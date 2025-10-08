Tuomo Ojanperällä on takanaan mittava ura raviurheilijana.
Tuomo Ojanperällä on takanaan mittava ura raviurheilijana.
Äänessä uudelle uralle ryhtyvä Tuomo Ojanperä – "Valehtelisin, jos väittäisin ettei ole jännittänyt"

Suomen Hippoksen kultaisella ansiomerkillä palkittu Tuomo Ojanperä, 62, siirtyy uusiin tehtäviin.
Tuomo Ojanperä

