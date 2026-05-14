Äänessä opintojen takia Belgiasta palannut Miisa Pulkkanen: "Suomessa on paljon asioita, joista en halua luopua"

Terve, Miisa. Vietit talven Anna-Juulia Kontion ja Jens Vandenberkin luona. Miten reissu meni?

”Reissu sujui erittäin hyvin. Oli mahtavat seitsemän kuukautta siellä. Toimin esteratsastustallilla ratsastajana, eli päivät ratsastin hevosia. Minulla oli tietyt niin sanotut omat hevoset, jotka olivat minun ratsastettavia. Treenasin niitä ja kilpailin niiden kanssa. Viime vuodet ovat olleet minun osaltani hiljaisempaa ratsastuksen saralla. En ole päässyt pitämään rutiinia ja fiilistä yllä. Nyt sai istua niin paljon satulassa, että paljon tuli opittua, ja sain sytytettyä uutta paloa. Meren toisella puolen ratsastus on ammattiurheiluna aivan erilaista kuin Suomessa, vaikka meilläkin on osaamista ja taitavia ammattilaisia. Keski-Euroopassa ratsastus on paljon isommassa mittakaavassa. Siellä pääsee kehittämään itseään aivan toisella tavalla ja saa paljon uusia mahdollisuuksia.”

Sinut on opittu tuntemaan taitavana monté-kuskina. Olitko ikävöinyt esteratsastuksen pariin?

”Kyllä olen ikävöinyt. Se on kuitenkin sellainen laji, johon on pikkutytöstä asti antanut kaikkensa ja mennyt kilpaurheilu edellä. Hevosurheilu ei kuitenkaan yleisesti ottaen ole helppo laji toteuttaa. Se vaatii, että moni palanen elämässä osuu kohdilleen, että pystyy täysillä tekemään. Viime vuodet minulla on ollut täysi fokus raviurheilussa. Olen saanut antaa siihen itsestäni tosi paljon ja se on tuottanut tulosta. Mitä pidempään on kulunut siitä kun on ratsastanut, ikävä on kasvanut. Kun avautui tällainen mahdollisuus lähteä Anna-Juulian ja Jensin luo, tartuin ehdottomasti tilaisuuteen, enkä kadu yhtään. Tuntui, että tosi moni asia jäi kesken. Loppukesälle olisi ollut isoja tähtäimiä.”

Aiotko palata ulkomaille?

”Mikään ei ole poissuljettua. Tietysti opinnot pitää saada pois alta. Opiskelen lakia Lapin yliopistossa. Minulla on vielä maisterivaihe suorittamatta. Opinnot olivatkin syy, miksi tässä kohtaa tulin takaisin Suomeen. En pystynyt yhdistämään opintoja arkeen ulkomailla. Suomessa se on helpompaa. Lisäksi minulla on Suomessa paljon asioita, joista en halua luopua. Katsotaan, mitä lähitulevaisuus tuo tullessaan.”