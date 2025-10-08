Äänessä uudelle uralle ryhtyvä Tuomo Ojanperä – "Valehtelisin, jos väittäisin ettei ole jännittänyt"

Tervehdys Tommi! MT Hevoset uutisoi sinun vaihtavan alaa, mikä on uusi toimenkuvasi?”Näillä näkymin olen siirtymässä Kivikylän Kotipalvaamon palvelukseen marraskuun alusta. Tarkoitus on ruveta ajamaan myyntiautoa, joka kiertää turuilla ja toreilla ja myydä heidän tuotteitaan liikkuvasta yksiköstä. Meneillään on harjoitteluvaihe. Muutaman kerran olen jo käynyt haistelemassa tuulia, harjoittelupaikka on ollut Porin tori. Heti pääsi hyppäämään syvään päätyyn. Alku on tuntunut kivalta ja mielenkiintoiselta, vaikka se on täysin erilaista kuin tähän asti. En osannut nähdä itseäni myyntimiehenä. Etuna on se, että myytävät tuotteet ovat laajalti tunnettuja, sen kun vain toteuttaa asiakkaiden toiveita. Mutta jos ikänsä on valmentanut hevosia ja näillä kilometreillä siirtyy uuteen hommaan, valehtelisin, jos väittäisin ettei ole jännittänyt.”Toimit ensin itsenäisenä valmentajana 34 vuotta ratatallilla Porissa, ja sen jälkeen olet jatkanut Noormarkussa. Miksi nyt alan vaihto?”Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ei ole kysyntää. Keväällä ja vielä vuoden alusta mulla oli treenihevosia ja siinä kun ravikausi alkoi Porissa, oli ajettaviakin keskimääräistä enemmän ja pärjäsin alkuvuoden raveissa. Sitten tuli normaali kausivaihteluilmiö, joka on vaivannut monta vuotta ja hevoset vähenivät. Syksyllä kysyntää ei tullut lisää. Yhtä varsaa on kysytty opetukseen. Tällä nykyisellä toiminnan tasolla ei elä, joten pakko oli tehdä ratkaisu.”Olet toiminut luottamustehtävissä Suomen Hippoksen hallitusta myöten ja Ravivalmentajien yhdistyksen puheenjohtajana 2011–2023. Olet Porin ravien hallituksessa, miltä Satakunnan raviurheilussa näyttää näin St. Legerin lähestyessä?”Hyvältä tuntuu, kun kauden toiset pääravit lähestyvät. Sen jälkeen elämä tuntuu yhtä huolestuttavalta kuin missä vaan. Ennusmerkit ja tunnusluvut eivät povaa kauhean ruusuista tulevaisuutta. Se ei voinut olla vaikuttamatta omaan päätökseen. Tämä ei ollut ensimmäinen lopetusuutinen, mikä tänä vuonna on tullut ja usein ne kohdistuvat vähän pienempiin yksiköihin. Kun hevosmäärä vähenee, se häivyttää tekijöitäkin alalta.”Valmennuslistallasi on ollut kolme hevosta, kuusivuotiaan Calla Hat Trickin lisäksi viisivuotiaat Calla Corona Photo ja Kohinoor. Jatkavatko hevoset valmennuslistallasi?”Olen irtisanonut vielä valmennuksessa olevat hevoset lokakuun loppuun. Lopetan valmennustoiminnan kokonaan. Mulla on muutama hevonen, jotka ovat kotivalmennuksessa ja joihin olen osallistunut jollakin tavalla. Niiden kanssa jatkan edelleen. Jos kysyntää hiitti- tai ajoavun antamisessa tai kilvanajamisessa on, sitä tehdään sen mukaan, miten uusi työ antaa mahdollisuuden. Totaalista pesäeroa en ole lajiin tekemässä, ehkä se on turvallistakin vieroitusoireiden kannalta."Calla Hat Trick voitti juuri perjantaina Turussa kuolemanpaikalta isolla marginaalilla ja jatkaa perjantaina Porissa, millä mielin olet sen kanssa? Nyt osui rata 10.”Se on ollut mulle silleen tärkeä hevonen, kun olen varsasta asti sen kanssa touhunnut. Jotenkin tuntuu, että Forssan voitto nosti hevosen itsetuntoa takaisin oikealle tasolle, ja nyt Turussa se oli vielä parempi heti lämmityksestä alkaen. Olen oppinut luottamaan tähän hevoseen kilpailijana. Se tekee aina sen, mihin se pystyy.”