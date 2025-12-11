Äänessä Untersteinerilta oppia hakemaan lähtevä Väinö-Kalle Korhonen – "Minulle tämä on iso juttu"

Tervehdys Väinö-Kalle Korhonen, ensinnäkin onnittelut Kokelasliigan finaalin voitosta!”Se oli hieno homma. Chip And Charge on hyvä hevonen ja kaikki onnistui, vaikka meillä olikin pieni heikko hetki loppukaarteessa. Tuli hyvä fiilis maalin kohdalla. Meille nuorille on tärkeää ja hienoa, että näitä tällaisia lähtöjä ajetaan lauantaisin.”Voittajahaastattelussa kävi ilmi, että suuntaat Johan Untersteinerille töihin, millaisia ajatuksia reissu herättää?”Tammikuun 5. päivä alkaa työt ja samalla kahden kuukauden opintoreissu isossa maailmassa. Siskoni Iida (Korhonen) on siellä töissä ja tuli ilmi, että tallilla voisi olla paikka vapaana. Minulle tämä on iso juttu, sillä kaikki on suurempaa kuin Suomessa missään. Ja aikaisempi kokemus isosta maailmasta on se, että olen kolmesti Bodenissa käynyt. Mielenkiintoinen reissu on luvassa.”Millaisilla tavoitteilla lähdet Ruotsiin töihin?”Lähden tekemään töitä ja tutustumaan siihen, miten asioita Johan Untersteinerin tallilla tehdään. Kokemuksien lisäksi toivon uusia kontakteja ja visioita tulevaisuutta ajatellen. Elämäntilanne antoi mahdollisuuden, niin lähdetään oppimaan uutta. Suomeen pääsee aina takaisin.”Onko haaveena päästä ajamaan Ruotsissa kilpaa?”Siitä ei oteta paineita ja olen varautunut olemaan kaksi kuukautta pois ajotehtävistä. Tallilta sanottiin kuitenkin, että ota ajokassi varoiksi mukaan. Ja olisin ottanut sen muutenkin. Itselle tämä on enemmänkin irtiotto Suomesta ja oman kehityksen kannalta tärkeä päätös. Mikäli kuitenkin Johan sanoisi, että ilmoitetaanko hevonen ajettavaksi, pukisin samalla jo ajohaalareita päälle.”Missä näet itsesi viiden vuoden päästä?”Olisi hienoa ajaa kilpaa Suomessa. Ruotsin-reissu saattaa antaa ideaa ja intoa valmentamiseen. Aika näyttää, mutta kilvanajo on tällä hetkellä se ykkösjuttu.”