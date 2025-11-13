Äänessä Kitta Virolainen: "Isot kisat kiinnostaa, mutta myös tavallisiin raveihin panostan yhtä lailla"

Onnittelut Kitta! Suomen Hippos palkitsi sinut 1000 euron stipendillä Montekypärät-kilpailusarjan rikkeettömästä ohjastamisesta ja yhteishengen edistämisestä. Miltä tuntuu?"Olen tosi ilahtunut ja kiitollinen. Stipendin saaminen tuli isona yllätyksenä. Pyrin ohjastamaan siististi ja toisia kunnioittaen, mutta samalla mahdollisimman tehokkaasti. Arvostan palkintoa paljon."Olit toista kertaa Montekypärissä mukana. Kilpailuun saa osallistua kahdesti. Miten summaisit kulunutta kahta vuotta?“Olen ehdottoman kiitollinen näistä kahdesta vuodesta. Montekypärissä on ollut mainio yhteishenki molempina vuosina. Lisäksi olen saanut monipuolisesti uusia kontakteja ympärsi Suomen. Kilpasarja on mahdollistanut kilvanajamisen myös muissa lähdöissä. Kokonaisuutena jälkimmäinen kausi oli hyvä, ja Briljeran voitto Kouvolassa oli vuodelle mukava kruunu."Isäsi Raul Virolainen on harrastanut raviurheilua pitkään. Olet 19-vuotiaana päässyt Hannu-Pekka Korven tallille töihin. Miltä työ maistuu? "Uskomattoman hieno juttu, että olen päässyt tekemään töitä huippuhevosten kanssa. Seitsemästä passihevosesta viime lauantaina Kasvattajakruunu-finaaleissa juoksivat Magnitude, EL Narnia ja BWT Jackpot. Kotona touhuan vapaa-ajalla omien hevosten kanssa. Olen tyytyväinen tilanteeseeni, kun saan tehdä monipuolisesti sitä, mistä pidän."Mistä haaveilet lajin parissa?"Montéssa pyrin kehittymään kokonaisvaltaisesti. Fyysisesti, psyykkisesti ja ajosilmää kehittäen. Isot kisat kiinnostaa, mutta myös tavallisiin raveihin panostan yhtä lailla. Teen töitä, että pystyisin analysoimaan omia ajosuorituksia vähemmän kriittisesti. Elän hetkessä, ja olen valmis tekemään menestyksen eteen paljon töitä."