Äänessä Tuomas Rantanen: "Hyppy itsenäiseksi valmentajaksi ei ollut helppo"

Terve, Tuomas. Aloitit hiljattain treenarina Porin radalla. Kerro päätöksen taustoja?”Päätös oli vaikea, koska täytyi löytää oikea paikka, missä pystyy harjoittamaan ammattia ja joka vastaa taloudellisesti sitä, mihin on valmiudet. Alkuun minulla ei ollut tietoa, tuleeko asiakkaita lainkaan, niin hyppy itsenäiseksi valmentajaksi ei ollut helppo. Kun Lähdekorven Tommi lähestyi ja kertoi, minkälaista diiliä olisi tarjolla ja että valmentamisen ohessa olisi hommia myös radalla, tuli varmuus siitä, että leivän saa pöytään keinolla tai toisella.””Nyt olen muutaman aamun herännyt omaan talliin. Minulla on kovat odotukset tulevasta ja sellainen fiilis, että näin tämän kuuluukin mennä. Todella positiiviset fiilikset tällä hetkellä.”Minkälainen hevostilanteesi on tällä hetkellä?”Olen juuri menossa hakemaan aiemmin Nina Pettersson-Perklénin valmennuksessa kilpaillutta Zen Heart Dudea. Ilmoitan sen ensi perjantaiksi Forssaan. Se oli Ninalla ikään kuin passihevoseni, vaikkei minulla varsinaisia passihevosia ollutkaan. Lisäksi minulla on kaksi asiakkaan hevosta, ja meillä on avovaimoni kanssa kaksi omaa hevosta. Ensi kuussa pitäisi tulla 2–4 hevosta lisää. Porin alueelta olen saanut hyvin kengityshommia, mutta lisää saa tarjota kuten hevosiakin. Minulla on 13 karsinaa ja seitsemän tarhaa.”Mitkä ovat vahvuuksiasi valmentajana?”Olen saanut kehuja varsojen opettamisesta ja niiden tuomisesta lähtöön. Aika Robert Berghilla opetti paljon siitä, kuinka paljon hevosta voi oikeasti treenata. Sanoisin, että vahvuuteni on viedä hevonen äärirajoille ja pitää se siellä. Heikkoudeksi voisin sanoa, että mahahaavaista hevosta ei kannata meikäläisille tuoda.”Missä vaiheessa Porin ravikoulun suunnitelmat ovat?”Se on sellaisessa vaiheessa, että ravikoulu tulee alueelle ratsukoulun poistuttua tiloista, joten toiminta saattaa startata jossain määrin jo syyskuussa. Kaverikseni siihen hommaan on hankittu naishenkilö, jota en ole vielä tavannutkaan. Luulen myös Tommi Lähdekorven olevan jollain tavalla mukana siinä. Asia on vielä vähän suunnittelun asteella, mutta ehdottomasti pyrimme saamaan Poriin ravikoulun, joka tarjoaisi sekä lapsille että aikuisille mahdollisuuden tutustua raviurheiluun.”