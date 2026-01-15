Äänessä parrasvaloihin palannut Raineri Puikkonen: "Joka aamu lähden neljältä tallihommiin"

Terve, Raineri! Onneksi olkoon paluusta voittojen tielle lähes puolentoista vuoden tauon jälkeen. Mitkä ovat tunnelmat?”Kiitos. Ei ole ollut oikein sellaista hevosta, jolla olisi päässyt voittoa juhlimaan. Toiminta on sen verran pienentynyt, että hevosia on tallissa enää kaksi kerrallaan. Vaihtuvuus on sen myötä vähäistä. Joka aamu lähden neljältä tallihommiin ja siinä menee mukavasti aamupäivät ja osa iltapäivästä. Olen tottunut sellaisiin rutiineihin.”Voitto tuli 6-vuotiaaksi kääntyneellä Vitterin pojalla Volarella. Miten pitkään olet tehnyt ruunan kanssa töitä?”Se tuli alun perin Suurosen Sepolta rekitreeniin viime keväänä. Hevosella oli lihasongelmia, ja se oli aika vino, mutta sain tärkeitä vinkkejä jo edesmenneeltä Antero Kumpulaiselta. Hän neuvoi, mitä kannattaisi tehdä, ja ruuna alkoi aika pian oikenemaan. Iloinen se on kotona, ja starttipäivän aamuna lumi vain pöllysi, kun laskin sen ulos. Mieli sillä on ainakin tällä hetkellä kovin virkeä.”Olet elävä lajilegenda ja pitkän linjan raviurheilija. Mitä ajattelet tulevaisuudesta?”Meikäläinen on jo loppusuoralla näiden hommien osalta. Tänä vuonna tulee 75 vuotta täyteen, mutta toivottavasti pysyisi edes tällaisessa kunnossa. Ajohommien osalta täytyy antaa ohjat sitten ammattimiehille, kun sarjat alkavat nousemaan. Haluan aina ajaa itse ensimmäisiä startteja, että nähdään, missä hevosten kanssa mennään.”Palataan vielä Volareen. Samanniminen kappale on yksi Euroviisuhistorian merkittävimmistä sävellyksistä. Oletko itse laulumiehiä ja seuraatko Euroviisuja vuosittain?”En kyllä kovin laulele, ainoastaan huvikseni hevoselle joskus lenkillä. Euroviisujakaan en seuraa, mutta joku sanoi, että tällainen kappale on tosiaan siellä joskus ollut.”