja tulen todennäköisesti ainakin St Micheliin ja varmuudella Teivon Kuninkuusraveihin. Lisäksi olen pienosakas MAS Breedingissä ja seuraan pienelläkin osuudella omistamieni hevosten ja yhtiön kasvattien kilpailemista Amerikassa. Hamboon en lähde tällä kertaa Endurancea kannustamaan, koska Amerikka on pilattu, mutta kotoa käsin jännitän sitä täysillä.” Ranskassa kilpailevat hevoset ja erityisesti laukkahevoset ovat valtaosalle suomalaisista vieraita. Mistä Quinte+:n pelaamisen tueksi löytyy tietoa?”Jos joku haluaa nähdä vaivaa, niin nykyisenä internetin ja tekoälyn aikana pystyy tekemään melko vähäiselläkin teknisellä osaamisella sellaisen koodinpätkän, jolla syntyy superlähtölista Ranskan mediassa olleiden valmentajakommenttien tiivistyksen kera. Tekoäly on mieletön renki raakatiedon hankinnassa ja jäsentämisessä. Myös kapitalismi toimii niin, että jos ja kun kansainvälisten kohteiden pelaaminen lisääntyy, vihjeille tulee kysyntää. Ennen pitkään siihen kysyntään vastataan, ja Ranskan kohteisiin tulee Suomessa muitakin kuin Veikkauksen tarjoamat vihjeet – jopa tässä lehdessä.”