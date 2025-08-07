Tuomas Rantanen kävi neljä vuotta ottamassa oppia Ruotsista.
Tuomas Rantanen on työskennellyt hevoshommissa myös Ruotissa neljän vuoden ajan.Kuva: Anu Leppänen
Puheenvuoro

Äänessä Tuomas Rantanen: "Hyppy itsenäiseksi valmentajaksi ei ollut helppo"

Aiemmin Nina Pettersson-Perklénillä työskennellyt Tuomas Rantanen, 31, aloitti itsenäisenä treenarina heinäkuun lopulla.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Tuomas Rantanen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi